Ungeschlagen in die Landesliga: Der Volleyball-Meister aus Kirchheim

Teilen

Haben allen Grund zur Freude: Die Männer des TSV Kirchheim sind souveräner Meister der Volleyball-Bezirksoberliga. beide © TSV Kirchheim

Nach einer nahezu unglaublich erfolgreichen Saison sind die Volleyballer des TSV Kirchheim souverän in die Landesliga aufgestiegen. Wir haben darüber mit Spielertrainer Philip Kremer gesprochen.

Kirchheim – Wenn Philip Kremer über die vergangene Saison spricht, gerät er beinahe ins Schwärmen. Dabei wird Nordlichtern doch eher eine gewisse Coolness nachgesagt. „So etwa habe ich wirklich noch nicht erlebt. Wir haben alle 14 Spiele gewonnen, ohne einen einzigen Punkt dabei abzugeben“, sagt der 32-Jährige, der die erste Hälfte seines Lebens auf der ostfriesischen Nordsee-Insel Langeoog verbracht hat.

Mit seinem Team, den Volleyballern des TSV Kirchheim, hat er souverän den Aufstieg in die Landesliga geschafft. Oder besser gesagt: mehr als souverän. Nur insgesamt vier Sätze haben die Kirchheimer im Saisonverlauf abgegeben. Und somit immer die vollen drei Punkte eingefahren (siehe Zahl des Tages). „Wir haben uns vor Saisonbeginn schon als Mitfavorit gesehen und hatten auch Bock. Aber mit einem solchen Durchmarsch haben wir absolut nicht gerechnet“, sagt Kremer, der erst während seines Studiums in Braunschweig zum Volleyball-Sport gekommen ist und zuvor immerhin bis zur Landesliga Fußball spielte.

Nachdem sich 2018 die Herrenmannschaft der TG Rotenburg aufgelöst hatte, zogen einige der letzten Volleyballer des Kreises Hersfeld-Rotenburg weiter nach Kirchheim. Dort stieg man 2019 wieder in der Liga-Betrieb in der Bezirksoberliga ein. 2020 kam Corona, und die Saison wurde einen Spieltag vor dem Ende abgebrochen und nicht gewertet. „Das war bitter, denn wir waren Tabellenführer und wären schon damals aufgestiegen“, berichtet Kremer. Die nächste Saison war dann nach nur einem Spieltag schon wieder beendet. Wegen Corona. „Wir haben es also sozusagen im dritten Anlauf geschafft“, sagt Kremer, der das Team gemeinsam mit Mittelblocker Matheus Drzewiecki coacht.

Die Mannschaft der Kirchheimer setzt sich aus alten Hasen wie den beiden Letztgenannten sowie Fred Knöpfel, Alexander Diebel und Hannes Schneider zusammen, aber auch aus einer Handvoll junger Spieler, die neu im Wettkampf-Betrieb sind. „Drei unserer Spieler haben bereits Regionalliga-Erfahrung. Wir haben eine gute Mischung beisammen“, sagt Kremer, der sich auch als Co-Trainer der Rotenburger Volleyballerinnen engagiert, mit denen er kürzlich in die Hessenliga aufgestiegen ist. Zu deren Team gehört übrigens auch Kremers Chefin: Heide Aust von der Sportagentur Speed in Neuenstein.

Eine Klasse für sich: Die Kirchheimer Volleyballer – hier auf der linken Spielfeldhälfte. © TSV Kirchheim

Zweimal pro Woche soll in Kirchheim in Zukunft trainiert werden, um auch in der Landesliga eine gute Rolle spielen zu können. Abgänge wird es beim TSV keine geben – Verstärkungen in der Region zu finden sei laut Kremer so gut wie unmöglich. Der Coach sieht der kommenden Saison in der Landesliga dennoch gelassen entgegen.

„Wir wissen, was wir können und wollen uns im Tabellenmittelfeld etablieren. Ich denke, wir haben ein gutes Team für die Landesliga zusammen“, sagt Kremer. Zwischen 16 und 45 Jahren alt sind die Kirchheimer Akteure. Der Frage nach einem oder mehreren Leistungsträgern weicht der Wahl-Hersfelder geschickt aus. „Wir haben einen Stamm von sechs Spielern und dazu talentierte Youngster. Den Superstar, der die ganze Saison getragen, gibt es bei uns nicht“, stellt Kremer klar.

Kurios: Im Kirchheimer Meister-Team steht nicht ein Spieler, der aus Kirchheim selbst kommt. Die meisten Akteure stammen aus Bebra, Hersfeld und Rotenburg. Das aber könnte sich vielleicht schon bald ändern. „Freitags haben wir bis zu 35 Kindern und Jugendlichen in der Halle in Kirchheim. Das läuft richtig gut und macht uns schon ein bisschen stolz“, sagt Kremer. Und gerät jetzt beinahe erneut ins Schwärmen. (Sascha Herrmann)