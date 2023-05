Handball-Derby: TV Hersfeld spielt Samstag in Hünfeld

Am Boden: Finn Henning (TVH) und Sebastian Schramm nach einem Zweikampf © Friedhelm Eyert

Es ist das vorerst letzte Spiel des TV Hersfeld in der Handball-Landesliga. Und es ist noch einmal ein Derby: Am Samstag (18.30 Uhr) ist der Hünfelder SV Gastgeber des Absteigers aus der Nachbarstadt. Nach der deutlichen Niederlage gegen Fuldatal/Wolfsanger am vergangenen Wochenende stehen die Hersfelder – wie berichtet – bereits einen Spieltag vor Saisonende neben den Aufsteigern Lohfelden/Vollmarshausen und Gensungen/Felsberg II als Absteiger Nummer drei fest.

Wer der Vierte im Bunde sein wird, entscheidet sich am Samstagabend im Fernduell zwischen der TG Rotenburg und Eschwege (siehe Artikel unten). Der TVH war zuletzt 2006 in die Bezirksoberliga abgestiegen und hatte nach dem Wiederaufstieg von 2008 bis 2010 sogar auch in der Oberliga gespielt. Nun also schließt sich am Samstagabend zunächst einmal das Kapitel Landesliga für die Hersfelder Handballer. Unser Foto aus dem Hinspiel, das der TVH in der Geistalhalle im Dezember deutlich mit 25:35 verloren hatte, zeigt Youngster Finn Henning (am Boden) und den Hünfelder Sebastian Schramm, der aus Hersfeld stammt.