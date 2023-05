Eiterfeld/Leimbach: Differenzen führten wohl zu Markesics Rücktritt

Ante Markesic ist Ende der vergangenen Woche nach knapp vier erfolgreichen Jahren überraschend als Trainer der SG Eiterfeld/Leimbach, dem Tabellenführer der Fußball-Gruppenliga, zurückgetreten.

Eiterfeld - Das Rätselraten um die Beweggründe, die zunächst völlig im Dunkeln blieben, hat jetzt ein Ende. Ante Markesic hat im Gespräch mit unserer Zeitung offengelegt, was ihn letztlich zum Abschied bewegt hat, obwohl er mit seiner Mannschaft auf dem besten Weg zu Meisterschaft und Aufstieg in die Verbandsliga Nord war.

„Mir ist es wichtig, dass niemand denkt, ich lasse meine Mannschaft im Stich, weil ich schon eine neue Aufgabe für die kommende Saison in Schwalmstadt habe“, sagt der 53-Jährige. Seine Entscheidung habe auch nichts mit der Mannschaft oder den zuletzt nicht immer positiven Ergebnissen zu tun. „Ich wollte mit meiner Entscheidung äußere Einflüsse von der Mannschaft fernhalten und ihr die nötige Ruhe geben, um sich auf unser großes Ziel zu konzentrieren“, sagt Markesic.

Eiterfelds ehemaliger Trainer Ante Markesic. © Friedhelm Eyert

Er deutet an, dass es seit mehreren Wochen Differenzen mit der Vereinsführung gegeben habe. Grund seien seiner Ansicht nach unterschiedliche Auffassungen über die Prioritäten gewessen. So habe Markesic laut eigener Aussage mehrere Male Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft an die Reserve abgeben müssen, die als Tabellenletzter der Kreisliga A2 in akuter Abstiegsgefahr schwebt. „Das hat bei einigen Jungs zu Überlastung geführt und auch meine Trainingssteuerung und unsere Abläufe gestört“, berichtet der Kroate. Zudem hat sich Angreifer Robin Sorg bei einem Einsatz in der zweiten Mannschaft am Knöchel verletzt und fällt jetzt aus.

Durch die zuletzt dauerhafte Einmischung der Verantwortlichen in seine Arbeit habe er die Ziele – sprich den Aufstieg – gefährdet gesehen. „Ich musste mich zuletzt viel zu oft für meine Entscheidungen rechtfertigen. Auch nach guten Spielen, die wir gewonnen haben. Das ist nicht meine Vorstellung von einer zielführenden und erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Verein“, stellt Markesic klar.

Sein größter Wunsch sei es, dass sich „seine Mannschaft“ für die harte Arbeit in den vergangenen beiden Jahren diesmal mit dem Titel und dem Aufstieg in die Verbandsliga belohne.

„Die letzten Ergebnisse waren nicht so prickelnd. Wer den Ante kennt, weiß, dass er zu solchen Entscheidungen fähig ist. Damit will er bei den Spielern eine Blockade lösen“, sagte Volker Hilpert, der Vorsitzende des VfL Eiterfeld, am vergangenen Wochenende auf Nachfrage unserer Redaktion. Hilpert war am Mittwoch und Donnerstag trotz mehrfacher Versuche nicht für uns zu erreichen. Stellvertreter Steffen Aumann verwies in dieser Angelegenheit auf Hilpert. (Sascha Herrmann)