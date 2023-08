Premiere: Weltmeisterin Joelle Ehling kickt bei Wölfershausens Männern

Neu im Kreis des TSV Wölfershausen: Joelle Ehling (Mitte), flankiert von ihren Teamkollegen. Links und rechts von ihr die beiden Sportkegel-Weltmeister Samuel Schlosser und Justin Ehling, ihr Bruder. © Friedhelm Eyert

Beim B-Ligisten TSV Wölfershausen spielen drei Weltmeister im Sportkegeln in einem Team. Eine davon ist eine Frau. Joelle Silke Ehling ist überdies die erste Frau im Kreis, die in einem Herrenteam mitkickt.

Sorga/Wölfershausen – Die Premiere für Joelle Ehling als erste Frau im Kreis in einem Herrenteam ging am Sonntag vor genau 26 Zuschauern in der Sorgaer Solztalkampfbahn über die Bühne. Vor dem Anpfiff gab es das obligatorische Mannschaftsfoto, Kreisfußballwart Rainer Schmidt hielt eine kleine Ansprache, lobte ihren Mut.

Doch eine zusätzliche Aufmunterung war an diesem Sonntag gar nicht notwendig. Denn Joelle stand als Frau ihren Mann, zeigte, dass sie in einem Männerteam in diesen Leistungsklassen mehr als mithalten kann. Schon nach sechs Minuten gelang ihr ein fußballerisches Glanzstück, Marke „Tor des Monats“. Sie verwandelte eine Ecke von rechts direkt zum 2:0 – hoch ins lange Eck. Als sie in der 60. Minute ausgewechselt wurde, hatte sie zwei Tore geschossen und eine Vorlage gegeben. Endstand 8:1 – besser könnte ein Einstand in einem neuen Team kaum verlaufen.

Dabei ist ihre Pionierarbeit einfach, denn die meisten ihre Mitspieler kennt sie aus dem Sport schon sehr gut. Mit einigen hat sie schon in frühester Jugend im Werratal zusammen gespielt. Bis zur C-Jugend, wo sie dann zu den jungen Frauen wechselte. Heute spielt die Duale Studentin im Finanzwesen hauptsächlich bei den Damen der FSG Raßdorf/Bosserode, die in die Gruppenliga aufgestiegen sind. Da die Saison bei den Frauen erst im September beginnt, tritt sie zwischenzeitlich bei den Herren an. Als der Hessische Fußballverband vor kurzem anderen Verbänden folgte und den Frauen das Spielen in Männerteams erlaubte, war für Joelle sofort klar, dass sie einen Pass für das Herrenteam beantragen würde. „Hier spielen meine Freunde, hier ist mein Bekanntenkreis. Ich habe mich gefreut, als das ermöglicht wurde. Warum auch nicht?“ Allerdings, so schränkt sie ein, das Damenteam gehe vor.

Überdies: Zwei ihrer mänlichen Mitspieler sind, genau wie sie, erfolgreiche Sportkegler. Torhüter Samuel Schlosser (24) und ihr Bruder Justin (22), der im Mittelfeld spielt. Beide sind, wie Joelle seit kurzem auch Weltmeister. Alle drei kegeln für Blau-Weiß Herfa.

Samuel gelang dieser sensationelle Erfolg zusammen mit Joelle vor kurzem in Düsseldorf (Bericht siehe unten), Justin Ehling hatte bereits 2018 die Vorreiterrolle übernommen. Zur WM sind die beiden über gute Resultate bei den Deutschen Meisterschaften gekommen. „Die Trainer haben uns gesichtet. Ihnen hat vor allem gefallen, dass wir beide in entscheidenden Phasen recht cool geblieben sind“, sagt Schlosser. Nach dem Titel wurde natürlich ordentlich gefeiert.

Wölfershausens Coach Michael Hacke muss grinsen, wenn er darauf angesprochen wird, dass er der einzige B-Ligatrainer weit und breit ist, der drei Weltmeister aufstellen kann. „Die Ehre hat nicht jeder. Aber mit Joelle haben wir eine richtige Verstärkung bekommen“, ist sich Hacke sicher. Übrigens: Das mit dem Duschen ist kein Problem für Joelle. „Entweder die Jungs warten beim Bier auf mich, oder ich dusche in der Schiri-Kabine. Hier in Sorga gibt es sogar noch eine Extra-Dusche“, sagt sie und lacht. Gut möglich, dass es im nächsten Jahr wieder etwas zu feiern gibt beim TSV. Seit Sonntag sind die Wölfershäuser Tabellenführer der B2. Zwei Spiele, sechs Punkte – Fußballer(innen)-Herz, was willst Du mehr? (Hartmut Wenzel)