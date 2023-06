Verbandsliga-Traum platzt auf dramatische Weise: Eintracht Baunatal scheitert aus elf Metern am SC Willingen

Im Elfmeterschießen

+ © Dieter Schachtschneider Kein Glück im Abschluss: Eintracht Baunatals Hendrik Bestmann (vorn) hatte vor allem in der zweiten Halbzeit Chancen auf ein Tor, blieb letztlich aber ohne eigenen Treffer. © Dieter Schachtschneider

Der Verbandsliga-Traum ist geplatzt. Eintracht Baunatal hat das entscheidende Relegations-Rückspiel gegen den SC Willingen verloren – auf dramatische Art und Weise.

Ein spät umjubelter Treffer zur Verlängerung, ein unglücklicher Platzverweis für den Schlussmann und zwei bittere Fehlschüsse aus elf Metern: Eintracht Baunatals Traum von der Fußball-Verbandsliga ist auf hoch dramatische Weise geplatzt. Im Halbfinal-Rückspiel der Relegation gegen den höherklassigen SC Willingen verloren die Großenritter 4:6 nach Elfmeterschießen.

Nach einem 3:2-Erfolg der Eintracht im Hinspiel hatte es am Samstag auf der heimischen Langenbergkampfbahn nach 120 Minuten 2:1 für Willingen gestanden, ehe die Strafstöße die Entscheidung brachten – mit dem schlechteren Ende für die Gastgeber. Eintracht Baunatal bleibt damit Gruppenligist, Willingen spielt am Mittwoch (19 Uhr) gegen den KSV Hessen II um den letzten Platz in der Verbandsliga. „Dieser K.o. ist schwer in Worte zu fassen. Natürlich sind wir unfassbar enttäuscht. Wir müssen beide Spiele betrachten, da war es ein ausgeglichenes Duell. Ich hätte diese Mannschaft sehr gerne in die Verbandsliga geführt. Wir waren ganz nah dran“, sagte Eintracht-Trainer Jörg Reith nach dem bitteren Relegations-Aus.

Eintracht Baunatal startete schlecht ins Spiel

Seine Mannschaft startete auf eigenem Platz denkbar schlecht in die Partie. Nach einer verunglückten Kopfballabwehr zog Zakariae El Jamouhi Florian Heine im Strafraum am Trikot, der ging zu Boden – Elfmeter. Matthias Bott verwandelte souverän zum 1:0 (9.). Willingen war fortan das aktivere Team, sorgte vor allem über die linke Seite für Gefahr. Eine Flanke von dort nahm Sebastian Müller direkt, setzte den Ball jedoch knapp drüber (18.). Auf der Gegenseite hatte Felix Mertsch die erste Eintracht-Chance, sein Kopfball rauschte nur um Zentimeter am Pfosten vorbei (23.).

Die Willinger waren da schon zielgenauer: Wieder tauchte Heine links im Strafraum auf, nahm den Kopf nach oben, suchte einen Mitspieler, ehe er selbst aufs Tor schoss. Platzierter Abschluss in die lange Ecke – 2:0 (30.). Willingen machte weiter, Sebastian Butz vergab die Chance aufs 3:0 (41.), die Eintracht war offensiv zu harmlos. Trainer Reith: „Wir wollten das Spiel eigentlich kontrollieren, waren aber zu passiv. Durch den frühen Elfmeter wurden wir zusätzlich verunsichert. Wir sind nur langsam ins Spiel gekommen, haben uns in der zweiten Halbzeit dann aber aufgerafft.“

In der hatte die Eintracht plötzlich Chancen: Kopfbälle von Hendrik Bestmann (48.) und Mertsch (56.), freie Schussbahn für Antonio Bravo-Sanchez, dessen Abschluss Willingens Sören Vogel im letzten Moment blockte (78.). Die Großenritter waren im Spiel, hatten zwischendrin jedoch auch Glück, dass Willingen nicht für die Entscheidung sorgte: Heine (68.), Jonathan Vach (71.) und Jan Henrik Vogel (75.) ließen beste Möglichkeiten aus. Weiter Hoffnung also für die Eintracht, die unbedingt ein Tor brauchte – und tatsächlich traf: In der letzten Minute der Nachspielzeit klärte Willingen einen Einwurf von Robin Rinas in die Mitte, Niklas Leck nahm den Ball aus rund 20 Metern direkt, traf ihn perfekt und versenkte zum späten 2:1 (90.+4.). Verlängerung. „Wir hatten das Spiel lange im Griff, hätten das 3:0 machen müssen. Nach dem Ausgleich mussten wir erstmal wieder die Köpfe freibekommen“, sagte Willingens Trainer Ulrich Rehbein.

Eintracht Baunatal verliert im Elfmeterschießen

Die Verlängerung blieb chancenarm, hatte aber dennoch einen Aufreger: Vachs Kopfball parierte Eintrachts Torhüter Maurice Kraft noch stark (111.), kurz darauf war für ihn jedoch Feierabend. Einen langen Ball klärte er außerhalb seines Strafraums mit der Hand – Rot für den Keeper (115.). Ersatzmann Kai Steinert kam, hatte bis zum Elfmeterschießen aber nichts mehr zu tun.

In dem hatten dann die Gäste die besseren Nerven: Während bei Willingen lediglich Vach scheiterte, verschossen Nicolai Jabornig und Bravo-Sanchez für die Eintracht. Jubel auf der einen, Frust und Enttäuschung auf der anderen Seite.

Von Pascal Spindler