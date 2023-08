DM der Sportschützen: Schmermund holt Gold

Auf Silberkurs: Die Jugendmannschaft des TSV Obergeis. © Deutscher Schützen Verband

Die Sportschützen aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg waren auch in der zweiten Woche bei den Deutschen Meisterschaften in München erfolgreich.

München – Ihre Ausbeute: einmal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze. Für den größten Triumph sorgte eine mehrfache Sportlerin des Jahres im Landkreis: Manuela Schmermund von der SG Mengshausen.

Die Paralympics-Siegerin von Athen 2004 gewann den Wettbewerb KK-Gewehr 100 Meter in der Klasse Para SH1 mit 292 Ringen und fünf Zählern Vorsprung vor Silbermedaillengewinner Stefan Reichelt (Landesverband Norwest). Nach Silber und Bronze vor einer Woche vervollständigte die Vorsitzende der SG Mengshausen mit der goldenen Plakette den Farbensatz der diesjährigen DM-Medaillen.

Strahlende Goldmedaillengewinnerin: Manuela Schmermund, Mengshausen. © Deutscher Schützen Veerband

In dieser nationalen Disziplin verpasste Karin Schade vom SV Meckbach bei den Damen II einen erneuten Triumph. Mit 293 Ringen fehlten ihr zwei Zähler zur erneuten Titelverteidigung hinter Patricia Seipel (SV Petersberg) auf dem Gold- und Ulrike Budde (LV Nordwest) auf dem Silberrang. So gab es die zweite Bronzemedaille für die Ex-Weltmeisterin aus den Ludwigsauer Ortsteil. Nach seinem Silber-Erfolg mit der Schnellfeuerpistole legte Fabian Otto vom SV Lengers mit zwei Vizerängen in der Kombination Sportpistole nach. Wiederum erzielte er gleichauf mit dem Württemberger Emanuel Müller das beste Ergebnis: 580 Ringe. Damit war ein Stechen zur Titelvergabe notwendig, das Otto mit 46:50 Ringen gegen Müller verlor und sich so Silber holte. Mit seinen 580 Ringen hatte der Nationalschütze aus Heringen auch den größten Anteil an der Vizemeisterschaft der Hessenauswahl aus Wiesbaden, die nur dem SSZ Suhl aus Thüringen den Vortritt lassen musste.

Auf Silberkurs war am letzten Wochenende der Deutschen Meisterschaft die Jugendmannschaft des TSV Obergeis. Das Team wurde Zweiter im Wettbewerb Luftgewehr mit 1236,1 Ringen und nur fünf Zählern Abstand zum ersten Platz. Beteiligt an diesem Silbererfolg waren Sarah Flach (4. im Einzel der Jugend weiblich mit 414,5), Mayra Püschel (5. mit 413,2) und Anna Klee (14. mit 408,4).

Im Luftgewehr-Dreistellungkampf holte sich das Trio erneut die Silbermedaille mit 1764 Ringen, erzielt von Sarah Flach (3. im Einzel mit 591), Mayra Püschel (9. mit 588) und Anna Klee (19. mit 585). Auch in den 50-Meter Disziplinen gab es im Wettbewerb Sportgewehr-Dreistellung mit Bronze eine Medaille für das Team. Die 1680 Ringe für diesen dritten Platz erzielten Sarah Flach (5. mit 567), Mayra Püschel (10. mit 563) und Anna Klee (38. mit 550). Knapp vorbei auf dem vierten Rang landete das Trio im Liegendampf mit 1812,8 Ringen. Die Einzel: 4. Sarah Flach mit 612,6, 23. Anna Klee mit 603,9 und 43. mit 596,3 Ringe. Die hessische Bilanz dieser Deutschen Meisterschaft fiel nicht ganz so erfolgreich mit 22 Gold-, 33 Silber und 35 Bronzemedaillen nur auf dem fünften Rang der Landesverbände aus. Der Grund der Einsatz von hessischen Nationalschützen für Deutschland bei der zeitgleich ausgetragenen Weltmeisterschaft in Baku (Aserbaidschan). Bei dieser nur alle vier Jahre ausgetragenen WM haben hessische Athleten drei Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen errungen. (Herbert Vöckel)