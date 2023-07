Den Meistertitel erfolgreich verteidigt: Herren 65 vom SCN und TCM wieder vorne

Von: Harald Triller

Die Herren 65 vom SCN und TCM (stehend von links): Hellfried Reinemann, Norbert Csenar, Uwe Bauer (Sportwart TCM), Rainer Gruber, Hans-Peter Pfingst, Heinz Schmiedel. Vorne von links: Wolfgang Nimmrich, Reinhard Rost, Jürgen Leimbach, Hartmut Morgeneyer. Es fehlt Rainer Scheppig. © Harald Triller

Sie haben es wieder gepackt: Bei der Doppelrunde der Herren 65 hat die MSG Niederhone/Meinhard mit vier Punkten Vorsprung die Meisterschaft errungen.

Grebendorf – Mannschaftsführer Norbert Csenar hat es bei der Meisterschaftsfeier im Vorjahr quasi als finalen Satz ausgesprochen: „Wir wollen nach dieser erfolgreichen Runde, die wir mit dem Titel in der Herren-65-Doppelrunde mit weißer Weste abgeschlossen haben, im nächsten Jahr verteidigen.“

Und er sollte mit dieser Vorgabe richtig liegen, denn mit wiederum weißer Weste und vier Punkten Vorsprung hat die MSG Niederhone/Meinhard erneut die Meisterschaft im Tennis-Bezirk Nordhessen gewonnen.

Garanten sind natürlich Reinhard Rost und Norbert Csenar, die in den beiden Jahren ungeschlagen durch die Konkurrenz marschiert sind und somit bei den jeweils vier gespielten Doppeln schon die halbe Miete eingefahren haben.

So mussten die Mitspieler nur noch ein Spiel zum Gesamtsieg gewinnen, was letztlich viermal der Fall bei den 3:1-Erfolgen war, nur in Reinhardshagen stand am Ende das überzeugende 4:0.

Regelmäßiges Training Schlüssel zum Erfolg

Den erneuten Erfolg sieht Norbert Csenar in der Tatsache, dass das zehnköpfige Team zweimal wöchentlich, immer montags und freitags, in Niederhone trainiert und sich so die Fitness holt, um auswärts oder auf der Anlage in Grebendorf, wo wegen des vorhandenen Clubhauses die Heimpartien ausgetragen werden, zu bestehen.

Und Wolfgang Nimmrich ergänzt: „Unser großartiger Zusammenhalt, der exzellente Teamgeist, das wahrlich gute Verhältnis untereinander spiegelt sicherlich auch den Erfolg wider.“

Uwe Bauer, jüngst beim TC Meinhard als Sportwart gewählt, überraschte das Team und gratulierte bei der Meisterschaftsfeier mit einem Fässchen Bier und einer Flasche Schampus: „Ihr seid Vorbild für unsere Jugend, was ihr in eurem Alter noch immer auf dem Platz leistet, das ist wahrlich fantastisch. Ich gratuliere euch zu 10:0 Punkten, 16:4 Matchpunkten und 34:9 gewonnenen Sätzen“, schwärmte der bestens vorbereitete TCM-Sportwart.

Norbert Csenar sieht den Grund dieses Altherren-Projektes, das auf breiten Füßen steht, in langjährigen Freundschaften: „Viele von uns spielen seit 1992 zusammen“, so der Teamchef, der wiederum die Devise ausgab: „Auf ein Neues!“ Abschlusstabelle: 1. MSG Niederhone/Meinhard 10:0 Punkte/16:4 Matchpunkte/34:9 Sätze; 2. BW Kassel 6:4/12:8/26:19; 3. Kasseler TC 31 5:5/10:10/21:24; 4. BW Witzenhausen 4:6/9:11/21:22; 5. TV Reinhardshagen 3:7/8:12/18:26; 6. RW Vellmar 2:8/5:15/12:32.

(Harald Triller)