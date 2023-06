Duelle in der Sandkiste: 45 Teams bei Beachhandball-Wochenende in Datterode

Von: Marvin Heinz

Vollen Einsatz beim Abschluss zeigt in dieser Situation Tilda von der Heide vom SV Reichensachsen. © Marvin Heinz

An drei Tagen duellierten sich am vergangenen Wochenende 45 Mannschaften aus nah und fern in der „großen Sandkiste“ in Datterode.

Datterode – Das Beachhandball-Turnierwochenende der HSG Datterode/Röhrda/Sontra war ein voller Erfolg. Den Auftakt machte das Spaßturnier am vergangenen Freitagabend. Elf bunt gemischte Mannschaften kämpften um den Turniersieg.

„Ehemalige Spieler und Spielerinnen spielen mit Aktiven zusammen. Hinzu kommen auch noch Spieler, die noch nie den Ball in der Hand hatten“, sagte HSG-Kreisläufer Jonas Führer, der zugab: „Wer am Ende gewinnt, ist eigentlich nicht so wichtig.“ In der Nacht von Freitag auf Samstag war dann die Freude bei Jonas Mell, Lukas Persch, Leon Munk, Manuel Hasecke, Moritz Renke, Ricarda Grob, Alina Fey, Wanfrieds Fußballer Niklas Holzenleuchter und Triathlet Jannik Wolf doch riesig.

Betreut vom Fußballer Niklas Mell (Spielführer Kreisoberligist TSV Wichmannshausen) gewann „der letzte FC Datterode“ das Turnier vor den „Saunafreunden“. Um 1:20 Uhr konnte der Siegerpokal in die Höhe gestemmt werden.

„Das Herz schlägt in Datterode für den Handball“

Zaungast an allen Turniertagen war Thomas Hesse. Der 51-jährige Bundeswehrsoldat und Trainer des Fußball-Kreisoberligisten SG Abterode/Eltmannshausen musste wieder einmal anerkennen: „Hier ist es schwierig, jemanden für den Fußball zu begeistern, weil das Herz für den Handball schlägt.“

Ziel des Hessischen Handball-Verbands (HHV) ist, den Beachhandball in den kommenden Jahren verstärkt zu etablieren. Aus diesem Grund wurde in den vergangenen Jahren ein hessenweites Beachturnier, die HHV-Beach-Series, für die A-, B- und C-Jugend ins Leben gerufen. Eins von vier Qualifikationsturnieren für das Final-Four in Waldau richtete die HSG am Samstag aus.

Die heiß begehrten Tickets holten sich die HSG Baunatal (A-Jugend), die HSG Ahnatal-Calden (B-Jugend) sowie die C-Jugend von Eintracht Baunatal. „Die Teams aus dem Kasseler Umland konnten mit Kempa-Toren, 360-Grad-Würfen und spektakulären Pirouetten begeistern“, sagte Thomas Lobgesang.

Der frischgewählte Vorsitzende der HSG Datterode/Röhrda/Sontra freute sich, dass die A-Jugend seines Vereins auf dem vierten Rang landete und der VfL Wanfried in der Konkurrenz der B-Jugendlichen ebenfalls einen starken vierten Platz belegte.

Gastgeber HSG D/R/S gleich viermal erfolgreich

Rund 70 Helfer sorgten für den reibungslosen Ablauf und das leibliche Wohl. „Nach dem Umbruch weg vom Pfingstturnier wollten wir als Verein unbedingt weiter Flagge zeigen und als Verein das Beachhandballturnier anbieten. Es ist eine gute Sache auf und neben dem Feld“, fand Jonas Führer, der am Sonntag die weiblichen und männlichen D- und E-Jugendlichen beobachtete.

Mit viel Begeisterung wurden Treffer und erfolgreiche Spielzüge bejubelt. Viermal konnte die HSG D/R/S am Ende bei der D-und E-Jugend den Titel feiern.

Ein paar Schritte abseits des Platzes hatte Claus Schmidt im Kassenhäuschen allerhand zu tun und sprach auch die Meinung vieler anwesenden Eltern aus: „Sport ist für unsere Jugendlichen immens wichtig. Sie müssen sich hier an Regeln halten und lernen, wie Gemeinschaft funktioniert.“

(Marvin Heinz)