Nürnbergs Fußballerinnen in Hohenroda: Ein bisschen Bundesliga-Flair

Von: Tamsyn Axt-Bäuml

Gruppenbild mit Trainingsgästen: Die Bundesliga-Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg bei ihrem Trainingslager auf dem Sportplatz des VfL Mansbach. © Tamsyn Axt-Bäuml

Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben sich in dieser Woche mit einem Trainingslager in Hohenroda auf die neue Saison vorbereitet. Und in Bad Hersfeld auch ein Testspiel bestritten. Ein Besuch beim Bundesliga-Aufsteiger.

Hohenroda/Bad Hersfeld – Kaum zu übersehen ist in dieser Woche der schwarze Mannschaftsbus, auf dem groß das dunkelrote Logo des 1. FC Nürnberg prangt, wenn man durch Oberbreitzbach fährt. Doch handelt es sich dabei nicht um die männlichen Fußballprofis des Zweitligisten – es sind die Erstliga- Aufsteigerinnen des Traditionsvereins.

Von Mittelfranken in die Mitte von Deutschland, dank des Technischen Direktors, der den Tipp für das Schloss Hohenroda gab, erklärt Trainer Thomas Oostendorp. Gesucht wurde ein Ort, an dem auch der Teamgeist gestärkt werden könne und alle zusammen sind, nicht wie in Nürnberg, wo jeder für sich sei. Der nahe gelegene Sportplatz des VfL Mansbach, der nach den Wünschen des Teams noch angepasst wurde, runde das Angebot bestens ab, berichtet der Niederländer Oostendorp zufrieden.

Fünf öffentliche Trainingseinheiten und ein Testspiel gegen den Hessenligisten SV Gläserzell in Bad Hersfeld (12:0) standen bis Freitag auf dem Plan der Nürnbergerinnen. Mit allem was dazu gehört, von Laufeinheiten, über indviduelles Training und Trainingsspielen. Eine eher außergewöhnliche Einheit erfolgte jedoch gleich in der ersten Nacht in der Kuppenrhön: Gegen 0.45 Uhr wurden die Spielerinnen mit Trillerpfeife und lauter Musik geweckt. Danach hieß es gemeinsam Baumstämme tragen sowie weitere Lauf- und Geschicklichkeitsübungen zu absolvieren, bevor es für die jungen Fußballerinnen um 2 Uhr endlich die wohlverdiente Nachtruhe gab.

Am Mittwoch waren zwei Trainingseinheiten sowie ein öffentlicher Grillabend angesetzt. Dabei bot sich für die Fußballfans aus Hohenroda und Umgebung auch die Möglichkeit, mit den Spielerinnen ins Gespräch zu kommen. Dabei schnappten sich einige Nürnbergerinnen auch gleich wieder das runde Leder und kickten mit begeisterten Kindern.

Die Vertretungskapitänin und gebürtige Wetzlarerin Lara Schmidt zeigt sich sehr zufrieden mit den bisherigen Trainingseinheiten und dem gesamten Trainingslager. Neben der spielerischen Vorbereitung stehe auch das Teambuilding und Kennenlernen auf dem Programm, da einige Neuzugänge zum Aufsteiger gestoßen sind. Die gemeinsame Zeit abseits des Platzes werde mit verschiedensten Aktivitäten wie Gesellschaftsspielen und dem ein oder anderen Match an der Tischtennisplatte genutzt, auch das gemeinsame Kochen, das von immer verschiedenen Gruppen übernommen wurde, soll den Teamgeist stärken.

Bürgermeister André Stenda war sehr erfreut über den Besuch der Profis und würde Spielerinnen und Team jederzeit wieder gern in Hohenroda begrüßen. Für das Saisonziel – den Klassenerhalt – drückt er den Mädels aus Mittelfranken die Daumen.

Mit einem deutlichen Testspielerfolg läuteten die Clubfrauen am Donnerstagabend dann das Ende ihres Sommer-Trainingslagers ein. Gegen den Hessenligisten Gläserzell, der von Benedikt Goßler, dem Jugendkoordinator des JFV Bad Hersfeld, trainiert wird, gewannen die Nürnbergerinnen deutlich mit 12:0 (8:0). Der aufopferungsvoll kämpfende Hessenligist Gläserzell musste bereits nach zwei Minuten das erste Mal den Ball aus dem Netz holen. Bis zur Halbzeitpause blieb die Partie durchgängig einseitig und die Oostendorp-Elf stellte bis zum Seitenwechsel auf 8:0.

„Meinen Spielerinnen hat das großen Spaß gemacht und für uns war das eine gute Einheit vor dem Saisonstart nächte Woche“, so SVG-Trainer Benedikt Goßler. Gläserzell kämpfte vor gut 200 Zuschauern leidenschaftlich, wenngleich nach vorn nicht viel ging. „Wir hatten zwei, drei Konterchancen, die wir am Ende nicht gut ausgespielt haben. Aber die Qualität bei Nürnberg war schon hoch“, so Goßler.

Angreiferin Emma Kusch war mit vier Treffern die beste Torschützin der Nürnbergerinnen. „Im Großen und Ganzen war es ein gelungenes Testspiel. Grundsätzlich war das Trainingslager für uns alle eine gute Erfahrung. Wir haben uns als Team noch mehr zusammengefunden“, bilanzierte Livia Brunmair. Und so sind am Ende der Nürnberger Trainingswoche in unserer Region irgendwie alle zufrieden.

(Tamsyn Axt-Bäuml und Sascha Herrmann)

Lass dich drücken: Die Nürnbergerinnen konnten beim 12:0-Kantersieg im Testspiel gegen Gläserzell in Bad Hersfeld auch den Torjubel üben. © 1. FC Nürnberg/nh

Nürnbergs Elena Mühlemann hat auch nach hartem Training noch genug Energie für einen Kick mit Kindern. © Tamsyn Axt-Bäuml