Direkte Duelle, Diskussionen und Glücksmomente

Sascha Herrmann © LUDGER KONOPKA

Relegation. Zehn Buchstaben bestimmen in diesen Tagen für einige Fußballmannschaften über Wohl und Wehe. Sekt oder Selters. Alles oder nichts.

Bad Hersfeld - Mit Bebra und Friedlos sind zwei Teams aus unserem Kreis dabei, die nicht besonders erfolgreich gestartet sind und an diesem Wochenende in ihren zweiten Partien bereits unter Druck stehen. Sollten beide ihre Spiele verlieren, ist schon alles vorbei. Bebra würde nicht in die Gruppenliga aufsteigen, und Friedlos müsste nach nur einer Saison wieder runter in die A-Liga.

Schauen wir noch mal kurz nach ganz oben in die Bundesliga. Dort hat sich der Erstligist in der Relegation in zwei Duellen souverän mit insgesamt 6:1 Toren durchgesetzt. Dieses Resultat wäre übrigens schon nach einem völlig einseitigen Spiel eins möglich gewesen. Jetzt kamen ja wieder einmal Stimmen auf, die Relegation sei unfair. Ein Zweitligist, der nach einer starken Saison den Aufstieg nicht direkt geschafft habe, würde benachteiligt. Der Bundesligist bekäme nach einer schwachen Saison dagegen noch eine zusätzliche Chance. Kann man ja so sehen.

Für mich hat die Relegation dennoch durchaus ihre Berechtigung. Die Kräfteverhältnisse in den beiden jüngsten Entscheidungsspielen haben eines gezeigt: Der Unterschied zwischen Erster und Zweiter Liga ist immens. Es geht auch darum, die Erste Liga durch einen dritten Zweitligisten, der direkt aufsteigen würde, nicht zusätzlich zu schwächen.

Einige Personalien aus der Fußballszene haben in den letzten Tagen die Schlagzeilen bestimmt. So wechselt Top-Torjäger Dominik Oelschläger nach einer überragenden Saison mit 41 Treffern von Kreisoberliga-Meister Neuenstein in die Hessenliga nach Steinbach. Und das, obwohl der 31-Jährige bereits bei Edelzell/Engelhelms als Spielertrainer im Wort stand. Nun kann man es dem „Oeli“ nicht verdenken, dass er in der Form seines Lebens noch einmal diese Chance sucht. Überragend ist für mich aber vor allem, dass Edelzell dem Transfer keine Steine in den Weg legt und sich kooperativ zeigt. So hätte gewiss nicht jeder Verein gehandelt.

Alles Veapi, oder was? So heißt es in der nächsten Saison bei der SG Niederaula/Kerspenhausen. Enis Veapi (Hohe Luft) folgt seinem Bruder Ernest und trainiert demnächst die Reserve der SGN.

Die Volleyballerinnen der TG Rotenburg sind nach ihrem sensationellen Oberliga-Aufstieg weiter erfolgreich unterwegs. Bei den Deutschen Senioren Meisterschaften in Dresden gewann Britta Mäusgeier die Bronzemedaille. Sie verstärkte das Team der VG Gelnhausen. Einen guten vierten Platz belegten zudem Ana Cutura und Anika Berge, die Gelnhausen in der Altersklasse Ü 43 unterstützten.

Glückwunsch auch nach Eisenach. Die Handballer des ThSV sind nach einer super Saison erneut in die erste Liga aufgestiegen. Auf die stimmungsvolle Werner-Assmann-Halle warten Handball-Feiertage. Und für uns ist der Weg nach Eisenach ja auch nicht weit. (Sascha Herrmann)

