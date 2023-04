„Meisterschaft reizt“ - Zweitliga-Volleyballer Christoph Aßmann zieht Bilanz

Blues Volleys Gotha

Vor allem die Leistungsbreite des Kaders machte die Blue Volleys Gotha um den Herleshäuser Christoph Aßmann in der Saison 22/23 in der 2. Volleyball-Bundesliga stark.

Vor wenigen Tagen endete für den Herleshäuser Christoph Aßmann mit den Blue Volleys Gotha die Zweitligasaison. Zeit also, um im Interview über die letzten Monate zu sprechen.

Herleshausen – Erst vor wenigen Tagen endete die Saison in der 2. Volleyball-Bundesliga, für die Blue Volleys Gotha leider mit einer 2:3-Niederlage beim TV/DJK Hammelburg. Mittendrin im Geschehen war dabei aufseiten der Thüringer wieder der Herleshäuser Christoph Aßmann, der seine Unterschrift jüngst auch wieder unter einen Vertrag für die Spielzeit 2023/2024 in Gotha setzte.

Im Interview sprachen wir mit dem 25-Jährigen über den Saisonverlauf, seine vorherigen Verletzungsprobleme und ob es irgendwann vielleicht doch noch ein Comeback im Trikot der Volleyball-Abteilung des TSV Herleshausen geben wird.

Christoph, eine Frage vorab: Wie geht’s Dir eigentlich gesundheitlich?

Eigentlich ganz gut. Das Patellaspitzensyndrom (Entzündung der Sehne im rechten Knie, die den Oberschenkelmuskel über die Kniescheibe mit dem Schienbein verbindet, Anm. d. Red.), das mich mit kurzer Unterbrechung knapp zwei Jahre außer Gefecht gesetzt hat, ist überwunden.

Wenn das Knie ordentlich aufgewärmt ist, spüre ich gar nichts mehr. Manchmal merke ich im kalten Zustand ein, zwei Stunden oder einen Tag nach dem Spiel, dass da mal was war. Es hatte aber keinerlei Auswirkungen mehr auf meine Leistungen auf dem Feld, ich kann uneingeschränkt spielen.

Für euch hat es in der 2. Bundesliga am Ende für den fünften Tabellenplatz gereicht. Wie zufrieden seid ihr mit eurem Abschneiden in 22/23?

Unser Ziel war die obere Tabellenhälfte. Wir sind am Ende Fünfter geworden, punktgleich mit dem Vierten TV Rottenburg. Von daher sind wir sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf, obwohl wir zu Beginn und in der Mitte der Hinrunde ein paar Schwierigkeiten hatten, einige Punkte haben liegen lassen.

Das lief dann in der Rückrunde deutlich besser, da haben wir unter anderem mit dem SSC Karlsruhe und dem FT Freiburg den Ersten und Zweiten zu Hause geschlagen. Letztlich zeigte das, dass wir gegen jeden in der 2. Liga gewinnen können und welches Potenzial in der Mannschaft steckt.

Was hat euch deiner Meinung nach in diesem Jahr stark gemacht?

Erst einmal sind wir als Mannschaft breit aufgestellt. Ausfälle konnten wir immer gut kompensieren, denn bei uns gibt es nicht nur eine Start-Sechs, sondern gleich zehn, zwölf Spieler, die sofort da sind, wenn sie auflaufen. Gleichzeitig sorgt diese Breite natürlich auch dafür, dass das Trainingsniveau hoch war, das führt wiederum zu deutlichen Leistungsfortschritten der Spieler.

Als Team seid ihr zufrieden. Wie bewertest du deine eigene Leistung?

Das soll nicht krass klingen, aber wegen der Verletzung wusste ich vor dem Start der Spielzeit nicht einmal, ob es für mich im Volleyball überhaupt weitergeht. Dass das Knie gehalten hat, darüber bin ich natürlich froh.

Gleichzeitig bin ich auch zufrieden über meine eigene sportliche Entwicklung in dieser Saison – auch im Vergleich zur Zeit vor der Knieverletzung. Ich habe in drei Vierteln der Spiele in der Startsechs gestanden, habe mehrfach das Vertrauen von Trainer Jonas Kronseder bekommen. Meiner Meinung nach habe ich eine gute Saison gespielt, habe mich vor allem wieder zurückgekämpft.

Du hast über euer Potenzial gesprochen. Was ist in der kommenden Saison mit Gotha möglich?

Der ganz große Wurf – also die Meisterschaft in der 2. Bundesliga – ist nicht unmöglich. Mit dem SSC Karlsruhe, dem FT Freiburg und dem ASV Dachau steigen die ersten drei Teams in die Bundesliga auf, weil diese wieder aufgestockt wird.

Wir haben das Potenzial für den Titel, aber dafür muss viel passen: Es braucht ein gutes Leistungsniveau im Training, viel Disziplin und auch ein Quäntchen Glück. Ob wir das allerdings nächstes Jahr schaffen, das steht in den Sternen, denn uns werden fünf Spieler verlassen und natürlich neue hinzukommen.

Du hast mit deinen 25 Jahren schon viel im Volleyball erlebt, warst bei der U19-WM . Welche sportlichen Ziele hast du noch?

Mittlerweile gehe ich an die Sache ein bisschen lockerer heran. Ich spiele seit fünf Jahren in der 2. Bundesliga und natürlich reizt es, dort eine Meisterschaft zu feiern. Für mich wäre das ein Bonus. Neben dem Titel will ich natürlich immer spielen, zum Stamm gehören, dem Team mit Leistung helfen.

Du hast im vergangenen Herbst gesagt, dass du zwischen deiner Arbeit in Eisenach, deiner Heimat Herleshausen und dem Training in Gotha viel pendeln musst, sehr viel deiner Freizeit opferst. Gibt’s bald das Comeback beim TSV Herleshausen?

(lacht). Da müssen sich Tobias Schucht und Andi Neitzel noch etwas gedulden, in den kommenden zwei Jahren also sicherlich nicht. Um ehrlich zu sein, merkt man aber am Ende einer solchen langen Saison schon, dass die Pendelei etwas schlaucht. Ich habe viermal die Woche Training in Gotha, die weitesten Auswärtsfahrten in der 2. Bundesliga gehen am Wochenende bis nach Friedrichshafen an den Bodensee oder nach Freiburg im Breisgau.

Teilweise habe ich unter der Woche nur eine Stunde für mich, ehe es nach Gotha zum Training weitergeht. Natürlich opfert man viel, andererseits macht man es aber gerne. Jetzt nutze ich die Pause, um ein bisschen Zeit mit der Familie und meinen Freunden nachzuholen. Im Juli und August, wenn die Saison dann wieder anläuft, habe ich aber auch wieder richtig Bock auf Volleyball.

(Maurice Morth)