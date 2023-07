„Das Leben ist zu kurz für Angst“

Ein paar Gewichte könnten sie noch drauflegen: Die iranische Gewichtheberin Parisa Jahanfekrian und ihr Kasseler Trainer Jörn Perlwitz. © dieter schachtschneider

Ihr Traum wurde einfach zerstört. Parisa Jahanfekrian wollte 2021 in Tokio als erste Gewichtheberin aus dem Iran an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Dann aber kam das Verbot. Und die Wut.

„Du musst aufhören und deinen Mund halten, wurde mir gesagt“, erinnert sich Jahanfekrian an diese für sie schreckliche Phase in ihrem Leben. Mit einem Post auf Instagram hatte die junge Iranerin, die vor zwei Jahren noch in Teheran lebte, ihrer Wut ein Ventil verschafft. Ein folgenschwerer Fehler, denn nun konnte die Gewichtheberin nur noch im eigenen Keller trainieren. „Es gab keine Unterstützung für mich und daher haben mein Mann und ich beschlossen, den Iran zu verlassen. Dort gibt es keine Gerechtigkeit für Frauen“, sagt die 28-Jährige heute, während sie in der Trainingshalle von Jörn Perlwitz sitzt. In dessen Crossfit-Schmiede im Kasseler Osten trainiert die Iranerin seit Anfang dieses Jahres. Perlwitz hatte durch einen Artikel im Nachrichtenmagazin „Spiegel“ vom Schicksal der jungen Frau erfahren, die 2022 erst nach Neubrandenburg gekommen war.

Weil ihr Mann als Ingenieur am Teheraner Flughafen über die notwendigen Kontakte verfügte, gelang den beiden die Flucht aus dem Iran. „Ich habe immer gekämpft. Ich wollte nicht nur kochen und Kinder erziehen. Die vielen Verbote haben mich müde gemacht. Hier kann ich jetzt versuchen, meine Ziele zu erreichen. Das Leben ist zu kurz für Angst“, sagt Jahanfekrian, die über Instagram mit Perlwitz in Kontakt geblieben war. Schließlich kam sie zusammen mit ihrem Mann Hossein nach Kassel.

Die beiden haben inzwischen eine Aufenthaltsgenehmigung und arbeiten. Auch eine Einbürgerung in fünf Jahren steht im Raum. „Ich habe hier ein gutes Gefühl. Mir gefällt Kassel, und ich muss nicht gegen eine Regierung kämpfen, die mir ein menschenwürdiges Leben verbietet. Manchmal kann ich das gar nicht glauben, aber hier in Deutschland zu sein, ist ein großes Geschenk für mich“, sagt Jahanfekrian.

Dabei hat die Iranerin allerdings nicht ihren Traum aus den Augen verloren: statt Tokio soll es jetzt Paris werden, wo 2024 die Olympischen Spiele stattfinden. Weil ihr vom iranischen Verband das Startrecht verweigert wird, hofft Jahanfekrian auf eine Nominierung für das olympische Refugee-Team, das aus Flüchtlingen besteht.

„Parisa wird sich nun bei uns zunächst auf die Weltmeisterschaft vorbereiten, die im September in Saudi-Arabien stattfindet“, sagt Jörn Perlwitz, Geschäftsführer der Crossfit-Schmiede. Mit ihren Leistungen bei der WM hofft Jahanfekrian dann auf eine Berücksichtigung seitens des Internationalen Olympischen Komitees. „Leider sind die Nominierungskriterien nicht so leicht nachvollziehbar – es bleiben etliche Unwägbarkeiten.

Die will Jahanfekrian am liebsten mit Leistung aus dem Weg räumen. Mit 90 Kilogramm im Reißen und 111 Kilogramm im Stoßen will sie ihren Wettkampf in Saudi-Arabien starten, „aber da ist noch Luft nach oben“, gibt sich Perlwitz optimistisch.

Und Parisa Jahanfekrian? Die will die Herausforderung der nächsten Monate annehmen: „Erstmal will ich besser Deutsch lernen“, sagt sie auf Englisch. Manchmal sei sie etwas traurig, weil sie ihre Eltern und ihre drei Brüder im Iran zurückgelassen hat, aber dann denkt sie wieder an ihren Traum von den Olympischen Spielen. Einmal ist er geplatzt. Jetzt soll er in Erfüllung gehen.