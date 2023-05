Das Ende der Fußball-Kreisliga C

Teilen

Rainer Schmidt, Kreisfußballwart aus Friedewald. © Sascha Herrmann

In der kommenden Fußballsaison soll es keine Kreisliga C mehr geben. Das hat der Kreisfußballausschuss Hersfeld-Rotenburg entschieden.

Hersfeld-Rotenburg - Der Beschluss muss noch vom Verbandsspielausschuss genehmigt werden; Kreisfußballwart Rainer Schmidt geht aber davon aus, dass das Gremium der Argumentation des Fußballkreises folgt.

„Schon diese Saison gab es nur noch acht Mannschaften in der C-Liga“, erläutert Schmidt. „Dann fallen noch Spiele aus wegen Personalmangel, und es gibt für viele Mannschaften lange Spielpausen. So lässt sich eine Klasse nicht am Leben erhalten. Die Vereine können auf diese Weise ihre Kosten nicht begleichen.“

Eine Ursache für die Entwicklung sieht Schmidt in den Jugendfördervereinen und Jugendspielgemeinschaften, die den Nachwuchs ganzer Gemeinden in sich vereinigen. „Daraus gehen für den Erwachsenenbereich dann nicht mehr genügend Spieler hervor“, sagt er.

Folge der Umgruppierung: Es gibt logischerweise in den B-Ligen keine Absteiger mehr. Ein gangbarer Weg wäre auch gewesen, eine Staffel der B-Liga abzuschaffen und die C-Liga bestehen zu lassen. „Aber das hätten wir uns früher überlegen müssen“, erklärt Schmidt, „denn dann hätten wir den B-Ligisten mitten in der Saison erklären müssen, dass es viel mehr Absteiger als geplant gegeben hätte. Das wäre ungerecht und nicht durchzusetzen gewesen.“ Die beiden Staffeln der B-Liga sollen so besetzt werden, dass das Leistungsgefälle möglichst nicht zu krass wird.

Bis 2016 hatte es im Kreis Hersfeld-Rotenburg noch zwei Staffeln der C-Liga gegeben. In der Kreisliga B 1 hatten durchweg Reserveteams gespielt, in der B 2 erste Mannschaften. Diese Einteilung war nach Wegfall der Kreisliga C 2 aufgeweicht worden. (Rainer Henkel)