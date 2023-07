Ötzaler: Fünf heimische Radsportler quälten sich beim härtesten Ein-Tages-Rennen Europas

Radsport

+ © Privat Tolles Bergpanaroma und gleichzeitig eine Qual: Christoph Henke (vorne rechts) am Timmelsjoch. © Privat

238 Kilometer mit 5500 Höhenmetern auf dem Rad haben fünf heimische Sportler jüngst beim härtesten Ein-Tages-Rennen Europas abgerissen.

Eschwege/Sölden – „Das ist der Ritterschlag für jeden Hobby-Radsportler, das durchzufahren“, sagte einst der ehemalige Radprofi Thomas Rohregger. Fünf Radsportler haben sich den Traum vom „Ötzi“, so wie der Radmarathon von den Teilnehmern liebevoll genannt wird, in diesem Jahr erfüllt.

Nach 238 Kilometern, 5500 Höhenmetern und vier nie enden wollenden Pässen erreichten Anton Henke (08:43:08 Stunden, startend für Bike-Academy Werra-Meißner), Christoph Henke (11:58:05), Rigobert Gassmann (12:20:56, beide Eschweger TSV) das Ziel. Mit dabei war auch Georg Forchmann (33) aus Eisenach.

Der Geschäftsführer der Werraland Lebenswelten kam nach 12 Stunden, 18 Minuten und 51 Sekunden ins Ziel. Die Bundespolizei-Ausbilderin Fenja Ickert feierte ebenfalls ein mehr als gelungenes Debüt. Nach 12 Stunden und 21 Minuten wurde die Freundin von Anton Henke mit viel Applaus im Ziel empfangen.

Vorfreude und Ehrfurcht wechseln sich ab

„Die aufgehende Sonne bringt die ersten Bergspitzen des Ötztals zum Leuchten. Trotz angenehmen 13 Grad haben die meisten Gänsehaut. Das Herz klopft bereits vor Startschuss unter dem Pulsmesser. Vorfreude und Ehrfurcht wechseln sich ab“, berichtet Christoph Henke über die Atmosphäre vor dem Beginn des größten und härtesten Ein-Tages-Rennen Europas und fügt hinzu: „Das Megaevent ist bestens organisiert, wird von einem eigenen Fernsehsender den ganzen Tag begleitet und stattet selbst die Daheimgebliebenen digital mit allen Informationen über die Teilnehmenden aus.“

Neben 4300 anderen Radsportlern machten sich Henke, Gassmann und Co. nach einem mächtigen Böllerschlag auf die Reise. Von Sölden aus ging es bergab ins Oetz. Nach der 30 Kilometer langen Abfahrt musste ein 18,5 Kilometer langer Anstieg mit einer maximalen Steigung von 17,5 Prozent in Richtung Kühtai in Angriff genommen werden. Bei der Abfahrt nach Innsbruck erreichten die Radfahrer Geschwindigkeiten von bis zu 103 Stundenkilometern.

Über den Brenner

Die Route führte über den Brenner nach Sterzing, ehe die Strecke über den Jaufenpass gen St. Leonhard ins Passeiertal führte. Im Gegensatz zum Schneeregen im Jahr 2021 waren neben den vielen Höhenmetern die heißen Temperaturen von teilweise über 40 Grad eine zusätzliche Herausforderung und am Ende der limitierende Faktor.

Um Krämpfen oder Kreislaufproblemen vorzubeugen, war eine ausreichende Flüssigkeits- und Salzzufuhr essenziell. „Zusätzlich wurde jede eiskalte Dusche aus dem Gartenschlauch zahlreicher Helfer am Streckenrand dankend angenommen“, berichtet Fenja Ickert.

Das Quintett hatte 180 Kilometer, wovon 71 Kilometer bergauf absolviert wurden, in den Beinen, ehe der dickste Brocken wartete. Das berüchtigte Timmelsjoch. Von Italien aus in Richtung Österreich ging es 15 Kehren und 28,7 Kilometer bergauf, dabei wurden weitere 1742 Höhenmeter gesammelt, gefolgt vom Albtraum aller Teilnehmer – dem Mann mit dem Hammer.

Tosender Appler auf der Zielgerade

Neben anderen 3860 Helden hatten alle fünf Teilnehmer die nötige mentale Stärke, um den Kampf gegen den Mann mit dem Hammer zu gewinnen und ihren Traum wahr werden zu lassen. Ickert: „Beim Passieren der Mautstelle Timmelsjoch kann man Sölden tief unten im Tal sehen. Dann weiß man, dass man es fast geschafft hat. Die letzten 16 Kilometer bis Sölden sind zum Genießen da, aber man darf die Konzentration nicht verlieren.“

In Sölden auf der Zielgerade wurden die Teilnehmer unter tosendem Applaus der Zuschauer ins Ziel getragen. Henke abschließend: „Als wir ins Ziel kamen, stand die Sonne schon tief. Und dann kam die Gänsehaut zurück, das Herz klopfte und die ein oder andere Träne rollte bei vielen Teilnehmern auch über das freudestrahlende Gesicht.“

(Marvin Heinz)