17. Flutlichtrennen: In Hersfeld wird der Europameister gekürt

Teilen

Der amtierende Europameister Markus Venus (vorn), hier noch mit Beifahrer Markus Heiss. © Hartmut Wenzel

Fixtermin für Motorsport-Fans: Am Samstag, 12. August, ist der Motorsportclub Bad Hersfeld (MSC) Gastgeber des Europameisterschafts-Finales der Seitenwagen-Gespanne auf der Grasbahn. Wir beantworten die wichtigesten Fragen.

Wieso findet ein derart hochkarätiges Rennen in Bad Hersfeld statt?

Weil der Hersfelder Motorsportclub in der Rennszene einen sehr guten Namen hat und sich längst als Veranstalter profiliert hat. Der MSC hatte im vergangenen Jahr das EM-Halbfinale der Gespanne ausgerichtet und war zuvor auch schon Gastgeber des EM-Finales der Solisten und auch der Deutschen Meisterschaft. „Finale oho, Finale oho-ho-ho“, heißt es diesmal also in Bad Hersfeld.

Macht es die Mitglieder des MSC stolz, dass sie den Zuschlag fürs EM-Finale bekommen haben?

Absolut. „Wir haben darauf hingearbeitet und sind sehr stolz, dass wir das EM-Finale in diesem Jahr ausrichten können“, sagt Elona Schäfer-Hablesreiter, die Vorsitzende des MSC zufrieden.

Sind die Gastgeber vielleicht auch ein bisschen aufgeregt?

Sagen wir es so: Eher positiv angespannt. „Wir haben ja schon eine gewisse Routine und wissen, wie der Hase läuft“, sagt Schäfer-Hablesreiter. Bei einem großen Rennen wie einem EM-Finale seien seitens der FIM Europe (Federation International de Motorcyclisme) allerdings viele Dinge zusätzlich zu beachten. Darum kümmere sich Carola Schäfer, die Ehefrau von Rennleiter Dennis Schäfer, vorbildlich.

Wie ist der Zustand der Grasbahn vor dem Laufholz eine gute Woche vor dem Rennen?

Die Bahn ist in einem sehr guten Zustand. Der Regen der vergangenen Tage tut ihr gut und hat den Vorteil, dass wir sie weniger bewässern müssen“, berichtet Schäfer-Hablesreiter. Die Bahn könne noch reichlich Wasser vertragen, versichert auch Dennis Schäfer. „Lieber jetzt, als am Renntag“, stellt er klar.

In welchen Klassen wird in Hersfeld überhaupt gefahren?

Neben den besten europäischen Gespannen sind die A-Lizenz-Solisten sowie die nationale B-Solo-Klasse am Start.

Starten auch Fahrer aus der Region beim 17. Flutlichtrennen?

Bei den B-Solisten gehört der Heringer Henrik Toth, der sich Gastgeber MSC Bad Hersfeld angeschlossen hat, zum Starterfeld.

Auf welche Top-Fahrer darf man sich freuen?

Beim MSC ist man erleichtert, das die amtierenden Seitenwagen-Europameister Markus Venus/Markus Eibl (RSC Pfarrkirchen) dabei sein können. Sie waren kürzlich beim Sandbahnrennen in Altrip in einen Sturz verwickelt. Der 41-jährige Venus hatte dabei eine nicht unerhebliche Fußverletzung davongetragen, die eine Operation nach sich zog. Bei den A-Solo-Fahrern sind unter anderem der EM-Dritte Andrew Appleton (MSC Melsungen), der EM-Siebte Jacob Bukhave, der auch in der WM-Wertung fährt, sowie der junge Hersfelder Klubfahrer Marcel Dachs am Start.

Wer sind die Favoriten fürs EM-Finale?

Bei den ersten Rennen dieser Saison hatte sich gezeigt, dass in der Gespannklasse mit den Briten Mitch Godden/Paul Smith wieder eine starke Konkurrenz für Venus/Eibl da ist. Dennis Schäfer traut aber auch Imanuel Schramm/Nadin Löffler und Markus Brandhofer/Sandra Mollema einiges zu. „Ich möchte mich da nicht festlegen, wer Europameister wird. Es wird sicher verdammt spannend“, sagt der Rennleiter voller Vorfreude.

Von Sascha Herrmann

Elona Schäfer Hablesreiter © privat