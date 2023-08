17. Flutlichtrennen: Ein EM-Finale für die Geschichtsbücher

Gespannt und konzentriert: Solisten der Internationalen A-Lizenz, sowie der nationalen B-Lizenz waren ebenfalls beim Grasbahnrennen am Start. » Mehr © Hartmut Wenzel

Erst kam der Regen, dann die Schlepper mit den Sägespänen – und danach ging es Schlag auf Schlag beim spektakulären EM-Finale der Seitenwagen auf der Grasbahn des MSC Bad Hersfeld.

Zuschauermagnet

Donnerwetter! Voll wie lange nicht war es rund um die Grasbahn, wo sich die mehr als 3000 Zuschauer fast überall in mehreren Reihen drängten. Schon am frühen Samstagabend war rund um das Gelände alles zugeparkt, und es reihte sich zudem Wohnwagen an Wohnwagen. „Gefühlt ist halb Holland hier“, scherzte Elona Schäfer-Hablesreiter, die Vorsitzende des MSC. Die Gastgeber mussten Bratwürste und Brötchen in rauen Mengen nachordern.

Helfende Hände

„160 Helfer haben freiwillig mitangepackt. Das ist großartig“, stellte die Klubvorsitzende schon bei der Begrüßung heraus. Sie sorgten alle gemeinsam dafür, dass der MSC als Ausrichter des EM-Finales nicht im Regen stand. Naja, beinahe jedenfalls.

Wenn der Regen kommt

Zur Fahrervorstellung setzte zunächst leichter Regen ein, der dann immer stärker wurde und sich eine knappe Stunde hartnäckig hielt. Das hinterließ natürlich Spuren auf der Grasbahn, die stark aufweichte. Mit Hilfe von Schleppern und gaaanz viel Sägespänen bekam der MSC das aber gut in den Griff, so dass die Rennen mit einer Stunde Verspätung beginnen konnten.

„Wir mussten Ruhe bewahren und haben alles getan, was wir konnten. Ich kann mich nur beim ganzen Team bedanken. Alle an der Bahn haben einen super Job gemacht“, berichtete Rennleiter Dennis Schäfer nach der Siegerehrung erleichtert, aber sichtlich geschafft. Er und seine Mutter konnten sich vor Umarmungen kaum retten. Reichlich Lob für eine „perfekte Organisation“ kam auch von höchster Stelle, den Vertretern des Motorrad-Weltverbandes FIM.

Strahlende Sieger

Erstmals sicherte sich der 44-jährige Markus Brandhofer den EM-Titel der Seitenwagen. Seiner niederländischen Partnerin Sandra Mollema ist das schon fünfmal gelungen. „Wir haben im Finale einen super Start erwischt und dann habe ich weiter Gas gegeben und aufgepasst, dass in den Kurven nix passiert“, berichtete der bayrische Haudegen. Und jubelte: „Endlich habe ich das Ding geholt.“

Glockenläuten

Brandhofer/Mollema durften sich sogar über eine weitere Goldene Lullusglocke freuen, die eigentlich nur an den Gewinner der Soloklasse vergeben wird. Einzelsieger Andrew Appleton hatte sichtlich Spaß an seiner Trophäe – und klingelte nach der Siegerehrung erst einmal fröhlich. Erinnert an den Ohrwurm „Ring my Bell“ von Anita Ward (1979).

Feine Geste

Durch einen Motorschaden in der letzten Kurve verpasste der Däne Jacob Bukhave, der für den MSC Bad Hersfeld startet, nach toller Leistung und souveräner Führung den Sieg in der Soloklasse und wurde am Ende nur Fünfter. Dem Briten Paul Cooper, der auf Platz vier ins Ziel kam, tat das anscheinend so leid, dass er Bukhave mit auf eine Ehrenrunde nahm. Eine ganz feine Geste.

Selfie mit dem Sieger: Der Brite Andrew Appleton (Zweiter von rechts) sicherte sich als Einzelsieger die traditionelle Goldene Lullusglocke. © Hartmut Wenzel

Nur die Europameister Brandhofer/Mollema waren schneller als das starke britische Duo Godden/Smith. © Hartmut Wenzel

Das ist doch - der Alois Wiesböck! Genau, der ehemalige Langbahn-Weltmeister aus Niederbergkirchen (links) war auch in Bad Hersfeld, wo er einst einen schweren Unfall mit komplizierten Knochenbrüchen erlitt, die aber erfolgreich im Klinikum behandelt wurden. Auf sein obligatorisches Bad in der Fulda nach dem Rennen verzichtete er - die Dusche kam diesmal von oben. © Hartmut Wenzel

Bange Blicke: Der Regen hat die Bahn aufgeweicht. Rennleiter Dennis Schäfer (in Grün) hat aber alles im Griff. © Hartmut Wenzel