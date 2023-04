Stärkloser Schützen: Zweitliga-Aufstieg kommt zur rechten Zeit

Spannung bis zum letzten Schuss herrschte im Leistungzentrum des Schießsports in Dortmund. Links die Stärkloser Vertretung mit dem Gewehr im Anschlag. © SV Stärklos/nh

Mit dem SV Stärklos wird eine Luftgewehrmannschaft aus dem Kreisgebiet in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga vertreten sein. Der Aufstieg kommt genau zur rechten Zeit. Denn der Verein feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Stärklos – Als im Landesleistungszentrum in Dortmund die letzte Patrone die Scheibe getroffen hatte, gab es kein Halten mehr. 3894 Ringe für Stärklos – das war genau ein Ring mehr als die Mannschaft aus Hilgert erreichte. Es war eine hauchdünne Entscheidung. Aber die Ringzahl reichte zum zweiten Platz – und damit war der so heiß ersehnte Aufstieg in die zweite Bundesliga endlich perfekt.

Jubelnd lagen sich die Schützinnen und Schützen des SV Stärklos in den Armen. „Es ist erneut ganz knapp geworden. Aber wir haben es diesmal besser gemacht“, freute sich Leah Faust. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr. Da habe man in der Relegation noch Lehrgeld zahlen müssen, fügt die 25-jährige Topschützin an.

Die Hessenmeisterschaft und der Aufstieg nach der Relegation sind das Ergebnis kontinuierlicher Leistungssteigerungen jedes einzelnen Sportlers. Ein Großteil der Mannschaft schießt schon seit einigen Jahren zusammen. „In dieser Zeit ist etwas zusammengewachsen“, stellt Heiko Faust fest.

Heiko Faust ist Leahs Vater und auch gleichzeitig Vorsitzender des SV Stärklos. Er sagt: Ein intensives Training – auch in der Corona-Zeit auf Abstand – sowie das freundschaftliche Verhältnis untereinander seien die Schlüssel zum Erfolg gewesen.

Vergeblich sucht man einen Top-Schützen im Team. Ein ausgeglichenes Trefferbild ist ein weiteres Markenzeichen der Haunetaler. Festzumachen ist das vor allem an der Einser-Position. Keiner der Schützen konnte diese Position über die letzten Jahre in der Hessenliga kontinuierlich für sich gewinnen. „Je nachdem, wer am besten gerade drauf war, war der Einser“ , so Leah Faust.

Der Zweitliga-Aufstieg kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn in diesem Jahr feiern die Stärkloser ihr 100-jähriges Vereinsbestehen. Seit jeher bürgt der Schießsport in dem Haunetaler Ortsteil für Qualität. Aber in einen Leistungsbereich dieser Größenordnung ist bislang noch kein Team vorgedrungen.

Der Aufstieg in die zweite Bundesliga West bringt aber auch Probleme mit sich. Beispielsweise höhere finanzielle Herausforderungen durch gestiegene Fahrtkosten zu den Auswärtswettkämpfen. Der SV Stärklos wird überdies im eigenen Schützenhaus aus Platzgründen nicht schießen können. Während Mengshausen in der Niederaulaer Großsporthalle die Heimwettkämpfe zum Medienereignis mit vielen Zuschauern machte, will Stärklos in das große Schützenhaus nach Motzfeld ausweichen. „Hier bestehen die Möglichkeiten, Wettkämpfe dieser Größenordnung auszurichten“, sagt Faust. Termin für den Zweit-liga-Heimwettkampf des Aufsteigers ist der 5. November.

Der Respekt vor den Kontrahenten in der neuen Liga ist groß. Die heißen dann nicht Erdbach oder Meckbach, sondern Buer-Bülse – ein Stadtteil von Gelsenkirchen – Elsen, Holzwickede und Kevelaer. Bekannt sind diese Vereine durch deren Mannschaften in der 1. Liga. Das große Ziel ist der Klassenerhalt. „Ein anderes Ziel anzupeilen, wäre vermessen“, sagt Faust, der aber auch auf ein West-Ost-Gefälle im Schießsport verweist. „Wenn wir im Osten mitschießen könnten, hätten wir sicherlich bessere Chancen auf den Klassenerhalt.“

Die Stärkloser Mannschaft mit Markus Braun, Jaqueline Becker, Leah Faust, Anna Klee, Louis Grobek und Frederick Schröder sowie Tim Becker als Trainer und Ersatzschütze wird nur durch Lena Beul - sie kommt aus Erdbach - verstärkt.

(Hartmut Wenzel)

Das Stärkloser Luftgewehrteam, von links: Markus Braun, Anna Klee, Leah Faust, Louis Grobek, Jaqueline Becker, Frederick Schröder und Tim Becker. © SV Stärklos