Das machen die Aufstiegshelden des SV Asbach heute

Die Meistermannschaft des SV Asbach 1998, stehend von links: Betreuer Karl-Heinz Jordan und Werner Scheffer, Co-Trainer Steffen Oelschläger, Enrico Keil, Michael Mitkov, Andreas Schmier, Julian „Lucky“ Mihalache, Heiko Völker, Norbert Rickert, Norbert Urbanek, Lars Stippich, Masseurin Bärbel Senger, Betreuer Hans-Jürgen „Poffy“ Hoffmann, Dirk Bodes, Valentin Wettlaufer. Vorne von links: Martin Stein, Pierre Möller, Christian Schwitalik, Mike Lindemann, Lutz Hoppe, Heiko Adler, Werner Schlacher, Adam Veapi, Marco Gerlach, Andreas Schüler, Matthias Völker, Uwe Koch. © Hartmut Wenzel

Der Fußball läst sie einfach nicht los: Vor 25 Jahren feierten die Fußballer des SVA Bad Hersfeld die Meisterschaft in der Landesliga Nord und den Aufstieg in die Oberliga Hessen.

Asbach - Die Aufnahme rechts entstand am 17. Mai 1998 auf der Bad Sodener „Bornwiese“ – hier knallten nach einem 7:0-Erfolg die Sektkorken – der Aufstieg in die Oberliga war geschafft. Wir haben nachgehakt, was die Spieler von einst heute machen. Einmal Fußballer, immer Fußballer. Das Spiel mit dem runden Leder – oder besser der Sport allgemein – hat sie nicht losgelassen, auch wenn es bei dem einen hier und bei dem anderen dort im Rücken oder im Knie zwackt.

Allen voran Werner Schlacher. Sein Alter - der Mann ist 73 - ist für ihn kein Grund, nicht aktiv zu sein. In seiner neuen Heimat in Brandenburg hatte er schnell Anschluss ans Ü-50-Team des SV Union Neuruppin gefunden. Im Herbst 2021 kehrte der Ex-Coach, Fußball-Narr und Trainerfuchs in einem, sogar für ein paar Monate an die Außenlinie bei den Senioren in der Landesklasse West in Mecklenburg zurück.

Schlachers Interims-Engagement begann allerdings mit einem derben Rückschlag. Gegen die Reserve des SV Babelsberg hagelte es zweistellig - 1:10. Die Niederlage soll aber nicht dafür verantwortlich gewesen sein, dass Schlachers Trainerzeit schon vor der Weihnachtspause beendet. Das sei vorher schon abgesprochen gewesen, vermeldete die Märkische Allgemeine. Sofern er in der Alten Heimat in Bad Hersfeld ist, kickt er oder betreut Schlacher die Ratsherrenelf – trotz Knieproblemen. Zuletzt gewann er 2019 mit ehemaligen Eiterfelder Spielern vor Weihnachten den HZ-Cup beim Hallenfußball in der Geistalhalle.

Sein damaliger „Co“ Steffen Oelschläger der in 2009 noch einmal mit dem SVA aufstieg, hat Deutschland den Rücken gekehrt, lebt heute in den USA. Den Fußball in Deutschland und vor Ort verfolgt er weiterhin, die Bundesliga gibt es – wegen der Zeitverschiebung – samstags am Frühstückstisch. Natürlich verfolgt er die Spur seines Sohnes Dominik, der mit Neuenstein in der Kreisoberliga auf Meisterkurs steuert. Für Asbachs einstigen Libero Heiko Adler ist heute Ehrensache, im Vorstand seines Heimatvereins Kali-Werra-Tiefenort mitzumachen. Der bereiter gerade das 110-jährige Jubiläum am 24. und 25. Juni vor. Adler ist stolz auf die Geschichte des Vereins und sein Stadion „Kafféetälchen“, das die Groundhopper-Szene zu einem der schönsten Fußball-Orten Deutschlands erkoren hat. Adlers erfolgreicher Flug mit dem SV Asbach dauerte zehn Jahre und endete mit der Landung in der Hessenliga. „Schlacher hat uns zu einer echten Mannschaft geformt“, lobt er den Trainer noch heute.

