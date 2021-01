Deutschland gegen Österreich: Fünf Melsunger Handball-Profis heute in Köln im Einsatz

Beim EM-Qualifikationsspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft heute ab 18.10 Uhr (live in der ARD) in der Kölner Lanxess-Arena gegen Österreich werden alle fünf nominierten Profis der MT Melsungen zum Einsatz kommen.

Im Kader, den Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntagvormittag bekanntgab, steht neben Julius Kühn, Tobias Reichmann, Timo Kastening und Kai Häfner auch Torwart Silvio Heinevetter. Der erfahrene Schlussmann hatte bei der Partie am Mittwoch in Graz noch die Zuschauerrolle.

Trotz des klaren Sieges in Österreich hat die DHB-Auswahl noch Luft nach oben. „Wir müssen speziell in der Abwehr noch cleverer spielen, noch mehr mit Kopf spielen“, sagt Kühn (Björn Mahr)