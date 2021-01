Markus Eisenbichler vor Willinger Weltcup-Skispringen: Mit Zuschauern wär’s natürlich schöner

Interview mit dem Zweiten der Weltcup-Gesamtwertung

+ © dpa Er kommt als Zweiter der Weltcup-Gesamtwertung nach Willingen: Skispringer Markus Eisenbichler. © dpa

Markus Eisenbichler ist nach einer starken Sommervorbereitung samt deutschem Meistertitel seit Wochen der beste deutsche Skispringer. Zum Weltcup in Willingen reist der 29-Jährige als Zweiter der Gesamtwertung an und zählt zu den Favoriten auf den Sieg. Doch davon will der Bayer nichts wissen. „Ich will nur gute Wettkämpfe machen. Dann werden wir sehen, wozu es reicht.