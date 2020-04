Ein ganz neues Wir-Gefühl bei den Turnerinnen der TG Kassel

Start in die 3. Bundesliga verschoben

+ © Andreas Leinwather/nh Da war die Welt in Ordnung: Im November 2019 freuen sich die Turnerinnen der TG Kassel über den Aufstieg in die 3. Bundesliga. Das sind (von links) Trainerin Maren Lieblein, Julia Kremer, Mimi Eiser, Rica Leinwather, Lara-Nele Angelstein, Laurana Schachtschneider, Tabea Preuß, Laura Köhler, Leonie Kurz und Traine rin Michaela Mendra. © Andreas Leinwather/nh

In gut zwei Wochen wäre sie losgegangen. Die Saison in der 3. Bundesliga. Der Traum, für den die Turnerinnen der TG Kassel so hart geschuftet haben. Stattdessen sagt Michaela Mendra: „Mir fehlen die Mädels. Ich bin ja mehr als ihre Trainerin.“ Nur Kontakt über soziale Medien sei eben nicht das Gleiche. Wie so viele andere in diesen Tagen merkt die 30-Jährige, wie sich Vermissen anfühlt.