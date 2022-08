Fußball-Gruppenliga: Keeper halten den Punkt fest

Herrscher der Lüfte: Hosenfelds Ahmed Hadzic fängt eine Flanke vor Robin Sorg ab. © Hartmut Wenzel

Eiterfeld – Fußball-Gruppenligist SG Eiterfeld hat die ersten Punkte zu Hause liegen gelassen. Die Mannschaft von Trainer Ante Markesic kam über ein torloses Remis gegen Hosenfeld nicht hinaus.

Vor dem Spiel bildeten die Eiterfelder Spieler noch einmal einen Kreis. „Wir gewinnen das Spiel heute, egal wann und wie das entscheidende Ding fällt“ – so die Ansage von Kapitän Kevin Kurz. Doch das Toreschießen schien die Eiterfelder Angriffsreihe an diesem Sonntag verlernt zu haben. Zu ideenlos wurden die Angriffe vorgetragen, obwohl Eiterfelder die klar bessere Mannschaft war.

Denn mit Ahmed Hadzic stand ein wahrer Könner im Hosenfelder Tor, der in der vergangenen Serie noch für Eiterfeld spielte. Hadzic war der Herrscher des Strafraumes und auch bei den wenigen Chancen der Platzherren auf der Linie auf dem Posten. Zum Beispiel in der 24. Minute, als er einen Kopfball von Mihai Alexandru Moise von der Linie kratzte.

Hosenfeld kam kaum selbst in die gegnerische Hälfte. Bei einem der wenigen Vorstöße entstand für die Gäste aber die beste Chance des ganzen Spiels. Als Hosenfelds Eyanawa Landry im Strafraum gelegt wurde, war es Lucas Klein, der mit einer sagenhaften Glanzparade Eiterfeld das Remis in die Pause rettete. Auch in Hälfte zwei ergaben sich für Eiterfeld kaum Chancen, obwohl Ante Markesic noch Dominik Hanslik, Julian Busold, Nico Pepic einwechselte. „Wir waren heute einfach zu ideenlos“, sagte Eiterfelds Trainer.

SG Eiterfeld: Klein - N. Hartwig, Kurz, Stumpf, Hilpert, Moise, T. Hartwig, Müller-Siebert, , N. Wenzel, Wolf, Sorg SpVgg Hosenfeld: Hadzic - Firle, Reuss, Hack, Müller, Landry, Fanbou, Gehendges, Merker, Erb, Scheibelhut (Schöppner, Jobst, Wollscheid)

SR: Kempa, Z: 120, Gelb-Rote Karte: Niclas Hartwig (Eiterfeld/L., 90.+2)

Verschossener Foulelfmeter: Landry (Hosenfeld, 40.) - Klein hält

Von Hartmut Wenzel