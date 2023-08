Der SV Reichensachsen zieht seine Mannschaft zurück

Am Boden: Der SV Reichensachsen zieht seine Verbandsligamannschaft zurück. Archi © Florian Künemund

Das war’s mit der Verbandsliga für den SV Reichensachsen. Nach nur vier Spielen zieht der Verein seine Mannschaft zurück.

Reichensachsen – Der Grund: Man verfüge über „keine verbandsligataugliche Mannschaft“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung, die Abteilungsleiter Harald Zaremba am Mittwochnachmittag verschickte.

Bereits am Morgen wusste mindestens der halbe Fußballkreis vom Rückzug. Telefone liefen heiß und Chatverläufe füllten sich. Doch bei den SVR-Verantwortlichen meldete sich erst mal nur die Mailbox. Wer den Hörer abhob, war Matthias Schmelz, Klassenleiter Herren Verbandsliga Nord. Doch auch er konnte erst am frühen Nachmittag den anderen Verbandsligavereinen das Ende des SVR mitteilen und den Spielplan neu aufsetzen.

SVR ist nun erster Absteiger

Mit dem Rückzug ist der SVR erster Absteiger und wird in der Saison 2024/25 in der Gruppenliga Kassel eingeteilt. Die gespielten Partien werden gewertet, die zukünftigen Spiele werden abgesetzt und mit 3:0 für die Gegner gezählt. Die verbleibenden Spieler sind dadurch aber nicht frei. Ein Wechsel wäre nur per Amateurvertrag oder nach sechs Monaten ohne Pflichtspiel möglich, da in Reichensachsen weiterhin eine Spielmöglichkeit in der Kreisliga A besteht. Die zweite Mannschaft darf in dieser Saison wegen des Rückzugs der ersten nicht aufsteigen.

Soweit die sportlichen Konsequenzen. Doch wie kam es zu der Misere, die einige Beteiligten „Katastrophe“ nennen. Der SVR versucht, den Rückzug so zu rechtfertigen: „Gründe hierfür waren der zu geringe Kader, der durch Trainer Klajnszmit geplant wurde. Sowie der kurzfristige Weggang von Spielern, die fest beim SV Reichensachsen für die Serie 2023/24 zugesagt hatten, und kurz vor der Wechselfrist (31.08.23) den SVR verlassen haben.“ Man habe „in der Kürze der Zeit“ keine neuen Verbandsligaspieler gewinnen können.

Kader stark ausgedünnt

Der Kader war zuletzt sehr dünn besetzt. Schon der Wechsel von Marius Jung und Tonio Binneberg zum SV Adler Weidenhausen vor Saisonbeginn schwächte den SVR enorm. Dann der Schock Anfang der Woche: Die Brüder Dadah Gadea Baringo und Cristian Vidal Gadea gehen zum Ligarivalen Lichtenau. Danach setzte eine Art Dominoeffekt ein. Etliche Spieler verließen fluchtartig den SVR, von mindestens sieben ist die Rede.

Der ehemalige Kapitän Jakub Swinarski hat Dienstagabend einen Vertrag beim SV Adler Weidenhausen unterschrieben, genau wie Jerome Kirschner. Die Schuld für den Verbandsligarückzug allein auf den Trainer abzuwälzen, findet Swinarski falsch: „Auch der Vorstand hat es nicht geschafft, sich rechtzeitig um eine vernünftige Kaderbreite zu kümmern.“ Schon als klar gewesen sei, dass der SVR aufsteige, hätte man neue Spieler anwerben müssen. Doch es sei nichts passiert, so Swinarski. In einer Spielersitzung in dieser Woche seien sie zum Schluss gekommen: „Das klappt so nicht mehr.“ Die letzten Tage und Wochen seien sehr nervenaufreiben und stressig gewesen, so Swinarski.

Parallelen mit der SV 07 Eschwege?

Inwieweit der SVR sehenden Auges in die Katastrophe gelaufen ist, lässt sich nicht abschließend feststellen. Was aber klar ist: „Der Rückzug des SVR ist ein Sonderfall in der Verbandsliga“, sagt Klassenleiter Matthias Schmelz.

So mancher erinnert sich jetzt vielleicht an den Juni 2019, als die SV 07 Eschwege aus der Verbandsliga zurückzog. Doch Schmelz sagt: „Dies kann man aber nicht mit dem Fall Reichensachsen vergleichen.“ Eschwege hatte damals vor der Serie freiwillig zurückgezogen, meldete wie das Reglement des HFV vorsieht, zwei Ligen tiefer in der Kreisoberliga und lief letztendlich ohne Reserve in der Kreisliga-C auf. Rafal Klajnszmit war damals Trainer. Doch er hält sich bedeckt, was den SVR angeht, er sei nur für die sportlichen Belange verantwortlich.

Der Rückzug des SV Reichensachsen wird den Fußballkreis vermutlich noch lange beschäftigen. Manche ziehen Parallelen zu SV 07, der man damals „Schläfrigkeit“ und „Managementfehler“ vorgeworfen hat. Ob der SVR mit dem stark ausgedünnten Kader überhaupt eine Gruppenligamannschaft aufstellen kann, bleibt abzuwarten.