Fragen und Antworten: TSG Fürstenhagen zieht sich aus KOL Werra-Meißner zurück

Von: Maurice Morth

Kreisfußballwart Werra-Meißner und Kreisoberliga-Klassenleiter: Holger Franke. © Marvin Heinz

Mit dem Turn- und Gesangsverein Fürstenhagen hat sich kurzfristig eine Mannschaft aus der Fußball-Kreisoberliga Werra-Meißner zurückgezogen. Dazu Fragen und Antworten.

Eschwege – Was bedeutet der Rückzug der Fürstenhagener für die Zusammensetzung der Kreisoberliga Werra-Meißner? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

War die Abmeldung aus der KOL rechtzeitig?

Gemäß § 69 der Spielordnung des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) ist der Antrag beim Verbandsfußballwart bis spätestens 30. Juni eines Jahres zu stellen und muss anschließend durch den Kreisfußballausschuss entschieden werden. Der Antrag ist am 30. Juni fristgemäß eingegangen.

„Die Verantwortlichen vom TSG Fürstenhagen haben darlegen können, dass aufgrund einer großen Anzahl von kurzfristigen Spielerwechseln Ende Juni 2023 eine spielfähige Mannschaft für den Spielbetrieb der Kreisoberliga Werra-Meißner nicht mehr zur Verfügung steht“, sagt Kreisfußballwart Holger Franke.

Wann fiel die endgültige Entscheidung?

Am Sonntag wurde im Rahmen einer Sondersitzung des Kreisfußballausschusses über den Antrag beraten. Um den vollständigen Rückzug des Teams zu vermeiden, hat der Kreisfußballauschuss letztlich einstimmig zugestimmt.

Was bedeutet der Rückzug für die Kreisoberliga?

In die Durchführungsbestimmungen wurde zwar die Mannschaftsrichtzahl von 15 aufgenommen, um unter anderem für solche Fälle gerüstet zu sein, allerdings sehen die Durchführungsbestimmungen des HFV für alle Spielklassen in Hessen die Einschränkung vor, dass „Klassen mit Richtzahlen bei Unterschreiten der Richtzahl nicht mehr aufgefüllt werden dürfen, sofern die sportlich qualifizierte Mannschaft erst nach dem 15. Juni 2023 vom freiwilligen Abstieg Gebrauch macht.“ Genau dieser Fall ist nun eingetreten.

Wie viele Teams gibt’s?

Die Klassenstärke wird sich in der Saison 23/24 damit auf 14 Mannschaften reduzieren. Die Mannschaft des TSG Fürstenhagen wird entsprechend der Regularien des HFV zwei Klassen tiefer eingestuft, somit also der KLB Werra-Meißner zugeordnet.

Es wird also einen Absteiger aus der KOL geben?

Ja. Wäre seitens des TSG Fürstenhagen der freiwillige Abstieg erst nach dem 30. Juni 2023 erklärt worden, wäre ein solcher gemäß § 69 der Spielordnung des HFV nicht mehr möglich gewesen. Im Nachgang wäre dann nur noch ein Rückzug der Mannschaft möglich gewesen.

„Das hätte zur Konsequenz gehabt, dass die Mannschaft vom TSG Fürstenhagen ans Ende der Tabelle gesetzt worden wäre und damit als Absteiger aus der KOL festgestanden hätte. Dies hätte die Attraktivität des Spielgeschehens unserer Kreisoberliga deutlich geschmälert“, sagt Kreisfußballwart Holger Franke.

Dennoch: „Wir werden auf die aktuellen Ereignisse auch dahingehend reagieren, dass die Auf- und Abstiegsregelungen in einzelnen Spielklassen verändert werden müssen.“ Mehr Informationen dazu soll die Vereinsvertretersitzung am Freitag, 14. Juli, in Reichensachsen liefern.

Was sagt der Kreisfußballausschuss zum Rückzug?

„Wir bedauern diese Entwicklung sehr; die Spielpläne von KOL und KLB, welche sich gerade in Neugestaltung befinden und welche wir dennoch kurfristig zur Verfügung stellen werden, werden mit dem ‘14er-Schlüssel’ dann natürlich keine spielfreie Mannschaft mehr ausweisen“, erklärt Franke.

(Maurice Morth)