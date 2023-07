Profivertrag unterschrieben: Hüseyin Cakmaks Türkei-Abenteuer beginnt

Von: Pascal Spindler

Demnächst in einem anderen Trikot: Hüseyin Cakmak erzielte in der vergangenen Saison 20 Tore für den KSV Baunatal, stürmt nun in der Türkei. © Andreas Fischer

Hüseyin Cakmak hat den Hessenligisten KSV Baunatal verlassen, um in der Türkei als Profi zu spielen. Jetzt hat er seinen Vertrag unterschrieben – und bereitet sich nun auf die neue Saison vor.

Kassel/Manisa – Die Sonne brutzelt unaufhörlich, keine einzige Wolke verhängt den makellos blauen Himmel. Das Thermometer zeigt weit mehr als 30, zuweilen auch mehr als 40 Grad. Autos und Lastwagen verstopfen die Straßen der Stadt. In den Cafés trinken die Menschen Tee, sehnen sich mitunter an das nur 40 Kilometer entfernte Mittelmeer. Im türkischen Manisa ist längst Hochsommer eingekehrt – und einer befindet sich dort plötzlich in einer ganz anderen Welt: Fußballer Hüseyin Cakmak.

Vor rund zwei Wochen flog der ehemalige Torjäger des Hessenligisten KSV Baunatal in die Türkei, um dort einen Profivertrag zu unterschreiben. Zunächst in der Millionenmetropole Ankara bei der Familie zu Besuch, machte sich Cakmak alsbald auf den Weg zu seinem neuen Klub. Im Bus ging es aus der Hauptstadt rund sieben Stunden gen Westen. In Manisa überzeugte er die Verantwortlichen des dort heimischen Klubs Somaspor, unterschrieb seinen Vertrag und ist nun Profi. „Ich bin überglücklich, dass das alles so geklappt hat. Ich hoffe, ich kann hier Spuren hinterlassen“, sagt Cakmak.

Hüseyin Cakmak bei Somaspor schon einer der älteren Spieler

Somaspor spielt in der 2. Lig Kirmizi, nach der Süper Lig und der 1. Lig gemeinsam mit der 2. Lig Beyaz die dritthöchste Spielklasse des Landes. In der vergangenen Saison wurde der Klub Siebter, verpasste nur knapp die Playoffs, in denen die Mannschaft um den Aufstieg gespielt hätte. „Somaspor ist ein ambitionierter, familiärer Verein. Der Präsident ist schon ewig im Amt, auch der Trainer durfte bereits über einen längeren Zeitraum etwas aufbauen. Dazu stehen jede Menge junge Spieler im Kader, ich bin mit 24 Jahren fast der Älteste“, erzählt Cakmak.

Tatsächlich beträgt der aktuelle Altersdurchschnitt des Teams gerade einmal 21,6 Jahre. Linksverteidiger Yavuzhan Kelesoglu ist mit 28 Jahren der älteste Somaspor-Akteur. Cakmak: „Ich finde es gut, dass hier auf junge Spieler gesetzt wird, man sich entwickeln kann. Erst neulich ist mit Emrecan Bulut ein Spieler zu Besiktas nach Istanbul gewechselt.“ Und genau den soll der Ex-Baunataler fortan ersetzen.

Bulut ist wie Cakmak am liebsten auf der linken Außenbahn zuhause. Hat dazu eine hohe Geschwindigkeit, ist technisch versiert. „Die Türken lieben schnelle, dribbelstarke Spieler. Ich denke, da passe ich mit meinen Fähigkeiten gut ins Profil“, sagt der Angreifer, der bei Somaspor einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. „Ich habe noch nie so viele Nullen gesehen, aber das liegt natürlich daran, dass das Gehalt in türkischer Lira und nicht in Euro angegeben ist“, sagt er und lacht.

Hüseyin Cakmak muss sich in der Türkei an Hitze gewöhnen

Cakmak wird zunächst alleine in der Nähe des Trainingszentrum seines neuen Klubs leben. „Damit komme ich klar. Ich kann mich hier voll auf Fußball konzentrieren. Manchmal trainieren wir zwei Mal am Tag, da bin ich abends dann eh kaputt“, sagt er.

Somaspor steckt mitten in der Saisonvorbereitung, am 25. Juli geht es ins Trainingslager nach Ankara, ein paar Wochen später startet die neue Spielzeit. Cakmak hat sich für sein neues Abenteuer viel vorgenommen: „Wichtig ist, dass ich verletzungsfrei bleibe, aber dann will ich natürlich auch hier viele Tore schießen.“

Der Neuzugang wird sich nun erstmal eingewöhnen müssen. Bei seinem neuen Klub, aber vor allem in seiner neuen Umgebung: „Das Schlimmste ist die Hitze. Ich war vorher erst drei, vier Mal für maximal zwei Wochen in der Türkei. Nach einem Sprint hängt dir sofort die trockene Zunge aus dem Hals. Aber ich will mich durchkämpfen.“ Um die Chance als Profi zu nutzen.

