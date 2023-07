Ball ist immer dabei: SV Adler mitten in Vorbereitung auf Hessenliga 23/24

Von: Maurice Morth

Cheftrainer Ronald Leonhardt (Zweiter von links) und Co-Trainer Martin Schäfer (rechts) gemeinsam mit den Neuen beim SV Adler Weidenhausen: (von links) Co-Trainer Matthias Gruber, Danil Tarasevich, Eduard Grosu, Lennart Müller, Tim Klöpfel, Exauce Kabankumu, Marius Jung, Tonio Binneberg und Kristof Künzel. © SV Adler Weidenhausen

In wenigen Tagen startet der SV Adler Weidenhausen in seine zweite Saison in der Fußball-Hessenliga 23/24. Wir beleuchten das Team und den bisherigen Verlauf der Vorbereitung.

Die Vorbereitung

Knapp drei Wochen Saisonvorbereitung haben die Weidenhäuser bereits in den Knochen, nur noch elf Tage sind es, ehe in der Hessenliga beim Auswärtsspiel gegen Rot-Weiß Walldorf am Sonntag, 30. Juli, wieder das Leder rollt.

Genossen haben die Weidenhäuser die wesentlich längere Pause. Waren es im Sommer 2022 nur wenige Wochen, so ging es dieses Mal erst Ende Juni, knapp vor dem Eschweger Johannisfest und fünf Wochen seit dem letzten Ligaspiel, mit dem Training los. „Man hat gemerkt, dass die letzte Spielzeit mit dem Saisonfinale in Alzenau unglaublich anstrengend war, so war auch die Rückmeldung der Spieler“, sagt Cheftrainer Ronald Leonhardt.

Mittendrin in der Vorbereitung: Moritz Krug (links) und Christian Steinmetz. © Maurice Morth

Und nun steht die Arbeit mit dem Medizinball an? Nein, denn klassisches Kondition bolzen à la Felix Magath ohne das Spielgerät ist auf Hessenliga-Niveau längst Geschichte, wie Leonhardt verrät: „Natürlich waren die ersten Einheiten mehr auf die Kondition ausgelegt, aber das Spielgerät ist immer dabei. Danach geht es mehr in die taktischen Feinheiten.“

Vier Testspiele hat der SV Adler angesetzt, die ersten beiden Partien gingen mit 0:1 gegen den 1. SC Göttingen 05 und mit 2:3 gegen den SVG Göttingen verloren. Dennoch lieferten sie dem Trainerteam, das mit Matthias Gruber weiter ergänzt wurde (wir berichteten), erste wichtige Erkenntnisse. Die Partien gegen den Thüringenligisten 1. FC Eichsfeld (Samstag, 17 Uhr, Schwebda) und bei Verbandsligist SG Eiterfeld/Leimbach (kommender Dienstag, 19.30 Uhr) dienen dann dem Feinschliff.

Die Stellschrauben

In Anbetracht der vielen Neuzugänge gilt es erst einmal, alle Spieler auf das identische Level zu bringen: „Die Neuen müssen sehen, was wir in der Hessenliga für Entwicklungsschritte gemacht haben und die Grundkonzepte verstehen“, sagt Co-Trainer Martin Schäfer.

Fragt man Leonhardt und Schäfer nach noch mehr taktischen Details, sind es vor allem zwei Themen, die ihnen sofort einfallen: Standardsituationen und der Spielaufbau unter Druck.

Trotz der vielen Einheiten darf der Spaß nicht zu kurz kommen, wie hier für Tim Ullrich. © Maurice Morth

„Wir hatten zu viele Tore per Standard bekommen, das konnten wir im Lauf der Saison verbessern und müssen weiter daran arbeiten“, sagt Schäfer, und Leonhardt ergänzt: „Außerdem pressen viele Teams sofort den 16er, wenn der Torwart aufspielt. Wir wollen Lösungen an die Hand geben, wie man das gut überwindet – und natürlich zeigen, was es zu vermeiden gilt. Das sind Sachen, an denen wir aber auch pausenlos immer wieder arbeiten müssen.“

Der Lerneffekt

In der kommenden Spielzeit wird der SV Adler Weidenhausen für viele seiner Gegner nun keine Unbekannte mehr sein – andersherum gilt das aber genauso.

