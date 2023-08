Neuenstein gegen Aulatal: Zwei Dauerbrenner zwischen den Pfosten

Fußball

Sie sind Dauerbrenner zwischen den Pfosten: Die Torhüter Simon Schwarz, Neuenstein, und Fabian Lepper, Aulatal, sind in den vergangenen Serien Rückhalt ihrer Mannschaft gewesen.

Neuenstein/Aulatal – Vor dem Auftakt der Fußball-Gruppenliga zwischen ihren Teams (Samstag, 17 Uhr/Mühlbach) sprechen die beiden über ihre Mannschaft, die Liga, die Trainer – und Wandern und Skifahren am Eisenberg.

Simon Schwarz, SG Neuenstein

Eigentlich stammt der 25-Jährige aus Rheinland-Pfalz, besser gesagt aus Saarburg bei Trier, wo er noch eine Zweitspielberechtigung besitzt. Ebenso wie Fabian Lepper spielte Schwarz schon in ganz jungen Jahren zwischen den Pfosten. Trainer Christian Pfeiffer bezeichnet die Verpflichtung von Schwarz, der über ein duales Studium bei der Eventagentur „Speed“ zu seinem Job beim Hessischen Basketballverband gekommen ist, als absoluten Glücksgriff: „Er zeigt sensationelle Reflexe, auf der Linie ist er brutal stark. Und er hat uns schon einige Punkte gerettet.“ Festgelegt, ob Schwarz oder Zugang Niklas Barthel am Samstag in der Startelf stehen, hat sich Pfeiffer aber noch nicht. Schwarz sagt über

... die SG Neuenstein: „Eine sehr positive Gemeinschaft. Die Meisterschaft in der Kreisoberliga war nicht nur ein sportlicher Höhepunkt für den Verein, sondern auch für mich persönlich. Die riesige Fangemeinde ist erstaunlich.“

... die Gruppenliga: „Wir treffen auf sehr schwere Gegner. Die Liga wird eine große Herausforderung für uns.“

... den Eisenberg: „Es ist der höchste Berg in der Region, das weiß ich. Ich bin dort auch schon gewandert, zum Skifahren aber hab’ ich noch keine Zeit gehabt.“

... Trainer Christian Pfeiffer: „Eine Top-Persönlichkeit. Er ist auf und neben dem Platz zu einem guten Freund für mich geworden.“

... Gegner Aulatal: „Bislang habe ich noch wenig Bezug dorthin gehabt. Allgemein werden sie als starker Gegner eingeschätzt. Nur wenn wir auch alles geben, können wir auf Augenhöhe mithalten.“

Ergebnistipp: 2:0 für Neuenstein.

Fabian Lepper, SG Aulatal

Der 28-jährige Keeper ist ein echtes Urgestein. Fußball spielt der Kfz-Mechatroniker seit frühester Jugend in Ober- aula. Erstmals musste er sich in der E-Jugend ins Tor stellen. Anfangs war er von dieser Idee wenig begeistert. Doch im Laufe der Zeit hat er aus der Not eine Tugend gemacht. Sein Trainer Martin Friedrich ist froh, dass er einen wie Lepper zwischen den Pfosten stehen hat. „Er engagiert sich auf und neben dem Platz für das Team, ist Co-Kapitän.“ Lepper wäre gern ein paar Zentimeter größer: „Dann hätte ich sicherlich auch eine bessere Strafraumbeherrschung.“ Lepper, der nie gewechselt ist, sagt über

... den Ort Oberaula: „Schöner Luftkurort, der bald über einen neuen Sportplatz verfügt (der Platz im Katzbachstadion wird gerade neu angesät, d. Red). Und auf dem wir dann wieder richtig guten Fußball zeigen können.“

... die SG Aulatal: „Eine gute Truppe mit guten Jungs. Alles was ein gutes Team und guten Fußball ausmacht, findet man bei uns im Aulatal.“

... die Gruppenliga: „Es ist die erste Klasse in der Region. Jeder Fußballer, der hier groß wird, sollte sich zum Ziel setzen, mindestens bis in diese Liga zu kommen.“

... den Eisenberg: „Die Grenze zwischen Mühlbach und Oberaula. Ich bin auch dort schon Ski gefahren.“

... Trainer Martin Friedrich: „Guter Trainer, der die jungen Spieler voranbringen wird. Friedrich denkt immer positiv. Ich habe von ihm nie eine negative Kritik gehört.“

... Gegner Neuenstein: „Gute Truppe, guter Trainer, guter Zusammenhalt. Der Aufstieg ist der Lohn aus diesem Zusammenhalt. Ich habe großen Respekt vor ihnen.“

Ergebnistipp: 3:1 für Aulatal.

