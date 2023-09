Eintracht Baunatal siegt zum Saisonauftakt 38:30 in Söhre

Von: Lea-Sophie Mollus

Selbstbewusst weitergekämpft: Baunatals Max Bieber (rechts, hier in einem früheren Spiel). © Dieter Schachtschneider

Mit einem Sieg haben die Drittliga-Handballer des GSV Eintracht Baunatal die neue Spielzeit eröffnet. Bei den Sportfreunden Söhre gewannen sie 38:30 (20:15).

Baunatal – „Der Sieg zum Auftakt war sehr wichtig für uns“, sagte Trainer Dennis Weinrich nach dem Spiel. Und der kam nicht von ungefähr: Die Eintracht war zum Saisonstart hellwach, präsentierte sich in einer einer guten Tagesform. Zwar leistete sich das Weinrich-Team in der ersten Hälfte einige Fehlwürfe, konnte sich zur Pause aber etwas absetzen und gab seine anfängliche Führung die gesamte Partie über aber nicht aus der Hand.

Das lag laut dem Trainer vor allem an der 3:2:1-Abwehr, an der die Großenritter in der Sommerpause verstärkt gearbeitet hatten. „Das war mit unserem Tempospiel der Winner“, sagt er. So war auch der Verlust von Fynn Reinhardt, der sich vor der Saison in Richtung Bad Hersfelder Heimat verabschiedet hatte, zu verkraften – mehr noch: „Das hat uns eine Tür aufgemacht, mit ihm hätten wir wahrscheinlich nicht daran gearbeitet, das 3:2:1 nach vorn zu bringen.“

„Wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft“

Überzeugend war auch die Mannschaftsleistung der Baunataler. Moritz Goldmann hat im Tor viel gehalten, Marvin Gabriel vorn die Ruhe behalten, Phil Räbiger einige Nadelstiche gesetzt und Max Bieber viel Selbstvertrauen gezeigt.

Gefährlich geworden sind die Hausherren den Gästen aus Baunatal kaum. Nur Yannik Ihmann hatten sie nicht so gut im Griff, mussten ihn zehnmal einnetzen lassen. Zum Ende hin stellte Weinrich auf eine doppelte Manndeckung um. Dadurch ist kurzzeitig zwar etwas Hektik aufgekommen, aber die VW-Städter haben einen kühlen Kopf bewahrt und sich Schritt für Schritt abgesetzt.

Das war bei der hitzigen, drückenden Atmosphäre in der kleinen Steinberghalle nicht selbstverständlich. Doch beeindrucken ließen sich die Baunataler von den gegnerischen Fans keineswegs. „Wir waren auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Die Jungs haben das sehr gut gemacht“, ist Weinrich mehr als zufrieden mit dem ersten Saisonspiel. (Lea-Sophie Mollus)

Statistik Söhre: Jan Koob, Pascal Kinzel - Kolditz 2/1, Folger, Rost 6, Thiel, Bartels 1, Ihmann 10/1, Kordas 2, Kouba, Lehrke, Hanel 4, Klein, Antonevitch 3, Scherbanowitz 2 Baunatal: Goldmann, Lohrbach - Kurtz 1, Helbing, Kleinschmidt 5, Trogisch, Batz 1, Hellmuth, Bieber 4, Fitozovic 3, Räbiger 1, Geßner 9, Schwöbel, Reinhardt 4, Gabriel 10/3 SR: Große/Hornuff, Z.: 375, Strafminuten: 4:12 Siebenmeter: 2/4:3/3 Spielverlauf: 2:5 (7.), 5:8 (14.), 10:13 (20.), 14:16 (25.), 15:21 (31.), 17:24 (37.), 22:29 (44.), 26:34 (53.), 29:37 (59.)