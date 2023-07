Homayun Gharavi arbeitete einst mit Jürgen Klinsmann: „Der Mensch lebt durch Bewegung“

Von: Pascal Spindler

Teilen

Vor den Olympischen Ringen: Homayun Gharavi. © Privat/Homayun Gharavi

Das Kasseler Fitnessstudio Balance feiert zehnjähriges Bestehen – und hat sich dafür unter anderem den Arzt und Sportwissenschaftler Homayun Gharavi eingeladen, der einst schon mit Jürgen Klinsmann zusammenarbeitete und am Freitag ab 19 Uhr im Studio einen Vortrag halten wird.

Kassel – Wir sprachen mit Gharavi zuvor im Interview über das perfekte Training, häufige Fehler bei der Optimierung des Körpers und über seine Erfahrungen mit dem Ex-Bundestrainer.

Herr Gharavi, haben Sie heute schon selbst trainiert?

Ja, auch nicht zu knapp. Aber alles im Rahmen. Es gibt ja auch die Mittfünfziger, die erstmal einen Halbmarathon laufen müssen, das mache ich nicht (lacht). Aber Bewegung ist mir sehr wichtig.

Gibt es für Sie so etwas wie das perfekte Training?

Nein, das würde ich nicht sagen. Aber es gibt den perfekten Fehler. Der besteht darin, dass man gar nichts macht, sich gar nicht bewegt. Der Mensch lebt erst durch Bewegung und muss diese immer aufrechterhalten. Dies gilt für die Zelle bis zum gesamten Körper. Dabei ist vor allem die Beweglichkeit entscheidend, die schnell verloren geht. Wir erleben ein regelrechtes Artensterben der Beweglichkeit. Kommen wir in die tiefe Hocke? Kommen wir mit den Handflächen auf den Boden? Können wir mit unseren Händen jeden Winkel unseres Körpers erreichen? Das ist eigentlich von Natur aus gegeben. Und sollte jedem möglich sein.

Viele Menschen gehen dann ins Fitnessstudio, wollen sich dort verbessern. Dort wird sich dann zwar bewegt, Fehler passieren trotzdem.

Ich beobachte immer wieder, dass die Leute mit viel Kraft, aber im falschen Winkel trainieren. Viele haben einen sehr kurzen Schritt, haben den Oberkörper beim Ausführen der Übungen gekrümmt. Aber Hauptsache, im Spiegel sieht der Bizeps gut genug aus. Das ist ein Problem.

Wie lässt sich so etwas vermeiden?

Durch professionelle Hilfe. Im Balance, das ich für eines der Vorzeigestudios bundesweit halte, habe ich beispielsweise die Trainer beraten, sodass sie Defizite beim Trainieren leichter erkennen können und diese dann gezielt an den Geräten wieder abgebaut werden. Ich muss mich auch beim Training so natürlich wie möglich bewegen. Nicht in unterschiedlichen Winkeln mit maximaler Kraft arbeiten, dann wird es schnell ungesund.

Sie selbst haben ein elastisches Schlingensystem entwickelt. Eine Art Bungee. Was hat es damit auf sich?

Das Ganze entstand bei der Arbeit an verletzten Profisportlern. Deren Therapeuten haben nach Verletzungen oft mit Stabilisationsübungen begonnen, die den Körper eigentlich nur in eine Starre bringen und ihn nicht in der Bewegung halten. Meiner Auffassung nach kann man den Körper aber nicht auf die Bewegung vorbereiten, indem man ihm beibringt stillzuhalten. Leben und Leistung bedeutet immer Bewegung. Es ist die Voraussetzung für Leben. Mit dem Schlingentrainer starten wir sogar bei Frischoperierten vom ersten Tag an mit Bewegung, ohne die Heilung zu stören.

Sie haben mit etlichen Top-Athleten zusammengearbeitet. Was ist Ihnen davon besonders in Erinnerung geblieben?

Ich war bei fünf Olympischen Spielen, habe 2014 zur Fußball-Weltmeisterschaft mit Jürgen Klinsmann für die US-Nationalmannschaft zusammengearbeitet. Sein Spieler Timothy Chandler sollte kurz nach einer Operation zwölf Wochen in der Streckschiene bleiben. Da rief Jürgen an und bat um Hilfe. Wir haben den Spieler dann nach sieben Wochen schon wieder fit für die Bundesliga bekommen. Er wurde von Jürgen nominiert. In den USA haben wir den Spieler dann weiter aufgebaut.

Wie war die Zusammenarbeit mit Klinsmann? Er gilt ja durchaus als streitbarer Charakter.

Es war eine tolle Zeit. Er ist sehr direkt. Das ist häufig ein Problem, wenn man in festgefahrene Systeme hineinkommt und etwas verändern muss. Klar, dass der eine oder andere seine Komfortzone gefährdet sieht. Aber Jürgen ist immer sehr innovativ. Was allerdings nicht logisch erscheint, lehnt er auch ab. Da ticken wir ziemlich gleich.

Klinsmann hat Mitte der Nullerjahre als Bundestrainer auch das Training bei der DFB-Mannschaft revolutioniert. Plötzlich liefen alle Spieler mit Gummibändern herum.

Die gab es eigentlich schon ewig, aber damals wurden sie erstmals strukturiert in die Vorbereitung eingebaut. Jürgen hat auch viel erzählt aus seiner aktiven Phase. Die Unterschiede zu früher sind ja mittlerweile riesig. Alles hat sich weiterentwickelt.

Inwiefern?

Die Natur des Menschen ist immer, sich zu verbessern. Der Mensch sucht immer nach einer Optimierung, steht niemals still. Training und Regeneration stehen da natürlich auch im Fokus. Es wurde zuletzt beispielsweise immer mehr erkannt, dass die Regeneration keine Ruhephase, sondern eine sehr aktive Phase auf Zellebene darstellt. Durch solche Erkenntnisse kann man Sportler viel gezielter vorbereiten.

Sie betreuen Profis genauso wie jede Menge Hobbysportler und Nichtsportler. Wo liegen die Unterschiede?

Grundsätzlich wollen sie sich alle bewegen und ihre Gesundheit nach vorne bringen. Der Hauptunterschied liegt in den Progressionsstufen. Der Profisportler entwickelt sich schneller und anders weiter als der Nichtsportler. Ein 63-jähriger Büromensch kann grundsätzlich dasselbe Programm durchlaufen wie ein Profisportler, sicher aber nicht in derselben Intensität. Das Balance ist mit diesem Prinzip einer der Vorreiter im Gesundheitssport.

Werden Sie sich nach diesem Interview auch wieder schnell bewegen?

Absolut, da kann ich nicht anders. Jahrelang bestand mein Training nur aus ein bisschen Vormachen für Patienten und Sportler. Aber auch das hält fit (lacht).

Von Pascal Spindler