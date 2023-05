„Ergebnis war nur zweitrangig“ - Eschweger Legionäre mit Heimspiel zufrieden

Von: Maurice Morth

Auge in Auge vor dem Snap: Das sportlich bessere Ende auf der Torwiese hatten am Sonntagnachmittag am Ende der Spielzeit die Hanau Ravens (rechts) gegenüber den Eschweger Legionären. © Johannes Küllmer

Die Eschweger Legionäre sind trotz der hohen Niederlage gegen die Hanau Ravens am Sonntag zufrieden zufrieden. Das Ergebnis war nur zweitrangig.

Eschwege – Das Ergebnis fiel mit 0:37 (0:7/0:21/0:7/0:2) am Sonntagnachmittag bei Sonnenschein auf der Torwiese vielleicht ein bisschen zu deutlich aus, zufrieden waren die Eschweger Legionäre alles in allem dennoch nach der Heimniederlage gegen die Hanau Ravens in der Verbandsliga Mitte Hessen – vor allem, weil es eben so lange kein Pflichtspiel mehr gab.

„Es war ganz cool und hat allen Spielern gefallen, endlich mal wieder gegen eine andere Mannschaft auf dem Feld zu stehen. Von daher war das Ergebnis auch wirklich nur zweitrangig. Sportlich hat sich bemerkbar gemacht, dass die Ravens einfach wesentlich eingespielter waren“, so das Fazit von Legionäre-Sprecher Marko Trapp, dessen Team auf einige Aushilfsspieler aus Schwalmstadt bauen konnte.

Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte

Nachdem die Legionäre in den ersten 15 Spielminuten vor etwa 250 Zuschauern nur einen Touchdown kassierten, waren es im zweiten Viertel gleich drei, das Spiel somit gelaufen. Hanaus Quarterback Cedric Dorsey fand gleich zweimal einen Passempfänger tief, der jeweils unberührt in die Endzone laufen konnte.

„Vieles konnte wegen der niedrigen Trainingsbeteiligung erst im Spiel abgestimmt werden, noch dazu hatten wir viele junge Spieler dabei, die das erste Mal im Backfield standen. Da passieren dann natürlich Fehler, die aber in der zweiten Hälfte immer weniger wurden“, so Trapp. Der Beweis: Nach der Halbzeitpause hatten die Legionäre nur noch einen einzigen Touchdown und einen Safety zum 0:37-Endstand gegen sich.

„In der Offensive haben wir es leider nicht geschafft, einen durchgehenden Drive hinzubekommen. Nach drei bis vier Spielzügen war leider meistens wieder Ende“, so Trapp, der mit dem Spiel insgesamt dennoch zufrieden war. In dieser Woche legen die Legionäre nun erst einmal eine Trainingspause ein und werden sich dann auf die Auswärtspartie am 11. Juni in Hanau vorbereiten. „Wir lecken nun unsere Wunden und wollen im Training so weit ein paar Dinge einüben, dass wir auch Punkte erzielen im Rückspiel“, sagt Trapp.