„Für mich war jedes Spiel im letzten Jahr ein Lernprozess. Alles war anders im Vergleich zur Verbandsliga“, berichtet Chefcoach Ronald Leonhardt, der drei Kernthemen in der Hessenliga festmacht: „Es braucht absolute Fitness, es wird dir alles abverlangt. Dann musst du auf alle Spielsituationen reagieren können, da haben wir uns deutlich verbessert. Und nicht zu vergessen ist zuletzt die Mannschaftlichkeit in dieser Liga, die ist ganz, ganz wichtig.“

Auch die Kältekammer von „Beauty Art“ in Eschwege nutzen die Weidenhäuser um Marius Jung (rechts). © SV Adler Weidenhausen

Gleichzeitig sind die Möglichkeiten für das Trainerteam im Vergleich zur Verbandsliga noch einmal immens gestiegen: „Es ist viel mehr möglich in der Spielvorbereitung – egal ob es die eigene Mannschaft betrifft oder den kommenden Gegner. Man will das natürlich alles so gut wie möglich machen, es bringt aber viel mehr Arbeit mit sich“, so Schäfer.

Das Saisonziel

Dass man in Weidenhausen nicht größenwahnsinnig wird, das ist klar. Dementsprechend ist der erneute Klassenerhalt das eindeutige Saisonziel.

„Wir müssen es weiter als absoluten Glücksfall sehen, in der Hessenliga zu spielen. Auch wenn das natürlich viel mehr Arbeit ist, ist es eine tolle Geschichte – für den Verein, für die Mannschaft und für die Fans. Wenn wir auch in schlechten Phasen die Ruhe behalten und wenn wir unsere Heimspiele wieder zu Feiertagen machen, dann wird die Chance auf den Ligaverbleib auch in diesem Jahr groß sein“, ist Ronald Leonhardt optimistisch.

Kader SV Adler Weidenhausen 23/24 Tor: Florian Ander, Jonas Ferl, Johannes Klotzsch, Lucas Waßmann.

Abwehr: Fabian Assmann, Jannis Beng, Tonio Binneberg, Dumitru Farcas, Thomas Hammer, Kristof Künzel, Kilian Löffler, Lennart Müller, Henrik Renke, Sönke Schneider.

Mittelfeld: Jan Gerbig, Luis Goebel, Tim Gonnermann, Eduard Grosu, Philipp Immig, Marius Jung, Exauce Kabankumu, Tim Klöpfel, Kilian und Moritz Krug, Christian Steinmetz, Valentin Stunz, Tim Ullrich.

Angriff: Marcel Felmeden, Sören Gonnermann, Jan Ullrich.

Neuzugänge: Tonio Binneberg, Marius Jung (beide SV Reichensachsen), Lennart Müller (A-Junioren CZ Jena), Kristof Künzel (FSV Dörnberg), Eduard Grosu (A-Junioren Rot-Weiß Erfurt), Tim Klöpfel (TSV Wichmannshausen), Exauce Kabankumu (KSV Kassel II).

Abgänge: Manuel Toro Moreno (SG Cornberg/Rückensüß), Dennis Nguyen (Laufbahn Ende), Sören Pfliegner, Eike Görs (beide SV Reichensachsen).



Hinrunden-Spielplan SV Adler Weidenhausen 23/24 RW Walldorf - SVA (So, 30. Juli)

SVA - Türkg. Friedberg (Sa, 5. August)

SC Waldgirmes - SVA (Sa, 12. August)

SVA - SV Steinbach (Sa, 19. August)

SC Hanau - SVA (Sa, 26. August)

SVA - 1. Hanauer FC (Sa, 2. September)

1. FC Erlensee - SVA (Sa, 9. September)

SVA - Stadtallend. (Sa, 16. September)

FSV Fernwald - SVA (Sa, 23. September)

SVA - FC Gießen (Sa, 30. September)

SVA - KSV Baunatal (Di, 3. Oktober)

FC Eddersheim - SVA (So, 8. Oktober)

SVA - SC Griesheim (Sa, 14. Oktober)

VfB Marburg - SVA (Sa, 21. Oktober)

SVA - TuS Dietkirchen (Sa, 28. Oktober)

SVA - Hünfelder SV (Sa, 4. November)

FC Alzenau - SVA (Sa, 11. November)

Tür. Friedberg - SVA (Sa, 18. November)

SVA - Waldgirmes (Sa, 25. November)

KSV Baunatal - SVA (Sa, 2. Dezember)

(Maurice Morth)