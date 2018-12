Ehemalige PSV-Läuferin Starostzik will nicht mehr für PSV Grün-Weiß Kassel starten

Die mehrfache Hessenmeisterin Anna Starostzik wird künftig nicht mehr für den PSV Grün-Weiß Kassel starten. Wir sprachen mit ihr über die aktuelle Situation in der Kasseler Laufszene.

Auch ihre eigenen Perspektiven und zwei Reisen in die USA innerhalb von zwei Wochen sind Themen im Interview.

Vergangenen Monat waren Sie beim Marathon in New York am Start. Wie ist das da so?

Starostzik: Damit ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Alle meine Erwartungen wurden übertroffen. Am Morgen werden die Läufer mit über 800 Bussen zum Start auf die Verrazano-Brücke gefahren. Dann steht man beim Start auf der Brücke und sieht die Stadt vor sich. Unglaublich.

Aber da gab es noch einen weiteren Besuch in den USA. Auch wegen des Laufens. Was war da los?

Strarostzik: Der Start in New York im November war schon lange geplant, aber Mitte Oktober war ich auch in Baltimore beim Halbmarathon.

Wie kam es dazu?

Starostzik: Im Sommer habe ich den Sportscheck-Nachtlauf in Kassel gewonnen. Unter den Gewinnern der verschiedenen Nachtläufe in Deutschland gab es eine Verlosung, und ich hatte Glück.

In Nordhessen sind Sie seit einigen Jahren für einen der größten regionalen Laufvereine gestartet. Jetzt verlassen Sie den PSV Grün-Weiß Kassel. Warum?

Starostzik: Ich wechsele den Startpass und werde künftig für Spiridon Frankfurt starten, weil es für mich beim PSV künftig nicht mehr die Möglichkeit gibt, mit einer leistungsstarken Frauen-Mannschaft bei Meisterschaften an den Start zu gehen.

Sie wechseln also nicht wie rund 40 andere Läufer zum Kasseler Laufteam von Winfried Aufenanger?

Starostzik: Nein. Mein Trainer beim PSV war und ist Udo Engelbrecht. Mit ihm und meiner Trainingsgruppe bleibe ich zahlendes Mitglied beim PSV. Nach Frankfurt wechsele ich auch, weil ich von den Läuferinnen dort angesprochen wurde. Die Perspektiven mit der Mannschaft dort sind für mich vielversprechend.

Und die Perspektiven für den PSV?

Starostzik: Für den PSV ist das eine gewaltige Schwächung. Das war der Laufverein in der Region, und der zerbricht jetzt.

Was halten Sie von der Neugründung des Kasseler Laufteams?

Starostzik: Ich will das nicht zu stark bewerten, aber es wurde viel Druck aufgebaut. Ich habe Anfang November in New York per Whatsapp von der Neugründung erfahren. Durch die Wechselfrist bis zum 30. November blieb nicht viel Zeit für Athletengespräche. Eine frühere Information über die Neugründung wäre sicher hilfreich gewesen.

Beim Training sind Sie ja innerhalb des PSV ohnehin Ihre eigenen Wege gegangen. Sie sagen selbst, dass Udo Engelbrecht vom PSV Grün-Weiß ihr Trainer bleibt. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Starostzik: Sehr gut. Und das seit fünf Jahren. In meiner Trainingsgruppe sind vor allem Männer. Wir bekommen unsere Trainingspläne für zwei Wochen. Ich kann und will meine Meinung sagen können und in Udos Trainingsgruppe habe ich Mitspracherecht über mein Training. Wir sind eine harmonische Gruppe.

Sie laufen von fünf Kilometern bis zum Marathon alles. Wie soll das weitergehen?

Starostzik: In erster Linie bin ich eine Straßenläuferin. Mir liegen die längeren Strecken, aber ich muss auch kurze Sachen machen, um auf der Langdistanz besser zu werden. Man muss an seinen Schwächen arbeiten, aber mein Fokus liegt auf dem Halbmarathon und dem Marathon.

Sie sind mehrfache Hessenmeisterin über 10 km. 2018 waren Sie Fünfte bei den Deutschen Marathonmeisterschaften. Was ist noch drin?

Starostzik: Ich möchte vor allem meine bisherigen Bestzeiten verbessern. Gute Platzierungen wären dann ein Nebeneffekt. Mit meiner neuen Mannschaft in Frankfurt würde ich mich vielleicht auch mal zu einem Crosslauf überreden lassen.

Da könnten Sie ja bald auf Läuferinnen des Kasseler Laufteams treffen. Wären Sie dann besonders motiviert?

Starostzik: Mal sehen, wie das wird. Spannend wird es auf alle Fälle.

Vielleicht ist das ja auch ein Ansporn für Ihr Training. Wo trainieren Sie denn am liebsten?

Starostzik: Im Sommer am liebsten auf der Bahn. Aber natürlich auch manchmal im Wald oder im Gelände. Ich laufe gern mit anderen zusammen. Zu Hause begleitet mich manchmal mein Vater auf dem Rad.

Was war Ihr schönstes Lauferlebnis?

Starostzik: New York war schon toll, aber bei meinen zwei Siegen beim Nachtlauf in Kassel habe ich das Zielband durchlaufen. Das war ein schönes Gefühl. Das hätte ich gern nochmal.

