Dressurturnier beim RFV Oberkaufungen: 300 Reiter am Start

+ © Irmgard Bröker Einer der Favoriten der S-Dressur: Der Hofgeismarer Marc Sonnabend und seine Liebe Lisa. © Irmgard Bröker

Kaufungen. Während sich an diesem Wochenende in Spangenberg alles um den internationalen Springsport dreht, steht beim großen Sommerturnier des RFV Oberkaufungen der Dressursport, vom Dressur-Wettbewerb für den reiterlichen Nachwuchs bis hin zur höchsten Klasse S, im Fokus. Über 300 Amateur- und Profireiter aus der Region und den angrenzenden Bundesländern messen sich von Freitag bis Sonntag mit ihren Vierbeinern in 13 Prüfungen.