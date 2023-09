Ein Sieg, eine Niederlage: Solides Auftaktwochenende für Kasseler Eishockey-Jugend

Von: Lea-Sophie Mollus

Stark gekämpft: die Young Huskies Helgi Ivarsson (links) im Tor und David Brozek im Sturm. © Andreas Fischer

Erst gewonnen, dann verloren. Das ist die Bilanz des ersten Doppelspieltags der U20 von Kassels Eishockey-Jugend (EJK) in der neuen Spielzeit.

Kassel – Am Samstag setzte sich das Team von Trainer Sven Valenti in der Nordhessen-Arena 6:4 (1:1, 3:1, 2:2) gegen den EV Füssen durch. Am Sonntag mussten die Young Huskies dann eine 2:6 (1:1, 1:2, 0:3)-Niederlage einstecken.

Alles in allem ist Valenti mit den ersten Saisonergebnissen aber zufrieden. Vor allem, weil noch einige der Jungs im Urlaub waren. Jetzt sind alle wieder da – und das wird in dieser Woche direkt genutzt, um an den Schwachstellen zu arbeiten, die sich am Wochenende gezeigt haben. „In Über- und Unterzahl hatten wir einige Probleme, das hatten wir vorher aber auch nicht so oft trainiert, deshalb kümmern wir uns jetzt speziell darum“, sagt Valenti.

Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung geglänzt

Das Defizit der Kasseler haben die Gäste aus Füssen vor allem im zweiten Spiel am Sonntag für sich genutzt. Und mit den „zwei, drei blöden Fehlern“, die sich die Nordhessen laut Valenti erlaubt haben, „ging der Sieg in Ordnung.“ Am Samstag hatten seine Schützlinge vor allem durch eine geschlossene Mannschaftsleistung geglänzt: „Wille und Leidenschaft waren groß. Und unser Torwart hat gut gehalten“, sagt Valenti über Keeper Helgi Ivarsson. Als einer der torgefährlichsten Stürmer hat sich mit drei Treffern zudem wieder David Brozek bewiesen.

Seine im Vergleich zum Vorjahr deutlich jüngere Mannschaft – in der abgelaufenen Saison waren noch viele Endjahrgänge dabei – sieht der Cheftrainer im guten Mittelfeld. „Rosenheim und Bietigheim werden vorwegmarschieren, alle anderen Teams liegen eng beieinander, da ist es tagesformabhängig, wer gewinnt“, sagt Valenti. So geht er trotz des für den nächsten Gegner Wolfsburg diesmal erfolglosen Wochenendes (1:9 und 0:2 gegen Bietigheim) am kommenden Wochenende nicht von einer einseitigen Begegnung aus. (Lea-Sophie Mollus)