Eine Torfrau, die nicht halten darf - und ein tödlicher Unfall

Von: Rainer Henkel

Rainer Henkel © Thomas Walger

Der Beginn der Handballsaison rückt näher. Und während bei den Männern der Regelwirrwarr um den Abstieg beziehungsweise Klassenerhalt des Eschweger TSV und der TG Rotenburg weiterhin ungelöst ist, spielt sich bei den Frauen des TV Hersfeld ein persönliches Drama mit ungewissem Ausgang ab.

Bad Hersfeld - Torhüterin Lea Hollstein, 22, geht ihrem Sport trotz einer Behinderung nach. Da ihr von Geburt an die Fingerknöchel der linken Hand fehlen, trägt sie an dieser eine eigens angefertigte Orthese. Deren Gebrauch erlaubte der Hessische Handball-Verband vor sechs Jahren.

2022 allerdings entzog er im letzten Saisonspiel die Erlaubnis. Es hieß plötzlich, die Orthese sei laut Verbandsstatuten nicht erlaubt. Und gegnerische Mannschaften der Landesliga hätten - anonym - dagegen gestimmt, dass Hollstein spielen dürfe. Stand jetzt trainiert die 22-Jährige allerdings wieder und hofft auf Spiele in der zweiten Mannschaft in der Bezirksoberliga.

Diese untersteht nicht direkt dem HHV, und dort haben die Vertreter der gegnerischen Vereine nichts gegen Hollsteins Einsatz. Nun argumentiert der hessische Verband, der TVH habe trotz mehrfacher Aufforderung nicht um eine Genehmigung für Hollsteins Einsatz in der Landesliga ersucht; die Funktionäre hätten somit keine andere Wahl.

Verwirrend? Ja. Und traurig. Wir werden in den nächsten Tagen der Angelegenheit nachgehen. Und einfach mal eins hoffen: Dass Lea Hollstein bald wieder im Handballtor steht und Bälle hält.

Die furchtbare Nachricht erreichte uns am Dienstagnachmittag: Florian Niedermeier, noch vor zwei Wochen als Beifahrer von Marco Hundsrucker beim Grasbahnrennen in Bad Hersfeld im EM-Finale Fünfter, ist bei einem Rennen in den Niederlanden tödlich verunglückt. Hundsrucker, der für den MSC Bad Hersfeld fährt, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf grausame Weise hat sich wieder einmal bestätigt: Die Sicherheit der Fahrer muss bei solch spektakulären Rennen an oberster Stelle stehen – und dennoch sind solche entsetzlichen Unfälle nicht gänzlich auszuschließen.

Selten ist eine Sportart, die am Boden lag, im Fernsehen so überraschend und ruckartig auferstanden wie die Leichtathletik in diesen Tagen.“ Es ist fast auf den Tag ein Jahr her, dass ich diese Worte in dieser Zeitung in einem Kommentar über die Leichtathletik-Europameisterschaften in München geschrieben habe. Und große Hoffnung hatte, dass sich diese so faszinierende, aber seit Jahren in Deutschland kriselnde Sportart wieder berappeln möge.

Und heute? Schaue ich täglich im Internet die Zusammenfassungen der Weltmeisterschaften in Budapest, bin nach wie vor fasziniert von Leistungen und Duellen, habe aber bis zum gestrigen Vormittag nicht einen einzigen deutschen Medaillengewinn gesehen. Die Typen, die Hoffnungsträger aus dem Vorjahr sind verletzt oder außer Form. Oder haben auch in bester Verfassung den Anschluss verloren. Die Dauerkrise der olympischen Kernsportart in Deutschland ist offensichtlicher denn je. Und macht ratlos. (Rainer Henkel)

