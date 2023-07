Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2023: Müller stürmt zu Bronze

Platz drei im Finale: Steven Müller. © andreas fischer

Steven Müller hat sich die Bronzemedaille über 200 Meter geschnappt, Marius Karges ist mit dem Diskus dagegen leer ausgegangen. So haben die heimischen Leichtathleten bei der Deutschen Meisterschaft im Auestadion abgeschnitten.

Steven Müller (200 Meter): Auf dem Weg zu seiner zweiten Olympia-Teilnahme blieb der 32-jährige Staffelweltmeister aus Kassel zum dritten Mal in Folge unter 21 Sekunden. In 20,70 Sekunden war der dreifache Deutsche Meister knapp sieben Zehntel langsamer als Joshua Hartmann (ASV Köln), der in 20,02 Sekunden den 18 Jahre alten Deutschen Rekord um 18 Hundertstel verbesserte. „Das war mega“, freute sich Steven Müller von der LG Friedberg-Fauerbach über Bronze. „Das war überragend von Joshua!“

Marius Karges (Diskuswurf): Der U20-Weltmeister aus Bad Wildungen wurde mit 61,36 Metern Siebter – zweieinhalb Meter weniger als sein Hausrekord. Der 20-Jährige sprach von einer „Zitterpartie“, die ihn in den Endkampf führte, und von „technischen Problemen“, die eine neue persönliche Bestweite und einen Podestplatz verhinderten.

Julia Kellner (Dreisprung): Als Sportstudentin der Uni Kassel kennt die Athletin der LG Göttingen das Auestadion. Bei ihrer ersten Aktiven-DM landete die 22-Jährige mit ihrem drittweitesten Satz (12,76 Meter) ihrer Karriere auf Platz fünf. Ihre persönliche Bestweite (12,78 Meter) hatte Julia Kellner erst drei Wochen zuvor aufgestellt. „Die Stimmung war richtig cool. Die Zuschauer haben toll mitgemacht. Es hat sehr viel Spaß gemacht“, sagte sie.

Michael Neuenroth (Hammerwurf): „Geile Erfahrung vor so vielen Zuschauern“, freute sich der 19-Jährige aus Asbach-Sickenberg bei Bad Sooden-Allendorf über eine neue persönliche Bestweite. Mit 58,49 Metern im ersten Versuch verpasste der Athlet von Eintracht Frankfurt den Endkampf um drei Meter. Im Training warf er schon 62 Meter. „Das abzuliefern, war schwer in der Bullenhitze.“

Starke Generalprobe: Philip Hennemuth. © andreas fischer

Philip Hennemuth (4x100 Meter): Über eine tolle Generalprobe für die U23-EM in Espoo/Finnland und eine Staffel-Bestleistung von Eintracht Frankfurt freute sich der 21-Jährige. Mit dem stärksten Adlerträger-Quartett wurde der Bad Sooden-Allendorfer in 40,13 Sekunden Fünfter. Team-Kollege und Süddeutscher Stabhochsprung-Meister Jacob Geiß (20) aus Berkatal-Frankenhain kam aufgrund eines Fehlstarts mit der ersten Eintracht-Staffel nicht zum Sprint. Josephine Otto (17) aus Bad Zwesten wurde mit Wiesbaden 17. in 46,79 Sekunden.

