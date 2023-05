Meister Eiterfeld erwartet Schlusslicht Hohe Luft

Führung für Eiterfeld: Yannik Hilpert hat sich durchgesetzt und trifft. © Friedhelm Eyert

Als frisch gebackener Meister der Fußball-Gruppenliga empfängt die SG Eiterfeld/Leimbach am Samstag (15.30 Uhr) das bereits abgestiegene Schlusslicht FSV Hohe Luft. Aulatal fährt Sonntag nach Großenlüder, Hönebach muss nach Kerzell.

Eiterfeld – Nach dem knappen 3:2-Erfolg gegen Hofbieber feierten die Spieler der SG Eiterfeld bis in die Puppen. Kevin Kurz hielt es bis um vier Uhr im Sportlerheim aus. „Andere sind bis um sieben Uhr geblieben“, erzählt der Kapitän. „Aber ich musste am Freitag noch arbeiten.“ Gefeiert wurde unter anderem auch bei einem Saunagang.

Bereits gestern Nachmittag ging die blau-weiße Party beim VfL weiter. Der neue Titelträger muss jetzt noch zwei Spiele bestreiten – beide zu Hause. Am Samstag um 15 Uhr gegen den FSV Hohe Luft und am Samstag, 3. Juni, gegen FT Fulda. „Eigentlich geht es um nichts mehr“, sagt Kurz. „Aber wir sind bereits Meister und sollten den Anspruch haben, auch die letzten Spiele nicht zu verlieren.“ Eiterfeld nimmt die Partie auch deswegen ernster als ein Freundschaftsspiel, weil ursprünglich angedacht war, wegen der Meisterfeier die Partie auf Sonntag zu verlegen. Aber Hohe Luft ging auf den Eiterfelder Wunsch nicht ein.

Tim Hartwig trifft in dieser Begegnung auf seine ehemaligen Teamkollegen. Doch der 24-jährige Stürmer, der am Donnerstag zusammen mit den beiden anderen Torschützen Dominik Hanslik (1:1) und Yannik Hilpert (2:1) gegen Hofbieber den Weg zum Titel bahnte, wird den Aufstieg mit Eiterfeld nicht auskosten können. Er wechselt zusammen mit seinem Bruder Niclas im Sommer den Verein. Die beiden werden mit Barockstadts Verbandsligateam in Verbindung gebracht, werden aber zunächst ein Auslandssemester in Huelva (Spanien) absolvieren.

Doch am Donnerstag genoss er erst einmal den Erfolg mit Eiterfeld. „Nach dem Sieg ist mir ein Stein vom Herzen gefallen“, sagt Hartwig. Die Saison sei herausragend gewesen. „Stark fand ich den Teamgeist, wie die Mannschaft alles Negative an sich hat abprallen lassen.“ Auch Dominik Hanslik war erleichtert nach dem Erfolg. Ein Gespräch mit seinem Bruder, dem Kaiserslauterer Daniel Hanslik am Morgen, hatte ihn noch einmal extra motiviert. „Uns hat ausgezeichnet, dass wir Rückschläge wegstecken können“, sagt der Stürmer, der für die kommende Saison zugesagt hat. Hanslik beziffert den Anteil von Ante Markesic am Erfolg auf mehr als „70 Prozent“. Dagegen werden Alex Moise (folgt dem Ex-Trainer nach Schwalmstadt) und Niko Pepic den Verein verlassen.

Am Rande: Am 18. Mai 2008, genau 15 Jahre zuvor, hatte Eiterfeld in der Verbandsliga Dörnberg mit 3:1 bezwungen. Rainer Zöll konnte sich an dieses Spiel noch genau erinnern. Es war einer seiner letzten Einsätze für den VfL.

Und er schoss auch ein Tor, sein letztes für den VfL. „Mit 38 Jahren war ich dabei, weil die Personalnot groß war“, erzählt er und lacht. Sein Sohn Leon spielt heute in Hünfeld. Auch er wurde Meister, weil Hünfeld am Mittwoch mit 6:1 in Sandershausen gewann. Und wieder spielte Dörnberg eine Rolle. Das verlor gegen Kleinalmerode mit 2:3 und vergeigte damit seine Chancen auf den Titel – Hünfeld feierte den Titel auf dem Sofa.

(Hartmut Wenzel)

Endlich getroffen: Tim Hartwig breitet die Arme aus. Soeben hat er mit dem Treffer zum 3:2 das Tor zum Sieg aufgestoßen. Eine Viertelstunde später konnte Blau-Weißen den Titel feiern. © Friedhelm Eyert