Titel verteidigt: Schüffler und Herbold beim Gobertlauf wieder vorne

Laufsport

+ © Harald Triller Siegerehrung der schnellsten Männer und Frauen, von rechts: Hartmut Herbig und Andreas Fehling (SCM, rechts) und Florian Deichmeier (Vorsitzender) und Alina Herbold (Siegerin Frauen), Friederike Gruß (1. Beigeordnete) und Christian Schiffler (Sieger Männer) und die Zweitplatzierten der Gesamtverwertung. © Harald Triller

Die Zahl 50 steht beim SV Hessische Schweiz weiterhin im nicht erreichten Fokus. Gemeint ist die Anzahl der Teilnehmer beim Gobertlauf, der auch bei der 15. Auflage die Schallmauer nicht durchbrochen ha

Neuerode – t. Das Zählwerk von Kassierer Kai-Uwe Deichmeier, der wie gewohnt für die Ausgabe der Startnummern verantwortlich war, blieb bei der Nummer 42 stehen.

Auch sportlich hat sich nichts verändert gegenüber 2022. Sowohl bei den Herren als auch bei den Damen haben Christian Schüffler vom Ski-Club Meißner (SCM) und die für den Eschweger TSV gestartete Alina-Marie Herbold ihre Vorjahrestitel verteidigt.

Der Teamwettbewerb für Laufsportler, die nicht in der Leichathletik aktiv sind, ging an die Lauffreunde Treffurt, die diesmal ohne Konkurrenz den Hans-Giller-Wanderpokal mit nach Thüringen nahmen, weil das Trio um Christian Gauditz allein auf weiter Flur stand. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren vier Teams am Start, als die Wanderfreunde Volkerode vor den Fußballern der SG FSA gewannen.

Mehr Kraftanstrengung durch Regenfälle am Vortag

Der Anstieg hinauf zum Wolfstisch, den Zielmoderator Uwe Küllmer als große Schwierigkeit mit einem Höhenunterschied von 213 Metern beschrieben hat, verlangte nach den Regenfällen am Vortag des Rennens deutlich mehr Kraftanstrengungen, was sich schlussendlich auf die Zeiten negativ auswirkte; zumindest bei den Männern.

Christian Schüffler, der im Vorjahr in 31:44 Minuten siegte, passierte diesmal nach 34:07 Minuten die Ziellinie, aber die Entwicklung hat sich bei Alina Herbold aufgrund des intensiven Trainings im zurückliegenden Jahr positiv gestaltet.

Nach 39:53 Minuten 2022 erreichte sie diesmal eine Endzeit von 38:25 Minuten und ließ Lena Reeg vom SC Meißner mit mehr als dreieinhalb Minuten hinter sich. Rang drei ging an Kristin Hopf vom Team „Herzog-Georg-Nachtlauf“ aus Meiningen in 45:46 Minuten.

Bei den Männern ging es da schon enger einher, denn Christian Schüffler sah sich auf der Zielgeraden einem finalen Sprint ausgesetzt, weil der aus Volkerode stammende Stefan Zimmermann heftig dagegen hielt und vom Zeitmesscomputer mit nur sechs Sekunden Rückstand festgehalten wurde.

Großer Applaus für 72-jährige Barbara Wenk

Auch der 18-Jährige und somit noch A-Jugendliche Oskar Bohne aus Landwehrhagen krönte seine weite Anfahrt mit Platz drei in 37:12 Minuten, er verdrängte Christian Gauditz aus Treffurt um sieben Sekunden auf den undankbaren vierten Rang. Groß war der Beifall der Zuschauer auch, als das 72-jährige Laufurgestein Barbara Wenk aus Reichensachsen, die im Vorjahr zum 20. Mal den Berlin-Marathon absolvierte, nach etwas mehr als einer Stunde ins Ziel kam.

Andreas Fehling und Hartmut Herbig vom SCM waren einmal mehr für die Zeitmessung zuständig und durften sich des Dankes vom SVHS-Vorsitzenden Florian Deichmeier sicher sein.

Der Vereinschef bedankte sich ferner bei seinem vielköpfigen Helferstab, den Sponsoren, bei Bürgermeister Gerhold Brill für den Startschuss und bei der ersten Beigeordneten der Gemeinde Meinhard, Friederike Gruß, die die Sieger und Platzierten mit Pokalen und Urkunden kürte. Schließlich adressierte er seinen Dank an die Feuerwehr Neuerode für die Absicherung und das Deutsche Rote Kreuz, das diesmal glücklicherweise nicht eingreifen musste.

„Wir hatten viele Starter, die weite Anreisen in Kauf genommen haben, wie Ulrike Schmauch aus Hannover mit 180 Kilometern oder Andreas Schimmack aus Moers gar mit 280 Kilometern“, schwärmte Florian Deichmeier auch über Gäste aus Heuchelheim, Meiningen, Worbis oder Landwehrhagen. „Wenn nun mehr Teilnehmer aus der näheren Umgebung hinzukommen würden, dann könnte endlich die Marke 50 überschritten werden. (Harald Triller)