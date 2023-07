„Bis zum Sturz war es perfekt“ - Nina Voelckel über DM-Debüt über die 5000 Meter

Deutsche Leichtathletik-Meisterschaft

Der volle Fokus: In ihrer großen Verfolgergruppe bestimmte Nina Voelckel bei den Deutschen Meisterschaften im Kasseler Auestadion an der Spitze das Tempo.

Nina Voelckel (24) gab am vergangenen Wochenende über die 5000 Meter ihr Debüt bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften. Im Interview sprachen wir über ihre Eindrücke.

Eschwege – Die 123. Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften sind seit wenigen Tagen Geschichte. Mittendrin im Kasseler Auestadion war Nina Voelckel (24) aus Meißner-Vockerode, die über die 5000 Meter an den Start ging und im Finale am Ende den 15. Platz erreichte. Wir sprachen mit ihr im Interview über ein Erlebnis, das sie sich so wohl auch niemals hätte erträumen können.

Hand aufs Herz: Hättest du gedacht, mal bei einer Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft zu starten?

Auf gar keinen Fall. Dadurch, dass die letzten Jahre für mich nicht so gut liefen, habe ich nicht damit gerechnet – und erst recht nicht vor fünf bis zehn Jahren, mal in einem 5000-Meter-Finale zu stehen. Es war Anfang des Jahres für mich nur mal eine lose Idee, weil es in Kassel stattfindet. Ich wusste aber da nicht, ob ich fit werde und die Norm für die DM packe.

Wie war es dann letztlich für dich dabei zu sein?

Ich war Freitag relativ nervös, habe auch extra Urlaub genommen, um alles auf das Rennen am Samstag zu fokussieren. Meine Familie, Freunde und Bekannte waren alle im Stadion – auch die, die normal noch nie bei einem Rennen waren.

Und wie war der Renntag?

Natürlich war es mit dem späten Start um 18.10 Uhr etwas blöd, weil man den ganzen Tag noch davor hatte. Ich habe mich drin aufgehalten, war aber längst nicht so aufgeregt wie vor dem Lauf für die DM-Norm. Ich wusste, dass es einfach nur darum geht dabei zu sein und wollte die Stimmung genießen.

Wie war der Moment für dich, als du in den Innenraum im Auestadion bist?

Durch die Berglauf-Weltmeisterschaft war ich glaube ich schon ein bisschen abgehärtet, natürlich war es aber trotzdem total krass dort reingehen zu können. Ich war aber sehr fokussiert, habe mich auch dazu gezwungen. Meine Familie und Freunde standen nahe der Startlinie, die habe ich aber wirklich nur kurz wahrgenommen. Natürlich weiß man, dass das Stadion voll ist, aber ich konnte das Drumherum gut ausblenden.

Wie war das Rennen?

Bis zu meinem Sturz war es perfekt. Ich bin es relativ offensiv angegangen, weil ich wusste, dass ich fit bin. Vor mir ist eine Lücke zu den ersten Sechs oder Sieben aufgegangen, da konnte ich nicht mitgehen. Ich bin dann drei Kilometer an der Spitze der Hauptgruppe gelaufen. Für mich war das kein taktischer Fehler, sondern habe mich da auf dem achten Platz liegend stark gefühlt. Phasenweise hätte ich nicht sagen können, bei welchem Kilometer und welcher Runde ich bin (lacht).

Wie kam es dann zum Sturz kurz vor Ende?

Mir ist eine Konkurrentin schon vorher drei- bis viermal drauf gelaufen, dann ist es passiert und wir lagen zu zweit auf der Bahn. Ich habe dadurch wohl knapp zehn Sekunden verloren, eine Bestzeit und letztlich den achten Platz. Sie hat sich dafür aber hundertmal entschuldigt und das passiert eben mal.

Mit ein bisschen Abstand: Was nimmst du von den Deutschen Meisterschaften für dich mit?

Dass ich in so einem Feld durchaus mitlaufen kann, die ersten 1000 Meter waren wir alle zusammen. Eigentlich habe ich den Bahnlauf total gehasst, aber es macht Spaß in so einem Feld. Und wenn ich fit bin, dann geht da vielleicht auch was in Richtung der ersten Acht. Zumal ich vor der Norm nicht einmal auf der Bahn war und auch keine Spikes anhatte (lacht).

Was steht für dich nach diesem Highlight im Jahr 2023 noch an?

Eigentlich war Anfang des Jahres der Berlin-Marathon mit den Deutschen Polizeimeisterschaften im September das Ziel. Davor will ich aber noch die zehn Kilometer bei der Deutschen Straßenlaufmeisterschaft in Bad Liebenzell und eventuell noch weitere zehn Kilometer in Berlin laufen.

Wechselst du durch die Eindrücke in Kassel ein bisschen die Distanz?

Ich will mir alles offenlassen. Ein bisschen hängt es in der Zukunft auch von der Arbeit ab. Im Oktober fällt die Entscheidung, ob ich die Sportförderung bekomme. Ich wollte mich eigentlich auf den Marathon spezialisieren, sehe aber auch bei den kürzeren Strecken Potenzial.

Zur Person Nina Voelckel (24) stammt aus Meißner-Vockerode. Sie arbeitet als Polizeikommissarin in Kassel. Seit 2020 startet sie für das Laufteam Kassel und sorgte zuvor für den Ski-Club Meißner für Furore. Ihre jüngsten Erfolge: Platz 3 Marathondebüt 2022 Köln, Platz 11 Halbmarathon-DM 2023 Freiburg, Platz 2 Berglauf-DM 2023 Bühlertal, Platz 37 Berglauf-WM 2023 Innsbruck. Nina Voelckel ist mit Triathlet Fabian Reuter liiert.

(Maurice Morth)