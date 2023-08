TSV Baumbach will „ein gesundes Fundament schaffen“

Von: Alicia Kreth

Vieles auf Anfang: Baumbachs Torben Bämpfer (links) will eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. © Stefan Kost-Siepl

Eine schwierige Saison 2022/23 in der Kreisliga A 1 mit dem Klassenerhalt am letzten Spieltag und einem späten Trainerwechsel liegt hinter den Fußballern des TSV Baumbach.

Baumbach – In der Sommerpause folgten viele Abgänge – darunter auch einiger Stammspieler. Wegen der dünnen Personaldecke stand der A-Liga-Fußball deshalb in Baumbach zwischenzeitlich sogar vor dem Aus.

Doch der Verein und Torben Bämpfer, der das Traineramt von Maiko Lafontaine übernahm, stellen sich trotz der Umstände der sportlichen Herausforderung und wagen nun eine Art Neuanfang.

Vor dem Derby am Samstag, 17 Uhr, in Heinebach gegen Nachbar SG Heinebach/Osterbach sprachen wir mit Bämpfer über die Aufarbeitung der vergangenen Saison, seine Motivation und das anstehende Derby.

Herr Bämpfer, eine äußerst schwierige Saison 2022/23 liegt hinter dem TSV Baumbach. Was ist Ihrer Meinung nach in dieser Spielzeit schief gelaufen?

Es waren viele Faktoren, die am Ende dazu geführt haben, dass das Jahr unterm Strich für den Verein nicht zufriedenstellend verlaufen ist. Wir haben Maiko nie wirklich eine Chance gegeben. Schon als er nach Baumbach gekommen ist, war die Trainingsbeteiligung nicht so, wie sie hätte sein sollen. Es hat sich dann alles aufgeschaukelt, da kann man keinen aus der Pflicht nehmen. Es gibt Dinge, die hätte der Trainer besser machen können, der Verein hätte in gewissen Dingen besser moderieren können, aber auch die Spieler haben es sich zum Teil sehr einfach gemacht. Und es ist einfach so, dass die Spielerdecke in Baumbach sehr dünn ist. Das hat es uns enorm schwer gemacht.

War das ein Problem, das sich angedeutet hat?

In dem Zuge, als es mit Martin Marth als Spielertrainer zu Ende gegangen ist, hat sich das eigentlich schon angebahnt. Martin hat in Baumbach viel aufgebaut – mit dem Umfeld und den Spielern, die ihm zur Verfügung standen. Da hat wirklich jeder mitgezogen, und man hat sich eine Euphoriewelle erspielt, auf der man eine ganze Weile geritten ist. Und nach Martins Abschied war da ein kleiner Knick drin.

Wie meinen Sie das?

Unsere Mannschaft hat ein sehr hohes Durchschnittsalter. Wir haben sehr viele Spieler dabei, die schon Familie haben, die sich im Schichtdienst befinden oder in anderen Städten studieren. Und bei vielen Leuten ist der Fußball eben nicht mehr Priorität Nummer eins. Dazu kommt, dass es uns aufgrund des hohen Durchschnittsalters enorm schwerfällt, neue Spieler zu werben. Und aus der Jugend können wir nur sehr wenig abgreifen, da die meisten Nachwuchsspieler zu Gudegrund oder Heinebach/Osterbach gehen. Baumbach ist ein geiler Verein, aber sportlich haben wir nicht so viel vorzuweisen.

Trotz allem haben Sie sich dazu entschieden, das Traineramt zu übernehmen. Warum?

Das ist eine Herzensangelegenheit für mich. Ich bin keiner, der Vereins-Hopping betreibt – vor allem dann nicht, wenn es schlecht läuft. Ich bin mittlerweile mit dem Verein und seinen Werten vertraut und wurde deshalb auch mehrfach gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Ich war, das muss ich ehrlich sagen, zu Anfang noch nicht so überzeugt.

Wieso?

Ich spiele selber immer noch unfassbar gerne Fußball, aber war vom Spielertrainer nie der große Fan. Ich habe als Spieler und auch als Trainer hohe Ansprüche an mich selbst und finde es schwierig, allen zu hundert Prozent gerecht zu werden. Deswegen habe ich mich erst dagegen gesträubt, aber am Ende habe ich mich auch aus Respekt und Loyalität dem Verein gegenüber dazu entschieden, das Amt zu übernehmen – wohlwissend, dass diese Saison noch viel schwieriger werden wird.

Weil die personelle Situation ähnlich angespannt ist?

Ja. Wir hatten in der Sommerpause viele Abgänge, die uns auch qualitativ enorm wehgetan haben – wenn ich da unter anderem an Tim von Kintzel und René Häde denke.

Das hört sich nach einem schwierigen Unterfangen für den Verein an.

Wir haben vor der Saison eine Ist-Analyse gemacht und mit allen Spielern gesprochen, die einen Pass bei uns haben. Die Frage war: Ziehen wir uns aus der A-Liga zurück und gehen in die B-Liga? Das wäre vermutlich – rein aus sportlicher Sicht – das Gesündeste für den Verein. Denn wir wussten, dass es verdammt eng werden wird, mit zwei Mannschaften durch die Saison zu kommen. Doch die Kreisliga A ist aufgrund der vielen Derbys und den Umsatzeinnahmen für den Verein enorm attraktiv. Dazu kam noch das neue Spielmodell in der B-Liga, das uns in die Karten gespielt hat.

An welchen Stellschrauben muss der Verein jetzt also drehen?

Unsere größte Aufgabe ist es – wenn wir das sportliche mal beiseiteschieben, die Gemeinschaft am Leben zu halten und den Spaß in den Vordergrund zu rücken, was nicht ganz einfach ist, wenn man fast immer als krasser Außenseiter in die Spiele geht. Doch für uns ist es erst mal wichtig, ein gesundes Fundament und eine gewisse Wohlfühlatmosphäre zu schaffen. Wir wollen als Team und Verein wieder mehr zusammenwachsen.

Der Saisonstart ist mit drei klaren Niederlagen und einem Torverhältnis von 2:18 gehörig in die Hose gegangen. Woran lag das?

Mir war klar, dass es schwierig werden würde, aber der gesamte Verein hat während der Vorbereitung sehr viel Aufwand betrieben, und ich habe mir insgeheim schon einen anderen Start erhofft. Dass man die drei Spiele verloren hat – ok. Aber in der Höhe darf das nicht passieren. Wir machen zu viele individuelle Fehler, müssen momentan oft wechseln und die wenigen Chancen, die sich uns bieten, müssen wir noch viel effizienter nutzen.

Nun wartet am Samstag das Derby in Heinebach. Mehr Motivation, die Wende einzuläuten, gibt es eigentlich nicht, oder?

Ich hoffe, dass die Mannschaft da positiv rangeht. Wir müssen alles reinhauen, alles geben und müssen die mangelnde Qualität mit anderen Tugenden wettmachen. Das wird gegen Heinebach eine ganz schwierige Aufgabe für uns, der wir uns aber trotzdem mit breiter Brust stellen.

Was erwarten Sie für einen Gegner?

Heinebach hat spielerisch eine sehr gute Idee, die die Handschrift von Lars Schneider trägt, der ein sehr guter Trainer ist. Es ist eine Mannschaft mit vielen jungen, talentierten Spielern, die man auf dem Zettel haben sollte. Da wächst etwas zusammen in Heinebach.

(Alicia Kreth)