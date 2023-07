Ein Jubiläum mit ganz viel Fußball: SG FSA feiert ihr 75-jähriges Bestehen

Von: Harald Triller, Maurice Morth

Die FSA-Mannschaft, die 1968/1969 als Meister der A-Klasse in die Bezirksklasse aufstieg. Von links Trainer Fritz Auweiler, Siegfried Schmerbach, Horst Nadenau, Erwin Frölich, Wolfgang Fischer, Rudi Kauer, Lothar Möller und Manfred Schmolke. Vorn von links Wolfgang Ackermann, Norbert Szep, Horst Schott, Wilhelm Auweiler und Günter Schein. © Repro: Oliver Schott

Die SG Frieda/Schwebda/Aue feiert in der kommenden Woche drei Tage lang ihr 75-jähriges Bestehen, wir blicken auf das Festprogramm.

Frieda/Schwebda/Aue – Wenn die SG Frieda/Schwebda/Aue, die nachweislich als älteste Fußball-Spielgemeinschaft in Hessen geführt wird, vom 21. bis zum 23. Juli ihr 75-jähriges Bestehen feiert, dann stehen natürlich die Jubiläumspartien mit dem runden Leder im Mittelpunkt.

Festauftakt ist am Freitagabend

Das Führungsteam um den Vorsitzenden Florian Süss feilt schon seit Wochen am Programm und hat auch, unterstützt vom FSA-Urgestein Oliver Schott, die Chronik neu aufgelegt, die zentrales Thema beim Festauftakt am Freitag, 21. Juli, während des Jubiläumskommerses sein wird, der um 19 Uhr in der Friedaer Weinberghalle beginnt.

Am Samstag, 22. Juli, dreht sich dann alles um den Fußball, das Hauptspiel, das als interessanter Vergleich zwischen der Hessen- und der Thüringenliga angepriesen wird, verspricht reichlich an Spannung, denn der SV Adler Weidenhausen trifft um 17 Uhr im Schwebdaer Seeparkstadion auf die DJK Struth.

DJK steht übrigens für Deutsche Jugendkraft. Und für die Männer vom Chattenloh kommt dieser Test eine Woche vor dem Startschuss in die Hessenligasaison genau zum richtigen Zeitpunkt.

Auch zuvor dürfen sich die Fußballfans auf einen Leckerbissen freuen, denn der Gastgeber hat die SV 07 Eschwege eingeladen. Die beiden Teams treten an gleicher Stelle bereits um 14 Uhr gegeneinander an.

Man darf gespannt sein, wie der Rollentausch abläuft, denn die Eschweger sind aus der Kreisliga A in die Kreisoberliga aufgestiegen, FSA musste dagegen ausgerechnet zum Jubiläum nach fünf ordentlichen KOL-Jahren zurück in die A-Liga, wo mit der Mannschaft ein Umbruch vollzogen werden soll.

Ehemaligentreffen am Samstagvormittag

Um Fußball dreht sich das Jubiläumsgeschehen auch schon am Samstagvormittag beim Ehemaligentreffen. „Wir freuen uns ab 10 Uhr auf viele bekannte Gesichter, die einst für FSA aktiv auf dem Spielfeld standen oder auch ehrenamtliche Vorstands-, Trainer- oder Betreuerarbeit geleistet haben“, macht Florian Süss deutlich, dass ein kleines internes Turnier für all diejenigen stattfinden wird, die sich noch beflissen fühlen und dem runden Leder nachjagen möchten.

Im Verlauf der beiden Jubiläumstage dürfen sich die Kinder auf ein Programm freuen, das parallel abläuft und eigens auf sie abgestimmt wird; auch die Hüpfburg und die Schminkstation warten auf die Mädchen und Jungen.

Jugendturnier zum Abschluss der Feierlichkeiten

Der Sonntag steht dann im Seeparkstadion ganz im Zeichen des Jugendfußballes. Um 9 Uhr beginnen die G-Jugendlichen, auch Bambini genannt, von Eschwege 07, Reichensachsen, Sontra/Wichmannshausen/Waldkappel/Pfaffenbachtal/Schemmergrund und Gastgeber FSA. Bei der F-Jugend sind die gleichen Vereine am Start, dazu kommen noch Niederhone und Diedorf.

Schließlich messen die E-Jugendteams von FSA/Wanfried, Eschwege 07, Lossetal-Lichtenau und auch wieder die JSG S/W/W/P/S die Kräfte. Gespielt wird im System jeder gegen jeden und für alle Mannschaften gibt es zur Belohnung Pokale.

Für das leibliche Wohl wird an beiden Tagen gesorgt sein, Getränke aller Art und Leckeres vom Grill warten auf Besucher und auch das Eisauto wird den Weg nach Schwebda finden.

