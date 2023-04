Verlieren verboten: TVH-Handballer benötigen unbedingt einen Sieg

Teilen

Seine Tore braucht der TVH jetzt: Auch von Rückraum-Routinier und Abwehrchef Andreas Krause (in Blau) kam in dieser Saison bislang zu wenig. © Friedhelm Eyert

Letztes Heimspiel der Saison: Am Samstag (17.30 Uhr) erwarten die abstiegsbedrohten Landesliga-Handballer des TV Hersfeld in der Geistalhalle den starken Tabellendritten Fuldatal/Wolfsanger.

Verlieren verboten! Oder aber – wie es Kai Hüter, der Co-Trainer des TVH, Anfang der Woche formuliert hat: „Wir müssen unsere beiden Spiele gewinnen, aber das wird verdammt schwer“.

Die Situation

Ist zwei Spieltage vor Saisonende prekär. Weil man davon ausgehen muss, dass die HSG Baunatal und der TSV Vellmar aus der Oberliga absteigen und nächste Saison in der Landesliga Nord spielen, wird es vier direkte Absteiger geben. Weil der TVH am vergangenen Samstag das Kellerduell in Eschwege verloren hat, ist er auf den viertletzten Tabellenplatz abgerutscht. Einen Zähler hinter Eschwege und punktgleich mit dem Nachbarn Rotenburg.

Die Konkurrenz

Eschwege spielt beim Tabellenvierten Dittershausen, der als extrem heimstark gilt und in eigener Halle eine beeindruckende Bilanz von 21:3 Punkten aufweist. Rotenburg hat den Neunten Bettenhausen zu Gast. Dessen Auswärtsbilanz ist mit 6:16 Punkten nicht wirklich furchteinflößend. Beim TVH hatten die Kasseler deutlich mit 29:37 verloren.

Das Hinspiel

War letztlich eine klare Angelegenheit für Fuldatal/Wolfsanger: 36:26 hieß es am Ende. Der TVH hatte 20 Minuten gut begonnen, brach dann vor der Halbzeit ein und geriet nach einer Leistungssteigerung nach Wiederbeginn beim Stand von 28:24 in den letzten zehn Minuten doch noch unter die Räder.

Die Leistungsträger

Wenn nicht jetzt wann dann – um es in der Handballersprache zu sagen. Erfahrene Spieler wie Andreas Krause (33), Felix Abad (33), Philipp Koch (32), Sven Wiegel (30) und Mark Petersen (27) müssen spätestens jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen. Und gemeinsam beweisen: Der TVH gehört in die Landesliga.

Die Trainerstimme

„Es ist jetzt unsere allerletzte Chance. Wir müssen alles reinhauen. Es zählt nur ein Sieg“, sagt Dragos Negovan. In Eschwege habe die Mannschaft gekämpft bis zum letzten Tropfen – aber hintenraus erneut zu viele Fehler gemacht. Die Routiniers will das Trainer-Duo noch einmal besonders in die Pflicht nehmen. Negovan weiß aber auch: „Die erfahrenen Spieler haben einen Riesendruck, weil die Verantwortung oft weitergeschoben wird.“