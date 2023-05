Ein optimaler Renntag: 83 Mountainbiker bei „Weg mit dem Speck“ in Waldkappel

Von: Marvin Heinz

Pünktlich um elf Uhr setzte sich das Teilnehmerfeld in Waldkappel in Bewegung. © Marvin Heinz

Mit viel Vorfreude gingen am vergangenen Sonntagvormittag 83 Starter beim 8. Mountainbike-Rennen „Weg mit dem Speck“ in Waldkappel an den Start.

Waldkappel – Die Großveranstaltung war ein erneut voller Erfolg und wird bei vielen Teilnehmer mit dem Prädikat „Tradition“ beschrieben.

Das Waldkappeler Cross-Country-Mountainbike-Rennen Weg mit dem Speck, das die 08/15-Biker in Kooperation mit dem Werratalverein veranstalteten, hat die Starter, die Besucher und vor allem die Organisatoren begeistert.

Die Teilnehmer kämpften sich vier Stunden lang über schmale Pfade und steile Anstiege. Der rund 4,5 Kilometer lange Rundkurs mit Blick auf die Innenstadt Waldkappels verlangte von den Teilnehmern höchste Konzentration, wobei Spaß, Fahrfreude und Gemeinschaft über allem thronte.

Teilnehmer aus vielen Bundesländern dabei

Bereits eine Stunde vor dem Startschuss tummelten sich die Radsportler aus Hessen, Thüringen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern im Startbereich am Radweg. Sabine Fiege aus Eschwege war mit dabei und freute sich über die Resonanz: „Die Atmosphäre ist toll, jedermann kann mitmachen und unsere Veranstaltung ist super zu erreichen.“

Reiner Adam, Vorsitzender des Werratalvereins Waldkappel, lobte die Veranstalter um Organisationstalent und Macher Helmut Zimmermann. „Der Tag ist optimal organisiert. Das Wetter könnte besser sein, aber so schwitzen die Sportler nicht so viel“, sagte der einstige Bürgermeister der Uhlenfänger mit einem Lächeln.

Pünktlich um elf Uhr allerdings gab es kein Halten mehr und besonders ehrgeizige Fahrer setzten sich mit dem Startschuss von Beginn an die Spitze des Feldes. Dem hohen Anfangstempo mussten einige Aktive bei kleineren Stürzen Tribut zollen. Es verwunderte kaum, dass manchen Zuschauern der Atem stockte, wenn Ehemann oder Tochter über Stock und Stein jagten.

Ann-Christin Künzel siegt bei E-Bike-Wertung

Für den elfjährigen Paul Tischler aus Aschaffenburg war es das erste Radrennen und er sagte ohne mit der Wimper zu zucken: „Ich will das Rennen gewinnen.“ Sein Traum wurde erfüllt, er landete im Zweier-Team im Jugendbereich mit Samira Steigerwald (12, Aschaffenburg) an seiner Seite auf dem ersten Platz.

Ann-Christin Künzel aus Epterode startete in der Konkurrenz der E-Bike-Fahrerinnen und gewann nach 15 Runden die Konkurrenz vor Ulrike Meister (08/15-Biker) mit zwölf Runden.

„Ich fahre alle Rennen mit meinem E-Bike“, sagte Künzel und hielt ein Plädoyer für die E-Bike-Fahrer: „Man verausgabt sich auf dem E-Bike nicht total – gerade bei Anstiegen. Seinen Puls kann man im gleichmäßigen Bereich halten und man ist wesentlich motivierter.“ Bei den Herren gewann Michael Brauer (WT-Schule-Heli) mit 15 Runden das E-Bike-Rennen.

Anton Henke liefert sich enges Duell

Eng ging es in der Endabrechnung in der Klasse „Herren der Jahrgänge 1984 und jünger“ zu, wo sich nach 18 Runden Aaron Wilhelmi vom MT Melsungen vor Anton Henke (BikeAcademy WerraMeißner) mit 17 Runden durchsetzen konnte.

Valentin Kollmann vom TM Hosbachtal landete nach 16 Runden auf dem dritten Platz. Bei den Damen gewann in der Klasse 1983 und jünger Tanja Nehme (Ski-Club Meißner) mit 14 Runden vor Sabine Fiege (neun Runden) von den 08/15-Bikern. In der Klasse „Herren der Jahrgänge 1983 und älter“ siegte Michael Schulze aus dem thüringischen Kyffhäuserkreis mit 16 Runden.

Bester Starter aus dem Werra-Meißner-Kreis war David Sporel aus der Kurstadt Bad Sooden-Allendorf, der nach 14 Runden die Ziellinie zum letzten Mal überquerte.

Bei den Zweier-Teams mit Gesamtalter über 80 Jahren belegten Dirk Bremser und Christoph Henke (BikeAcademy WerraMeißner) nach 14 Runden den zweiten Platz.

(Marvin Heinz)