Als Trainer des DFB-Stützpunktes Bad Hersfeld am Obersberg engagiert sich Martin Stein. Bis vor kurzem war er Coach in der A-Liga in Schenklengsfeld, in Friedewald, Hohe Luft und zuvor lange bei Sorga/Kathus. Selbst am Ball sind auch Adam Veapi als Spielertrainer in der Kreisoberliga in Niederjossa und Mike Lindemann bei der SG Wildeck, wo er auch in der Zweiten aushilft. Nächste Station: Seine „alte Heimat“ Friedewald/Ausbach.

Christian Schwitalik ist beim FSV Hohe Luft Jugendtrainer und hilft ab und an als Spieler in der zweiten Mannschaft aus. Mit der Jugend verbunden ist auch Marco Gerlach als Jugendleiter in Rotenburg und als Coach der D-Jugend-Gruppenligateams. Matthias Völker, zusammen mit seinem Bruder Heiko Völker ein zentrales Herzstück der Offensive des SVA in der Landesliga, war Trainer beim JFV Bad Hersfeld, als sein Sohn dort spielte.

Andy Schmier, der in Fulda heiße und erfolgreiche Zeiten in der Regionalliga erlebte, ist nach vielen Jahren als Trainer in Aulatal, Hessen/SpVgg oder Haunetal wieder in der alten Heimat bei Kiebitzgrund/Rothenkirchen gelandet. Hier gehört er zur Abteilungsleitung der SG.

1998 war Dirk Bodes Vorsitzender des SVA. Er sorgte im Hintergrund für die Finanzen und baute auch später die Jugend auf.

Pierre Möller, damals Ersatztorwart des SVA, geht heute mit Eintracht Frankfurt auf Bundesliga-Tour – allerdings als Fan auf der Tribüne. Gleichzeitig ist er bei Fahrten zu Heim- und Auswärtsspielen als Vorsitzender des EFC „Mückenstürmer“ aus Ludwigsau dabei.



Schluss mit dem Fußball hat Norbert Rickert, der später noch Trainer in Hersfeld, Niederaula und noch einmal in Asbach war, gemacht. Er hatte in Asbach den kürzesten Weg zum Sportplatz – einfach über die Straße.



Uwe Koch, Mittelfeldmotor, Torschütze und einer der stärksten Akteure zu dieser Zeit, reiht sich ein in diejenigen Oldies, die sich dem Golf verschrieben haben, zusammen unter anderem mit Uwe Bein oder Arno Seelen. So wie Oelschläger hat auch Andreas Schüler Deutschland verlassen. Er ist mit Sack und Pack und seiner ganzen Familie nach Australien ausgewandert und hat dort eine Firma gegründet. Schüler galt zu seiner Asbacher Zeit als als echter Ballartist. Beim Sportabitur, so bestätigt sein Lehrer Uli Brandt, hat er den Ball mehr als 1000-mal hintereinander jonglieren können, ohne das der Ball den Boden berührte. Nach Informationen seines Vaters Siegfried spielt er heute wieder Fußball.

Nicht dem Fußball, aber weiter dem Sport treu geblieben sind Lutz Hoppe, Michael Mitkov und Norbert Urbanek. Hoppe ist begeisterter Skifahrer im WSC Fuldatal, Mitkov ist Triathlet, hat an mehreren Ironman-Läufen und Langdistanzen teilgenommen. Urbanek nahm noch regelmäßg am Lollslauf teil und war Betreuer, als seine Tochter in Unterhaun Fußball spielte. Enrico Keil arbeitet heute noch in Bad Hersfeld. Der Erfurter kickte einst mit Ex-Bayern-Spieler Thomas Linke zusammen in der Jugend.



Selbst Valentin Wettlaufer, einer der letzten, die Ende der 50er-Jahre in der Asbacher Mannschaft in der 2. Amateurliga spielte, hat heute noch einen Posten beim SVA. Er ist Ehrenvorsitzender des Vereins.



(Hartmut Wenzel)