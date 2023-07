„Die Tour ist nicht gefährdet“: Franzose aus Kassel schätzt die Stimmungslage in Frankreich ein

Von: Maximilian Bülau

Ein Land, zwei unterschiedliche Welten: (links) Fans an der Strecke vor dem Start der vierten Etappe der Tour de France am Dienstag. (rechts) Ein ausgebranntes Auto im Pariser Vorort Nanterre. © Aurelien Morissard/dpa

Die ganze Welt schaut nach Frankreich. Die Tour de France, eine der größten Sportveranstaltungen, die es gibt, die in mehr als 100 Ländern übertragen wird, die mehr als drei Milliarden Zuschauer vor die Fernsehgeräte lockt, hat nach einer Stippvisite in Spanien ihr Hauptarbeitsziel erreicht.

Das ist – leider, muss man sagen – aber in diesem Jahr nicht der einzige Grund, warum die Welt nach Frankreich schaut. Seit Tagen erschüttern schwere Krawalle das Land. Auslöser war der tödliche Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen. Auf der einen Seite also das wichtigste Radrennen der Welt, das bislang nur von Weltkriegen gestoppt wurde und zur französischen DNA gehört. Nicht umsonst ist es um den Nationalfeiertag am 14. Juli gestrickt. Im Juli hält das Leben in Frankreich nachmittags an, wenn die Große Schleife in ihre entscheidenden Etappenstunden geht, sagen Einheimische. Sie sei Kulturgut, wie eine Fahne oder Hymne. Sie verbindet, weil Zuschauen an der Strecke frei zugänglich ist. Millionen Menschen sind vor Ort.

Franzose aus Kassel: Otto Wilhelm Vicum. © privat/nh

Auf der anderen Seite stehen in diesem Jahr die Krawalle, vor allem in Vororten der großen Städte. Auch in Paris, wo die Tour traditionell rund um die Champs-Élysées endet. Ist das Finale in der Hauptstadt in diesem Jahr gefährdet? „Nein“, sagt Otto Wilhelm Vicum. Der 60-Jährige ist Bauingenieur im Regierungspräsidium Kassel, mit einer Französin verheiratet und hat seit 2005 die doppelte Staatsbürgerschaft. Er war während eines Schüleraustausches vor 45 Jahren das erste Mal in Frankreich, nennt das Nachbarland Deutschlands sein „Zuhause“, wo er regelmäßig sei.

Die Tour kam in seinem französischen Zuhause schon häufiger vor seiner Haustür vorbei, in den Cevennen. Die Franzosen an sich haben laut Vicum ein anderes Verhältnis zu Radfahrern. „Auf ein Auto kommen zwei Fahrräder in der Garage“, sagt er.

Dass die Krawalle Auswirkungen auf die Tour haben, glaubt Vicum aber deswegen nicht, weil er meint: „Das sind zwei unterschiedliche Dinge, die die Franzosen klar trennen. Außerdem führen die Strecken nicht durch die Betonburgen in den Vorstädten. Vor der Ankunft in Paris wird der ganze Trubel vorbei sein. Die Franzosen neigen zu extremen Reaktionen. Ich habe mal gelesen, dass auf 1000 Arbeitnehmer in Frankreich mehr als 100 Streiktage im Jahr kommen – in Deutschland sind es sieben. Franzosen neigen eher zu Protesten. Sie sind aber auch schneller wieder ruhig“, sagt Vicum.

Vicum meint: „Der Franzose will eigentlich seine Ruhe. Er will jetzt in den Urlaub. Der Großteil ist genervt, die breite Masse steht nicht hinter den Krawallen.“ Aber der 60-Jährige ist dennoch traurig, wenn er derzeit an seine zweite Heimat denkt. Und er ärgert sich. „Traurig bin ich, weil ein 17-Jähriger derart sinnlos zu Tode kommt. Dafür kann es keine nachvollziehbare Begründung und Entschuldigung geben“, sagt Vicum. „Mich ärgern die Politiker, die versuchen, vom Tod des Jugendlichen zu profitieren. Dass sie Öl ins Feuer gießen und die Massen aus den Vororten zu Protesten gegen die Regierung, gegen das ‘verhasste Regime’ aufrufen – eigentlich nur, um Frankreich zu destabilisieren.“ Statt die Wogen zu glätten und Menschen zu einem konstruktiven Dialog zu bewegen, werde zu Demonstrationen und Krawallen aufgerufen. Die berechtigten Proteste würden dann wiederum von wenigen Vermummten ausgenutzt, um Straftaten zu begehen und anschließend in der Menge unterzutauchen.

Mit großer Unruhe verfolge Vicum die Entwicklungen in Frankreich. Er fürchtet, dass Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei Rassemblement National als Gewinnerin hervorgehen, sich zur Retterin hochstilisieren könnte.

Sollte Le Pen aus dieser Krise in Frankreich großen Wählerzuspruch schöpfen, würde die Welt sicher abermals nach Frankreich schauen. Vielleicht würde das Gefühl dabei einer Fahrt über eine Reißzwecke ähneln – kurzzeitig ist die Luft raus, alles steht still. So ja bereits mehrfach geschehen bei der Tour in diesem Jahr. Da wollte jemand die Rundfahrt stoppen. Doch jedenfalls ist ziemlich sicher: Auch eine Marine Le Pen wird die Tour de France künftig nicht aufhalten können. (Maximilian Bülau)