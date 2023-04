Celia Steyer hinterlässt eine große Lücke

Celia Steyer, Szilvia Allendorf und Johanna Scharff beenden Handballkarrieren

Von: Harald Triller, Maurice Morth

Hängen die Handballschuhe an den Nagel: (von links) Szilvia Allendorf, Johanna Scharff und Celia Steyer. © Elke Möhrke

Einen tränenreichen Abschied gab es bei der HSG Datterode/Röhrda/Sontra am letzten Spieltag von Szilvia Allendorf, Johanna Scharff und Celia Steyer. Sie alle beenden ihre Karriere.

Röhrda - Wie dicht doch unterschiedliche Tränen beieinander liegen, das wurde beim letzten Heimspiel der Landesliga-Handballerinnen der HSG Datterode/Röhrda/Sontra deutlich.

Da die Freudentränen nach dem knappen Sieg im Abstiegsduell gegen Vellmar, und wenig später sind die Tränen bei der Verabschiedung von drei Handballerinnen geflossen, die nicht nur bei der HSG tiefe Spuren hinterlassen haben, sondern über viele Jahre hinweg dem Handballsport ihren Stempel aufdrückten.

Offizielle und dankbare Worte vom HSG-Vorstand richtete Thomas Lobgesang an Celia Steyer, Szilvia Allendorf und Johanna Scharff, die von Trainer Tommy Bake ergänzt wurden.

Rührende Laudatio der Mitspielerinnen

Und dann flossen bei der Abschiedslaudatio seitens der Mitspielerinnen Stefanie Bake und Marion Möhrke die Tränen, ausgelöst von ihren eigenen, sehr ergreifenden Worten nach denen Celia, Szilvia und Johanna ihre Schuhe symbolisch an den berühmten Haken hängen mussten.

Für die Verletzte Johanna Scharff endgültig, aber Celia Steyer und Szilvia Allendorf werden sie beim finalen Saisonspiel in Reichensachsen noch einmal schnüren. Drei Leistungsträgerinnen, die bereits alle höherklassig aktiv waren und auch gemeinsam beim ETSV spielten, beenden nun bei der HSG ihre erfolgreichen Karrieren.



Szilvia Allendorf, die bereits vor einiger Zeit schon einmal verabschiedet wurde, aber nach einem Jahr Handballpause in den Ringgau zurückkehrte und zum Training und Spiel die weite Fahrt von Alsfeld auf sich genommen hat, wird nicht nur wegen ihren sportlichen Qualitäten fehlen, „auch ihre herzliche Art werden wir sehr vermissen“, sagte Marion Möhrke.

Celia Steyer hinterlässt eine große Lücke

Auch Celia Steyer geht in den verdienten handballerischen Ruhestand, wird aber natürlich auf dem Spielfeld eine große Lücke hinterlassen, waren doch ihr Können, ihre Erfahrung und die Spielübersicht extrem wichtig, auch ihre Tore und Anspiele sind immer ein entscheidender Faktor gewesen. „Und auch im Training hat sie der gesamten Mannschaft mit ihrer Routine Sicherheit gegeben“, so Stefanie Bake.

Das Ende der Laufbahn von Johanna Scharff kam leider einige Spiele früher als geplant. Mit ihrer Achillessehnen-Verletzung im Spiel gegen Dittershausen war ihr vorzeitiges Saisonaus leider besiegelt. „Gerne hätten wir ,Joe’ im Trikot verabschiedet. Die Linkshänderin, die auf der Rechtsaußenposition mit ihren kompromisslosen Würfen glänzte, wird uns fehlen. Wir sind stolz, dass wir Szilvi, Celi und Joe in unserem Team hatten und hoffen, dass wir das Trio im Training oder auf der Tribüne ab und an begrüßen können“, so die beeindruckenden Worte von Marion Möhrke und Stefanie Bake.

(Harald Triller)