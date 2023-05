Fußball-Gruppenliga: Derby – und ein Meistertitel?

Ausgleich durch Simon Hennighausen: Das war das 1:1 für Aulatal in der Begegnung am Sonntag gegen Thalau. © Hartmut Wenezel

Nachholspieltag in der Fußball-Gruppenliga mit Brisanz. Aulatal gastiert am Mittwoch beim FSV Hohe Luft, in Eiterfeld kann sich der Spitzenreiter am Donnerstag durch einen Sieg gegen Hofbieber zum Meister krönen.

Bad Hersfeld – Eng ist es geworden im Tabellenkeller der Fußball-Gruppenliga – ehr eng sogar. Vier Spieltage vor Ende der Saison sind noch die Mannschaften ab Platz sieben in akuter Abstiegsgefahr.

Selbst Teams wie Kerzell mit 43 Punkten und Künzell sind nicht aller Sorgen ledig. Mit einem Sieg im Derby beim FSV Hohe Luft will Aulatal – das bei 38 Zählern steht – am Mittwoch (18.30 Uhr) im Kampf um den Klassenverbleib einen Matchball nutzen. „Dieses Spiel müssen wir unbedingt gewinnen“, sagt Max Schuch aus der Mannschaftsführung. Am Sonntag geht es dann zum Zwölften nach Großenlüder (35), das derzeit Relegationsteilnehmer mit den Zweiten der Kreisoberliga wäre und heute auf Künzell trifft. Das Aulataler Restprogramm: Hohe Luft (A), Großenlüder (A), Schlüchtern (H), Elters/E/S (A).

Die SG Eiterfeld/Leimbach kann am Donnerstag (15.30 Uhr) mit einem Sieg im Heimspiel gegen Hofbieber bereits den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt machen. Verfolger Freiensteinau könnte maximal noch auf 71 Punkte kommen, wenn sie ihre restlichen vier Spiele gewinnen. Der Himmelfahrtstag – in erster Linie in Teilen der Männerwelt beliebt – könnte für die Eiterfelder Fußballer um Interimstrainer Romeo Schäfer somit zu einem ganz besonderen Feiertag werden.

Durchziehen: Kevin Kurz kann mit Eiterfeld Meister werden. Die Hohe Lufter Jan Nöding, Marvin Gerharz und Andy Rakk (vorn) beobachten die Szene. © Friedhelm Eyert

Schäfer lässt keinen Zweifel daran, dass er mit seinem Team den Titelgewinn bereits drei Spiele vor Saisonende eintüten will. „Wir wollen unbedingt den Sack zumachen und danach ausgiebig den Aufstieg feiern“, sagt er. Hofbieber, das am Freitag überraschend Freiensteinau mit 1:0 besiegt und damit Schützenhilfe geleistet hatte, soll auf keinen Fall unterschätzt werden. „Wir haben zuletzt mit guten Leistungen überzeugt und wollen auch am Donnerstag unser Potenzial abrufen. Es gibt keinen Grund für Nervosität“, sagt Schäfer selbstbewusst. Fraglich ist einzig der Einsatz des angeschlagenen Nils Wenzel.

Am Freitagabend (19 Uhr) trifft dann der ESV Hönebach auf den FV Horas, der mit 33 Punkten noch mitten im Abstiegsstrudel steckt. Die Mannschaft von Tino Jäger ist zwar noch immer Tabellendritter, in den vergangenen Wochen aber in eine Ergebniskrise geschliddert. Nur einen Zähler holte der ESV in den letzten sechs Begegnungen. (Hartmut Wenzel und Sascha Herrmann)