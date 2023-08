Die SG Abterode/Eltmannshausen will die Wende

Von: Marvin Heinz

Wichtige Stütze bei der SG Abterode/Eltmannshausen: Marco Schröder (am Ball) will Punkte sammeln. © MARVIN HEINZ

Zwei Spiele, zwei Niederlagen, acht Gegentore: Die SG Abterode/Eltmannshausen hat einen Fehlstart in die Kreisoberliga-Spielzeit 2023/2024 hingelegt. Im Kreisoberliga-Topspiel gegen die SV 07 Eschwege will das Team von Trainer Thomas Hesse wieder ein Erfolgserlebnis feiern.

Abterode – Im Spiel gegen den Aufsteiger aus der Kreisliga A wird es auch auf Marco Schröder angekommen. Der lauffreudige Mittelfeldakteur aus Abterode ist eine wichtige Stütze in den Reihen der Vereinigten. „In unserem Mittelfeld ist er ein wichtiger Sechser und stellt sich stets uneigennützig in den Dienst der Mannschaft“, sagt Hesse, der hofft, dass Schröder mit fortschreitenden Erfahrungswerten noch souveräner und abgeklärter auf dem Platz agieren wird.

Den Schwerpunkt im Training hat Hesse zuletzt auf die defensive Stabilität gelenkt. Mit Erfolg: „Bei der 0:2-Niederlage gegen HNU haben wir uns im Vergleich zur 1:6-Klatsche gegen Niederhone kompakter und weniger anfällig präsentiert. Da müssen wir ansetzen.“

Aufeinandertreffen der Jugendfußballkollegen

Auch der 22-jährige Schröder registriert mit Blick auf das HNU-Spiel eine ansteigende Form. „Wir haben es gegen eine sehr starke Mannschaft wirklich gut gemacht“, sagt der Spieler mit der Rückennummer acht, der am Sonntag auf viele alte Weggefährten treffen wird. An der Seite von den jetzigen 07-Kickern Paul Bachmann, Paul Müller, Louis Eckert und Till Berger gewann er im Trikot des Jugendfördervereins Werra-Meißner Eschwege unzählige Titel. Und diese Erfolge zählt der stolze Schröder, der im Jahr 2021 sein Abitur am Eschweger Oberstufengymnasium abgelegt hat, noch heute in seinem Whats-App-Status fein säuberlich auf: „Fünfmal Kreispokalsieger, Gruppenligasieger 2016, Kreisligameister 2017 und drei Hallenkreismeisterschaften.“

An die großen Titel im Abterode/Eltmannshausen-Jersey denkt der Fußballfan der Spielvereinigung Greuther Fürth momentan aber nicht. „Wir brauchen nun dringend Punkte für den Kampf gegen den Abstieg“, sagt der angehende Kriminalpolizist und fügt hinzu: „Die Luft war am Ende der letzten Saison raus und wir haben uns zu sicher gefühlt. Die daraus resultierende Nachlässigkeit hat sich dann auf die Ergebnisse ausgewirkt.“

Ob Marco Schröder auf der Sechs neben Nico Eberhardt, Abdul Salem oder Philipp Schülbe aufläuft, entscheidet Trainer Hesse erst vor dem Spiel. Fest steht, dass der aus Datterode kommende Bundeswehrsoldat aufgrund der hohen Temperaturen Bananen und Melonen im Gepäck haben wird, um seine Spieler gestärkt ins Spiel zu schicken. Für das erste Heimspiel der Saison appelliert Schröder vorab schon an seine Mitspieler: „Wir müssen auf dem Platz mehr sprechen und eine anständige Vorbereitung hinlegen. Wichtig ist, dass wir am Spieltag pünktlich am Treffpunkt und mental von Beginn an voll bei der Sache sind.“