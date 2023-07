MMR-Fußballer: Die alten Hasen können’s noch

Die Meisterelf der SG Mecklar/Meckbach/Reilos, stehend von links Jörg Goßmann, Markus Sauerwein, Jens Heinrich, Manuel Brand, Björn Wolf, Marco Schäfer, Finn Wolf, Knut Wenzel, Manuel Horn, Kristoph Kehl, Sascha Karpenstein, Nils Flach, Stephan Kehl, Nick Pirner, Trainer Marcel Wientges. Kniend von links: Vier Jugendspieler des JFC Ludwigsau, Sven Orth, Johannes Metternich, Jan Hofmann, Nico Limpert, Marvin Röth, David Wedekind, Pascal Kuhn, Alex Stroscherer. © Hartmut Wenzel

Sicher und souverän – so marschierte die SG Mecklar/Meckbach/Reilos durch die Meisterschaftsrunde der Fußball-Kreisliga B1.

Ludwigsau – Mit der Meisterschaft hat die SG Mecklar/Meckbach/Reilos den „Schmach des Rückzugs aus der Kreisoberliga“, wie es Tino Hölzer aus dem Vorstand ausdrückte, im vergangenen Jahr wieder getilgt.

Mit dem Titelgewinn war zunächst einmal der Aufstieg in die A-Liga gesichert. „Damit hatten wir zunächst gerechnet“, sagt Hölzer. Dass es noch mehr werden würde – dies war die große Überraschung. Denn die Akteure kommen über den Umweg einer neuen Spielgemeinschaft zur SG Ludwigsau wieder in den Genuss des Spielrechts zur Kreisoberliga. Weil der FV „Sport“ Friedlos über die Relegation den Klassenerhalt schaffte und Rotenburg/Lispenhausen und Wölf hinter sich ließen, stand am 14. Juni fest – die Vereine aus den einzelnen Ortsteilen sind als Spielgemeinschaft in der Kreisoberliga vertreten. Und die Verantwortlichen haben sich gut überlegt, dieses Spielrecht auch wahrzunehmen. „Wir wollten uns nicht noch einmal blamieren, die Kreisoberliga soll nicht noch einmal eine Mannschaft vor der Saison verlieren“, sagt Hölzer. Auch wenn Friedlos 16 Abgänge, vornehmlich zum FSV Hohe Luft, zu verzeichnen hat, so hat das neue Ludwigsauer Team eine Mannschaft beisammen, die spielfähig sein soll. „Es wird eine schwere Saison werden, aber wir trauen es der Truppe zu“, meint Hölzer. Das Interesse ist groß in Ludwigsau. Den ersten Test gegen Unterhaun verfolgten rund 50 Zuschauer.

Denn es stand eine Mischung aus „Jungfüchsen“ und „alten Hasen“ auf dem Platz. Vor allem die „alten Hasen“ haben zuletzt der SG MMR zur Meisterschaft verholfen. „Es war die individuelle Klasse der einzelnen Spieler“, sagt Marcel Wientges, der Coach von MMR, der in der nächsten Saison auch Ludwigsau trainieren wird.

Spieler wie Sascha Karpenstein, Björn Wolf, Manuel Horn, Stefan und Kristoph Kehl oder auch Sven Orth sind Garanten für guten Fußball. Karpenstein schoss allein 30 Tore. Trotzdem weiß Wientges, dass er eine Herkulesaufgabe zu schultern hat. Der 30-Jährige muss an seiner zweiten Trainerstation – zuvor war er Jugendtrainer in Neuenstein – bis zum Saisonstart gegen Haunetal eine spielfähige Mannschaft formen. Zur Unterstützung stehen ihm Sebastian Kraft und Niklas Hebeler zur Seite. Beide stammen aus Friedlos. (Hartmut Wenzel)