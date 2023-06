Die den Himmel erstürmen

Turnierbesonderheit: Stolz präsentiert Alina Groß ihr eigens für die Deutsche Hochschulmeisterschaft entworfenes Scheiben-Design (links). Mit den Himmelstürmern vertrat sie Ausrichter Kassel im größten nationalen Ultimate-Frisbee-Wettbewerb. © Fischer, Andreas

Samstagnachmittag, Sonne satt über der documenta-Stadt. Auf den Giesewiesen nahe des Auestadions herrscht wie üblich der sportliche Wochenend-Betrieb. Doch etwas ist heute anders: Wo sonst oft Fußbälle herumfliegen, duchkreuzen flache Scheiben die Luft, anstelle von heimischen Kickern bevölkern mehr als 240 Studierende aus ganz Deutschland die Rasenflächen. Denn: An insgesamt zwei Wettkampftagen soll hier die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Ultimate Frisbee entschieden werden.

Frisbee als Mannschaftssport? Ja, das gibt es. Auch in Kassel, und das schon seit 1992. Ehemals unter dem Namen „Freunde der italienischen Oper“ bieten die Kasseler „Himmelstürmer“ seit 2005 die Möglichkeit, Frisbee im Verein und im Hochschulsport auszuüben.

Auf der Suche nach dem Lokalmatador am Sportzentrum reicht es, für einen Moment die Ohren zu spitzen. „Das ist Wahnsinn, warum schickst du mich in den Himmel? Stürmer, Stürmer, Stürmer*innen!“, ertönt es stimmgewaltig von einem der Plätze. Wenige Augenblicke vor ihrem Duell mit Bayreuth haben sich die Kasseler noch einmal zusammengefunden und motivieren sich für ihr viertes und für heute letztes Spiel. Auch, wenn die Zeichen schon vor Beginn eher auf versöhnlichen Abschluss als auf großen Coup stehen: Durch die Niederlagen gegen Erlangen-Nürnberg (4:8), Heidelberg (3:13) und Marburg (1:12) hat das Heimteam die Chance auf den morgen anstehenden Kampf um die ersten Plätze verspielt.

Die Begegnung beginnt. Im Wechsel müssen die aus je sieben Personen bestehenden Mannschaften nun Angriffe des Gegners verhindern oder selbst in die Offensive gehen. Ziel ist es, das Frisbee in der gegnerischen Endzone zu fangen, um Punkte zu sammeln. Dabei gilt jede Berühung des Kontrahenten als Foul. Kontrolliert werden muss das von den Sportlern selbst: Im Ultimate Frisbee gibt es keinen Schiedsrichter.

Am Rand des am Abend zuvor abgesteckten Feldes richtet Jana Froese ihre Kameralinse auf das Geschehen. Als Vereinsmitglied des Ausrichters Himmelstürmer gehört sie zum Kern des Organisationsteams und hat das Turnier in Zusammenarbeit mit der Uni Kassel auf die Beine gestellt. Der Name ihres Vereins? Der sei sowohl Assoziation zur Stadt als auch Programm: „Wir wollen den Himmel mit der Scheibe erstürmen“, erläutert Froese mit einem Schmunzeln.

Das Besondere ihres Sports sieht sie darin, wie viel Wert er auf Gleichberechtigung legt. „Nach jedem Punkt wechseln beide Teams durch“, erklärt sie. „Dabei muss darauf geachtet werden, dass immer vier Frauen und drei Männer oder drei Frauen und vier Männer zusammenspielen. Diese Wechsel erfolgen nach einem bestimmten Muster.“

Auch Fairness spielt eine wichtige Rolle – was sich beim Ultimate Frisbee durch den sogenannten Spiritkreis nach Spielende zeigt. „Dabei stehen beide Teams Arm in Arm zusammen und besprechen noch einmal kurz den Spielverlauf. Sowohl konstruktive Kritik als auch gegenseitige Komplimente werden da geäußert“, erklärt Froese.

Allgemein bilde der Sport eine „sehr behütete Umgebung“. Unter die zwischen den Feldern sitzenden Sportler haben sich einige Familien gemischt und verfolgen die Wettkämpfe. Verpflegt wird sich mit Kuchen und anderen Leckereien – als Teller muss hier und da eine Frisbeescheibe herhalten. Einen Kasseler Sieg bekommen die Zuschauer leider nicht mehr geboten, gegen Bayreuth heißt es am Ende 1:12.

Von Lucca Günther