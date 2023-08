Eschweger Stefan Sachs löste erneut Ticket zur Golf-Team-Europameisterschaft

Von: Maurice Morth

Teilen

Hat mit dem Golf-Team Deutschlands bei der EM wieder einen vorderen Platz im Blick: Stefan Sachs. © Privat

Der Eschweger Golfer Stefan Sachs ist zum fünften Mal mit Team Deutschland beim Titelkampf dabei.

Marienbad/Eschwege – Geschafft! Der Eschweger Facharzt Stefan Sachs, der für den Golfclub Wilhelmshöhe startet, hat nun schon zum fünften Mal das Ticket für die Mannschafts-Europameisterschaft gelöst und fährt vom 4. bis zum 9. September mit dem Team Deutschland der Altersklasse 50 zu den Titelkämpfen ins tschechische Marienbad.

„Ich bin überglücklich, dass ich das große Ziel gepackt und meine bereits erreichten Vorleistungen bei zwei Wertungsturnieren in Hamburg und im Teutoburger Wald auch bei der entscheidenden dritten Qualifikation bestätigt habe“, so Stefan Sachs nach seiner Rückkehr vom Kurort in Westböhmen, wo auch in zwei Wochen die europäischen Titelkämpfe ausgetragen werden.

Captain Thomas Hübner vom GC Tegernsee, der nach zehn Jahren sein Amt am Ende der Saison an Jochen Roggenkämper aus Düsseldorf übergibt, hat zwölf AK50-Golfer für die finale Quali eingeladen.

Hinter Marc Mazur den Weg geebnet

„Dank meiner bislang stabilen Saison reiste ich auf Ranglistenplatz zwei an und konnte ihn nach den drei Runden auch erfolgreich verteidigen“, konstatierte der 58-Jährige, dass ihm Rang sechs unter den zwölf Qualifikanten gereicht hat, um sich hinter dem Düsseldorfer Marc Mazur den Weg nach Tschechien zu ebnen.

„Die letzte Ausscheidung am Ort der späteren Titelkämpfe genießt bei uns Tradition, weil der Captain dort auch die nötigen Erkenntnisse gewinnen kann, wie wir auf dem Gelände klarkommen“, sagt Stefan Sachs ohne Umschweife, dass man da auch mal schnell durch das Sieb fallen kann.

„Und trotz meiner guten Vorleistungen wollte ich natürlich unserem Captain zeigen, was ich drauf habe und somit an meiner Nominierung erst gar keinen Zweifel aufkommen lassen wollte“, adressierte Stefan Sachs viele lobende Worte an die gesamte Crew, die eine wirklich gute Atmosphäre verbreitete.

Nach dem Probedurchgang am Freitag, der in erster Linie dazu dient, den Par-72-Platz näher kennenzulernen, verlangte der erste Wettkampf am Samstag gleich zwei Runden über jeweils fünf Stunden: „Das war hart, das ging an die Substanz“, bilanzierte der zweimalige Team-Europameister von 2018 und 2021.

Ziel ist wieder ein vorderer Platz

Zwei Golfer, die ohne sonderliche Vorleistungen eingeladen wurden, haben dann das Feld tüchtig aufgemischt. Rodolfo Junge vom GC St. Leon-Rot und Thomas Krieger aus Heddesheim, der bereits 2018 mit Stefan Sachs den EM-Titel gewann, belegten mit vier beziehungsweise drei unter Par die Plätze eins und zwei und wurden direkt von Thomas Hübner für die EM nominiert.

Und neben Marc Mazur, Stefan Sachs und Utz Schulte (Bochum) hat Thomas Hübner als Nummer sechs Martin Birkholz (GV Düsseldorf) berufen, der ja unter dem Strich die eigentliche Nummer eins im Team ist, aber aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit passen musste.

Als mögliche Ersatzleute könnten Eckehard Schieffer (Bochum) und Thomas Himmel (München) nachrücken. Stefan Sachs vorausschauend: „Wir sind eine Bombentruppe, die auch menschlich zueinander passt und rechnen uns im Feld der 24 Nationen einen vorderen Platz aus.“

(Harald Triller)