FSG Jossatal: Die Autobahn im Wappen

Präsentieren die neue FSG Jossatal mit Vereinslogo von links Timo Allendorf (Niederjossa), Henrik Schäfer (Hattenbach), Philipp Hiemer (Breitenbach), Jens Welter (Hattenbach), Maik Wiesenberg (Niederjossa) mit Tochter Luisa, Michel Weiland (Breitenbach). © Hartmut Wenzel

Drei Vereine – eine Spielgemeinschaft: In der kommenden Serie gehen der SV Niederjossa,TuSpo Breitenbach am Herzberg und der SV Hattenbach als FSG Jossatal an den Start.

Niederjossa - Die neue Spielgemeinschaft aus dem Süden des Kreises Hersfeld-Rotenburg nimmt mit drei Teams den Wettbewerb auf. Eine Mannschaft in der Kreisoberliga Nord mit Adam Veapi als Trainer sowie zwei Teams in den beiden B-Ligen unter der Leitung von Kevin Penzler, der in der abgelaufenen Serie Hattenbach nach der Trennung von Enis Veapi übernommen hatte. Die Eingruppierung in die B-Ligen erfolgt deswegen, weil die C-Liga abgeschafft wurde.

Die neue SG wurde zum einen notwendig, weil in den einzelnen Vereinen die Spieler aus verletzungsbedingten, familiären und beruflichen Bedingungen immer weniger wurden. Wie zum Beispiel in Hattenbach. „Wir mussten schon in der vergangenen Serie die Reserve abmelden. Und irgendwann hätte es auch die Erste getroffen“, sagt der Vorsitzende Jens Welter. Als Spielgemeinschaft stehen den drei Mannschaften aber zwischen 45 bis 50 Aktive zur Verfügung.

Zum anderen: „Unser Ziel ist es, Jugendlichen und Talenten aus der Region eine Chance zu geben, Fußball zu spielen“, so umreißt Wiesenberg den Grundgedanken der Spielgemeinschaft. Mittelfristig sei schon geplant, dass eine Mannschaft in die A-Liga aufsteigt – ein realistisches Ziel, das sich die SG für die nächsten beiden Jahre gesetzt hat. Ein eigenes Markenzeichen mit Schriftbild und Fußball auf blau-rotem Grund soll Identifikation in allen drei Orten schaffen.

Wiesenberg erläutert die Bedeutung der weißen Linien darauf. „Sie sollen die Autobahn und vor allem das Hattenbacher Dreieck kennzeichnen. Wir hatten zwar einige Symbolbilder gefunden. Aber die Autobahn war das Einzige, was alle drei Orte verbindet“, sagt Wiesenberg und erinnert an die Niederjossaer Autobahnauffahrt, den Rimberg in Breitenbach und Hattenbach als namensgebender Ort des Autobahndreiecks. Bei der Planung haben sich die Verantwortlichen aus dem Hattenbach- und Jossatal an der SG Neuenstein orientiert, die ein guter Freund Wiesenbergs, der ebenfalls aus Niederjossa stammende Christian Pfeiffer, trainiert. „Die SGN war so etwas wie unser Vorbild.“

Jeder Verein wird zwei Vorstandsmitglieder für die FSG abstellen. Darunter sind auch die Sportlichen Leiter: Henrik Schäfer aus Hattenbach, Marco Manß aus Breitenbach und Maik Wiesenberg aus Niederjossa.

Zwei Mannschaften spielen an einem Spieltag zusammen auf einem Platz. „Wir versuchen es bei der Terminplanung so hinzubekommen, das eine B-Ligamannschaft das Vorspiel zur Kreisoberliga bestreitet“, sagt Wiesenberg. Bei der FSG-Vorstellung wurden auch gleich die Zugänge für die kommende Saison genannt. Als Co-Trainer steht Adam Veapi Daniel Heinrich zur Seite, der vom SV Steinbach kommt. Des Weiteren verstärken Elmir Beqiri (Hohe Luft), Bartosz Jablocki (Aulatal) sowie Tomas Dziadzik, der aus Kattowitz stammt, aber im Saarland zuletzt in der Verbandsliga spielte, die neue FSG. Dem gegenüber stehen mit Philipp Rehbaum (Aulatal) und Maxim Reinhardt (Wölf) nur zwei „echte“ Abgänge. Alex Schwab und Sascha Wahl werden nur noch in der zweiten Mannschaft spielen.

Trainingsauftakt der neuen FSG wird am 30. Juni in Niederjossa (Beginn 18.30 Uhr) sein. Am Samstag sind alle Spieler zu einer „Dreieckswanderung zu allen drei Spielorten eingeladen. Gestartet wird um 10 Uhr in Hattenbach. Es geht zuerst nach Breitenbach, Abschluss ist in Niederjossa. (Hartmut Wenzel)